Умер один из основателей КВН Андрей Меньшиков

В Москве на 73-м году жизни умер один из основателей КВН, поэт и писатель Андрей Меньшиков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его семью. Отмечается, что он скончался после продолжительной болезни.

Меньшиков родился в 1945 г., окончил Московский инженерно-строительный институт.

В 1960-х участвовал в создании «Клуба веселых и находчивых», возглавлял команду своего вуза. В 1986 г. организовал и руководил возрождением КВН.

Работал на советском и российском телевидении, считается создателем таких передач как «А ну-ка, девушки!», «Салют, фестиваль!», «Спринт для всех», «Вираж», «Веселые ребята», «Наша биография».

Кроме того, Меньшиков является автором нескольких десятков песен и стихотворений.