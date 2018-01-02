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Борис Акунин опубликовал начало последнего романа о Фандорине

Писатель Борис Акунин опубликовал первую главу последнего романа об Эрасте Фандорине на своей странице в Facebook. Он отметил, что это новогодний подарок читателям.

«Последний роман серии «Приключения Эраста Фандорина» выйдет только в феврале, но вот первая глава книги. Из нее вы узнаете, что произошло с героем в черном-черном городе», - написал Акунин.

Выход последней книги о Фандорине запланирован на февраль 2018 г. – как раз к 20-летию публикации первого романа из этой серии. Акунин дописал последний роман еще в октябре. Но тогда писатель отметил, что впереди еще много работы: «редактура, ловля «блох», оформление, корректура, но это уже техника».