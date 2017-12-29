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МОК одобрил дизайн парадной формы российских олимпийцев

Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил дизайн парадной формы российских олимпийцев. Об этом сообщила основатель и главный дизайнер официального экипировщика сборной Zasport Анастасия Задорина.

«Мы не меняли крой, дизайн моделей, но убрали, согласно требованиям, триколор, герб, поставили обязательный знак OAR (Olympic Athlete from Russia). Часть коллекции будет переделана, часть – отшита заново», - цитирует Задорину ТАСС.

Ранее МОК запретил российским спортсменам использовать в экипировке национальную символику на Олимпийских играх в Пхенчхане. Это связано с тем, что российских олимпийцев допустили до участия в соревнованиях только в нейтральном статусе.

МОК принял такое решение в начале декабря. В соревнованиях смогут участвовать только отдельные спортсмены из России под нейтральным флагом. Решение об участии россиян будет приниматься индивидуально специальной комиссией. Их будут представлять как олимпийских атлетов из России. В случае победы российского спортсмена на церемонии награждения будет звучать олимпийский гимн, а не российский.

Компания Zasport еще до решения МОК подготовила комплект формы для Олимпиады-2018, но он был выполнен в цветах государственного флага и не подходил для участия спортсменов в нейтральном статусе.

В какой форме российские спортсмены выступали под нейтральным флагом