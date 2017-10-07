Умер спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания

Один из самых успешных спортивных менеджеров России, спортивный директор ФК «Зенит» Константин Сарсания скончался в возрасте 49 лет. Об этом говорится в субботу в сообщении на сайте клуба.

В сообщении указывается, что Сарсания запомнился как «открытый, позитивный и дружелюбный собеседник», а также профессионал своего дела и «отличный человек». Он помог создать команду, которая впервые в истории «Зенита» выиграла чемпионство и завоевала два европейских трофея - Кубок и Суперкубок UEFA.

Причины смерти футбольного менеджера в сообщении не уточняются.

Как пишет издание Eurosport со ссылкой на БИЗНЕС-Online, у фунционера, по предварительным данным, оторвался тромб.

Комментатор Василий Уткин в своем микроблоге в Twitter написал, что «безвременный уход» Сарсании - ужасная личная потеря и «очень драматичная беда нашего футбола». Он добавил, что спортивный директор был лучшим в своем деле.

Сарсания работал спортивным директором в «Зените» в 2006-2007 гг. и с мая 2017 г. по сегодняшний день. В команду в 2017 г. он вернулся вместе с Сергеем Фурсенко (братом помощника президента Андрея Фурсенко), который стал президентом клуба.

«Зенит» после 12 туров с 28 очками лидирует в Российской футбольной премьер-лиге.