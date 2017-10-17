«Спартак» одержал победу над «Севильей» с разгромным счетом

Стиль жизни

Новости

Дочь Михаила Кокшенова рассказала о состоянии находящегося в реанимации актера

Состояние экстренно госпитализированного в одну из московских клиник актера Михаила Кокшенова стабильное, он находится в сознании, дышит сам, рассказала «Комсомольской правде» его дочь Алевтина. «О том, что отец в больнице мне сообщили журналисты. Сейчас он в реанимации. МРТ подтвердило инсульт», – сказала она.

Ранее о госпитализации 81-летнего актера в Первую градскую больницу с подозрением на инсульт сообщал источник ТАСС в медицинских кругах Москвы. По его словам, актеру стало плохо на улице. Он был доставлен в больницу на скорой помощи в состоянии средней тяжести.

Кокшенов сыграл более чем в 100 фильмах, в частности, в «Спортлото-82», «Не может быть!», «Самая обаятельная и привлекательная», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди».