Синоптики рассказали, когда в Москве выпадет снег

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Рыболовлеву в Монако предъявлено обвинение во вторжении в частную жизнь

В Монако российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву, президенту футбольного клуба Monaco, предъявлено обвинение в соучастии в попытке вторжения в частную жизнь. Как сообщает Monaco Matin, для этого его вызвали во Дворец правосудия к следователю Эдуарду Левро. После этого он с журналистами не общался. Днем ранее Рыболовлев распространил заявление, что собирается сотрудничать со следствием, доверяет независимому и профессиональному правосудию Монако и верит, что оно во всем правильно разберется. О формальных обвинениях в адрес Рыболовлева также сообщило AFP и L'Equipe. Генпрокурор Монако Жак Доремье назвал предъявление обвинения технической процедурой. По его словам, никаких заявлений следствия не последует. Допрос обвиняемого пройдет в другой день.

Обвинение миллиардеру предъявили по делу, которое было возбуждено в 2015 г. по жалобе гражданки Болгарии Тани Раппо. Она в 2003 г. познакомила Рыболовлева с арт-дилером Ивом Бувье, с которым миллиардер с 2015 г. судится, обвиняя его в продаже картин по необоснованно высокой цене. Раппо пожаловалась правоохранителям, что Рыболовлев «совершил вмешательство в ее личную и семейную жизнь». В 2016 г. по этому делу было предъявлено обвинение адвокату Рыболовлева Татьяне Бершеды. Сообщалось, что она записала разговор гостей в доме миллиардера, не предупредив их об этом.

Расследуя это дело, следствие изучило sms-переписку на телефоне Бершеды, которую та передала следователям в феврале 2017 г. Адвокат намеревалась предоставить суду доказательства вины Бувье. Занимающийся этим делом судья Морган Раймон распорядился о полной проверке памяти смартфона Бершеды. Так в распоряжении следствия оказались сотни sms, которые позволяют обвинить монегаскскую полицию и юстицию в коррупции и торговле влиянием. Переписка изобличила недопустимые связи Рыболовлева и высокопоставленных представителей судейского сословия, полиции и политиков Монако. Из нее следовало, что россиянин просил помочь ему решить проблему с арт-дилером в его пользу, писали СМИ.

Из-за последовавшего скандала в сентябре ушел в отставку и был задержан руководитель департамента юридических услуг Монако Филипп Нармино.