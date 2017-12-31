Умер актер Александр Шаврин
Умер актер Александр Шаврин. Об этом сообщается на сайте Театра Маяковского, в котором он работал. Умер заслуженный артист России, один из ведущих артистов Театра Маяковского, отмечается в сообщении.
Актер ушел из жизни после продолжительной болезни. Ему было 57 лет. Дату и место прощания объявят позже.
Шаврин окончил Высшее театральное училище им. Щукина в 1982 г., после чего сразу же начал работать в Театре Маяковского. В 2001 г. он получил звание заслуженного артиста России. Помимо театра он появлялся также в фильмах и сериалах («Склифосовский», «Бедная Настя», «Дети Арбата»).