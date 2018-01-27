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МОК зарегистрировал 169 спортсменов из России для участия в Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) зарегистрировал 169 спортсменов из России для участия в Олимпиаде в Пхенчхане, сказали «Интерфаксу» в пресс-службе Олимпийского комитета России (ОКР).

Ранее ОКР опубликовал список из 169 российских спортсменов, которые вошли в состав команды «Олимпийские спортсмены из России» для участия в зимних Олимпийских играх 2018 г. Вместе с ними на соревнования отправятся специалисты, тренеры и члены делегации, всего 340 человек.

В пятницу МОК опубликовал правила поведения для российских спортсменов и членов делегации, согласно которым олимпийские спортсмены из России подпишут документ, содержащий требования не использовать символику России на форме и в соцсетях на период проведения Олимпиады. Им разрешено выступать под олимпийским флагом и гимном и под общим названием Olympic athlete from Russia (олимпийский атлет России).

Спортсменам разрешается участвовать в альтернативных церемониях награждения только в нейтральном статусе. Спортсмены и члены делегации смогут демонстрировать российский флаг только в спальнях и закрытых помещениях в олимпийской деревне после получения разрешения МОК. Любая публичная демонстрация российских флага, гимна, эмблем или символов запрещена. В документе нет запрета на использование российского флага болельщиками.

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