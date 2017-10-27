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Сергей Смирнов

Стальные часы Rolex актера Пола Ньюмана проданы за $17,8 млн

В начале гоночной карьеры Пола Ньюмана, часы ему подарила жена, знаменитая актриса Джоан Вудворд Phillips

Самыми дорогими в истории наручными часами, проданными на аукционе, стали Rolex «Paul Newman» Daytona, Ref. 6239 в стальном корпусе, принадлежавшие американскому актеру и автогонщику Полу Ньюману. Покупатель заплатил за них $17 752 500, сообщил аукционный дом Phillips, проводивший часовой аукцион в Нью-Йорке.

Проданные часы – «вероятно, самые загадочные и легендарные наручные часы в истории», пишет Forbes. Имя Ньюмана связано с этим экземпляром Rolex Daytona с 1972 г.: тогда, в начале его гоночной карьеры, их ему подарила жена, знаменитая актриса Джоан Вудворд. На обороте часов - гравировка Drive Carefully Me. Именно часы Пола Ньюмана с белым циферблатом и тремя черными счетчиками хронографа навсегда определили классический облик модели Daytona.

Эти часы впервые выставил на публичный аукцион Джеймс Кокс, старый бойфренд и казначей благотворительного фонда дочери Ньюмана Нелл. Вырученные деньги поступят в благотворительный фонд Nell Newman Foundation.