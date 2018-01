Стиль жизни

Новости

Гильдия продюсеров Америки назвала лучший фильм года

Кинокартина мексиканского режиссера Гильермо дель Торо «Форма воды» (The Shape of Water) признана лучшим фильмом года по версии гильдии продюсеров Америки, сообщил The Hollywood Reporter. Сам режиссер не смог приехать на церемонию вручения награды из-за болезни отца. По мнению ведущего обозревателя журнала Скотта Фейнберга, приз гильдии продюсеров практически гарантирует картине «Оскар» за лучший фильм.

В России кинокартина вышла в прокат 18 января. Это очередной фильм дель Торо, в котором фигурируют монстры - по сюжету, немая уборщица из секретной военной лаборатории влюбляется в пойманное для опытов чудовище и спасает его из плена. Самый известный из артхаусных фильмов режиссера – «Лабиринт Фавна», 12-летняя героиня которого ищет спасения от ужасов фашизма в фантазийном мире, где встречает диковинных монстров, пока ее отчим пытает пленных партизан.

На награду гильдии были также номинированы «Дюнкерк» Кристофера Нолана, «Леди Берд» Греты Гервиг, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдона.