Стиль жизни

Новости

Вице-премьер Украины предложил взимать сбор с выступающих в России артистов

Вице-премьер Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко предложил ввести военный сбор для украинских артистов, выступающих на территории России. По его мнению, такой сбор должен составлять пятую часть от выручки за концерт, передает ТАСС.

«Организатор такого гастрольного мероприятия на Украине должен уплатить сбор, эти средства целевым образом идут на счет Госказначейства, а потом оттуда в 100%-ном размере перечисляются на нужды ВСУ», - заявил он.

По его мнению, необходимо подготовить список таких артистов. Он также предложил во время показа их выступлений по украинскому телевидению размещать на экране пометку «гастролируют в стране-агрессоре».

Ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины предложил штрафовать и даже возбуждать уголовные дела в отношении украинских артистов, выступающих в России.