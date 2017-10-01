Умер владелец журналов New Yorker, Vogue и Vanity Fair Сэмюэл Ньюхауз

На 90-м году жизни умер совладелец издательства Conde Nast, выпускающего журналы New Yorker, Vogue и Vanity Fair, Сэмюэл Ньюхауз-младший. Как сообщает Vogue со ссылкой на семью Ньюхауза, он ушел из жизни после продолжительной болезни.

Сэмюэл Ньюхауз владел издательством вместе со своим братом Дональдом. В течение 40 лет, вплоть до 2015 г., он занимал должность генерального директора Conde Nast. Состояние Ньюхауза в 2016 г. оценивалось в $13 млрд.

Издательство Conde Nast выпускает около 20 журналов различной тематики, в том числе Architectural Digest, Bon Appetit и GQ.