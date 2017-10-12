В коллекциях Gucci с 2018 года больше не будет меха

Итальянский модный дом Gucci с 2018 г. откажется от использования натурального меха в своих коллекциях. Об этом заявил президент и главный исполнительный директор итальянского дома моды Марко Бизари. Он добавил, что оставшаяся меховая одежда будет распродана.

Меха не будет уже в новой весенне-летней коллекции бренда 2018 г., сказал Бизари, подчеркнув, что такой шаг стал возможным благодаря креативному директору Gucci Алессандро Микеле, который начал работать в компании в 2015 г.

«При выборе нового креативного директора я хотел найти того, кто разделяет мою веру в важность единых ценностей», - сказал Бизари. «Я увидел это в Алессандро с первой встречи», - добавил президент модного дома.

Gucci проведет благотворительный аукцион для продажи оставшейся меховой одежды и переведет вырученные средства на счета организаций по защите прав животных, включая Humane Society International. Президент этой организации Китти Блок назвала решение модного дома гуманным. По ее словам, прекращение использования компанией меха приведет к масштабной «цепной реакции» в индустрии моды.