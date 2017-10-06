Во Франции ушел из жизни основатель модного дома Herve Leger

Модельер и основатель французского модного дома Herve Leger Эрве Леру ушел из жизни в возрасте 60 лет. Об этом написала в своем микроблоге в Twitter его подруга, американская фотомодель и певица Дита фон Тиз.

Издание Paris Match пишет, что модельер скончался от разрыва аневризмы.

Эрве Леру в 1980-1982 гг. работал в итальянском доме моды Fendi, впоследствии был заместителем старшего дизайнера дома Chanel. В 1985 г. он основал собственный модный дом Herve Leger, который впервые выпустил знаменитые бандажные платья, напоминает «РИА Новости».

Похороны модельера должны пройти 13 октября в Париже в церкви Сен-Жермен.