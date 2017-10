Weinstein Co сменит названия из-за скандалов вокруг своего основателя

Киностудия Weinstein Co обсуждает возможность смены названия из-за сексуального скандала вокруг своего основателя Харви Вайнштайна, сообщает Associated Press со ссылкой на свой источник. Сам он был уволен с должности продюсера 8 октября – через несколько дней после публикации расследования в The New York Times. Имя Вайнштайна также планируется убрать из двух телепроектов.

Издание приводило свидетельства актрис, работавших на компанию Вайнштайна, которые обвиняли его в домогательствах. Среди них были Эшли Джадд и Роуз Макгоуэн. Адвокаты продюсера заявили о намерении подать на издание в суд.

Харви Вайнштайн и его брат Боб были основателями кинокомпании Miramax, работа в которой принесла кинематографу такие фильмы как «От заката до рассвета», «Банды Нью-Йорка», «Авиатор», «Чикаго», получивший «Оскара» за лучшую картину в 2002 г. После основания в 2005 г. Weinstein Co были сняты, в частности, «Чтец», «Бесславние ублюдки», «Джанго освобожденнный».