МОК пожизненно дисквалифицировал двух российских лыжников

Финансовые показатели The New York Times превысили прогнозы аналитиков

Квартальная прибыль американской медиакомпании The New York Times Co (издатель одноименной газеты) превысила прогнозы аналитиков благодаря росту цифровых подписчиков, сообщает Reuters.

Чистая прибыль медиакомпании в III квартале выросла c $ 406 000 до $ 32,3 млн, говорится в отчетности компании.

«У нас был сильный квартал благодаря солидному росту цифровых подписчиков, рекламы и доходов от подписки», - приводятся в сообщении The New York Times Co слова президента компании Марка Томпсона.

По его словам, число подписок в III квартале выросло на 154 000 штук или на 14% год к году.

Эти результаты отражают силу цифровой стратегии компании, а также спрос на качественную журналистику, отметил Томпсон.