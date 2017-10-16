Умер солист Мариинского театра Николай Охотников

Оперный певец, народный артист СССР Николай Охотников умер на 81-м году жизни, сообщила пресс-служба Мариинского театра.

Охотников исполнил партию Михаила Кутузова в «Войне и мире», Генриха Птицелова в «Лоэнгрине», Филиппа II в «Доне Карлосе», Гремина в «Евгении Онегине». За роль Гремина Охотников получил Государственную премию. «Особенно ярко артистическая и вокальная природа певца раскрылась в русском репертуаре: Сусанин, Досифей, Пимен и Борис Годунов, Кончак, Токмаков, Кочубей, Юрий Всеволодович, Светозар», – отмечается в пресс-релизе. Он проработал в театре более трех десятков лет.

Дата и время гражданской панихиды и похорон будут объявлены в ближайшие дни, говорится в сообщении театра.