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Гильермо дель Торо получил главный приз Гильдии режиссеров США за «Форму воды»

Ведомости
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В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премий Гильдии режиссеров (DGA) США. Главный приз получил мексиканский режиссер Гильермо дель Торо за фильм «Форма воды», говорится на сайте DGA. Гильермо дель Торо впервые был выдвинут номинантом на премию.

Фильм «Форма воды» рассказывает о глухонемой уборщице, работающей в секретной лаборатории. Женщина влюбляется в живущее там существо-амфибию и пытается освободить его. Картина номинирована на «Оскар».

На главный приз Гильдии режиссеров США также претендовали Грета Гервиг (за фильм «Леди Берд»), Мартин Макдонах («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Кристофер Нолан («Дюнкерк») и Джордан Пил («Прочь»).

Политика
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Сергей Собянин из-за снегопада сделал свободным посещение школ 5 февраля

Ведомости
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«Посещение школ объявляем свободным», - написал в воскресенье вечером в своем твиттере мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что в понедельник, 5 февраля, сильный снегопад не прекратится. Столичный градоначальник также предлагает по возможности воздержаться от поездок на личных автомобилях.

На Москву обрушился снегопад

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Политика
Новости

К борьбе с последствиями снегопада в Московском регионе подключились военные

Интерфакс
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К ликвидации последствий сильного снегопада в Московском регионе подключились военные, сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО). «Личный состав и техника приступили к очистке улиц и транспортных магистралей от снежных заносов», - сообщили в пресс-службе.

После обращения главы одного из районов города Москвы и Красногорского муниципального округа Московской области командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов выделил личный состав и специальную технику из состава сводных отрядов инженерной бригады и Семеновского полка.

«В настоящее время от Западного военного округа задействовано до ста военнослужащих и три единицы специальной техники, в том числе два грейдера и одна универсальная дорожная машина», - сообщили в ЗВО. «В двухчасовую готовность приведены сводные отряды ликвидации последствий в Кантемировской и Таманской дивизиях, а также соединений и воинских частей Западного военного округа, дислоцированных в Смоленской, Брянской, Владимирской и Тульской областях», - сказали в пресс-службе.

В выходные в Москве прошел рекордный снегопад. По предварительной оценке Гидрометцентра, он стал самым сильным за всю историю метеонаблюдений - за 36 часов выпало более месячной нормы осадков. С утра субботы 3 февраля к 18.00 воскресенья в столице выпало 38 мм осадков, тогда как среднемноголетний показатель для Москвы в феврале - 36 мм. Центр организации дорожного движения правительства Москвы уже призвал водителей и в понедельник отказаться от использования личного автомобиля при передвижении по городу.

На Москву обрушился снегопад

Бизнес
Новости

Более 200 рейсов задержано в московских аэропортах

Ведомости
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Число задержанных рейсов в московских аэропортах превысило 200, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания». По данным на 20.15 мск, во «Внуково» задерживались 17 рейсов, в «Домодедово» – 58, из «Шереметьево» не могли вовремя вылететь 126 самолетов. Кроме того, во «Внуково» было отменено два рейса, в «Домодедово» – 15.

«Аэрофлот» вечером в воскресенье отменил 33 внутренних и международных рейса в/из «Шереметьево». Список опубликован на сайте авиакомпании. Время вылета из Москвы еще девяти рейсов было изменено. Ранее авиакомпания уже опубликовала три списка задержанных и отменных рейсов, запланированных на субботу и воскресенье.

В выходные на Москву обрушился сильный снегопад, сопровождающийся ветром с порывами до 20 м/с. За два дня выпало более 100% месячной нормы осадков, повалено более 2000 деревьев, один человек погиб, еще пятеро пострадали. В столице объявлен оранжевый уровень погодной опасности, все службы работают в усиленном режиме.  

На Москву обрушился снегопад

Политика
Новости

Матвиенко предложила задуматься о реформировании МОКа и WADA

Ведомости
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости реформировать Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Так она отреагировала на предложение президента МОКа Томаса Баха реформировать Спортивный арбитражный суд (CAS).

Ранее Бах заявил, что CAS, который в четверг реабилитировал 28 российских спортсменов, нуждается в реформировании. МОК остался недоволен решением суда, которое CAS вынес за несколько дней до начала Олимпиады.

Матвиенко считает, что если реформировать CAS, то стоит подумать и реформировании МОКа и WADA. «Конечно, можно рассуждать, что надо реформировать CAS, особенно после того, как МОК не устроило его решение. Но тогда совершенно естественно подумать о реформировании и WADA, да и самого Международного олимпийского комитета. В частности, за неспособность действовать в рамках демократических процедур», – цитирует Матвиенко «Интерфакс».

Спикер Совфеда пообещала обсудить этот вопрос «с коллегами – руководителями парламентов других стран и на международных парламентских площадках».

В ближайшее время МОК должен вынести решение об участии оправданных российских олимпийцев в Играх-2018. В прошлом году МОК принял решение о пожизненном отстранении от участия в Олимпийских играх 43 российских спортсменов. Большая часть из них обратилась в CAS. Суд полностью реабилитировал 28 спортсменов, жалобы еще 11 были удовлетворены частично (пожизненную дисквалификацию CAS заменил отстранением от Олимпиады в Пхенчхане). 

Политика
Новости

За выходные в Москве выпало более 100% месячной нормы осадков

Ведомости
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В период с утра субботы до 18.00 мск воскресенья в столице выпало 38 мм осадков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр России. Это около 105% месячной нормы, которая в феврале составляет 36 мм, уточнили в ведомстве.

В выходные на Москву обрушился сильный снегопад, сопровождающийся ветром с порывами до 20 м/с. В столице объявлен оранжевый уровень погодной опасности, означающий, что существует вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. По последним данным, в городе повалено более 2000 деревьев.

Стихия уже привела к человеческим жертвам – в субботу один человек погиб из-за падения дерева и обрыва проводов, еще пятеро пострадали. Москвичей просят по возможности не выходить из дома.

Все службы работают в максимально усиленном режиме, заверил мэр Москвы Сергей Собянин. Московское управление МЧС создало оперативный штаб и оперативные группы в каждом административном округе столицы. 

Политика
Новости

Олимпийский флаг для российских атлетов на открытии Игр-2018 понесет волонтер

Ведомости
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Флаг Международного олимпийского комитета (МОК), под которым будут выступать российские спортсмены на Олимпийских играх в Пхенчхане, на церемонии открытия пронесет волонтер. Об этом сообщил руководитель делегации олимпийских спортсменов из России Станислав Поздняков.

«Олимпийский флаг, под которым на церемонии открытия выйдет команда олимпийских атлетов из России, будет нести волонтер, назначенный оргкомитетом Игр», – сказал Поздняков ТАСС.

Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Церемония открытия начнется 9 февраля в 14.00 мск.

В декабре 2017 г. МОК принял решение отстранить российскую сборную от участия в Олимпиаде-2018 из-за нарушения антидопинговых правил. Допущены до соревнований будут только некоторые российские олимпийцы. Они выступят на Олимпиаде в нейтральном статусе. Это означает, что им нельзя использовать национальный флаг, а во время награждения россиян будет звучать гимн олимпийского движения.

Решение об участии российских спортсменов принимает МОК в индивидуальном порядке. В ближайшие дни комитет должен будет решить судьбу олимпийцев, оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS). В четверг CAS реабилитировал 28 россиян, ранее пожизненно дисквалифицированных МОКом.

Путин проводил спортсменов на Олимпиаду

Экономика
Новости

Кадыров рассказал о внедрении блокчейна в Чечне

Ведомости
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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о внедрении блокчейна в республиканском Росреестре. «По времени точно не скажу когда, но идет активная фаза работы», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Внедрением системы блокчейна занимается первый заместитель председателя правительства республики Якуб Закриев, добавил Кадыров. Он также сообщил, что правительство Чечни вместе с Внешэкономбанком создало рабочую группу по внедрению блокчейна. 

Блокчейн – децентрализованная база данных, у которой устройства хранения не подключены к общему серверу. Главное преимущество блокчейна – в безопасности, так как никто не может подделать или подменить зафиксированную в блокчейне информацию.

Какие технологии появятся в России в ближайшие годы

Политика
Новости

Уровень погодной опасности в Москве повышен до оранжевого

Ведомости
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Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в Москве с желтого до оранжевого, сообщает «Интерфакс». Это означает, что погода опасна и существует вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

На Москву в выходные обрушился сильный снегопад. Сугробы превысили рекордную за эту зиму отметку, за сутки выпало более половины месячной нормы осадков. При этом порывы ветра достигают 20 м/с, наблюдаются метель, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, снежные заносы на дорогах, гололедица.

Московское управление МЧС создало оперативный штаб и оперативные группы во всех административных округах столицы. Штормовое предупреждение действует до конца текущих суток. МЧС рекомендует москвичам по возможности оставаться дома.

Стихия привела к человеческим жертвам. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, один человек погиб «из-за падения дерева и порыва линии электропередачи», еще пять пострадали. По последним данным, число поваленных деревьев перевалило за 2000. Все службы работают в максимально усиленном режиме, заверил Собянин. 

Политика
Новости

Россия поднялась на три позиции в рейтинге верховенства права

Ведомости
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Международная организация World Justice Project составила рейтинг стран на основании индекса верховенства права. При его составлении эксперты учитывали достижения стран в области обеспечения правовой среды. Оценивались уровень коррупции, ограничение полномочий институтов власти, прозрачность их работы, порядок и безопасность, защита основных прав, соблюдение законов.

Первое место в рейтинге сохранила Дания. На втором и третьем местах оказались Норвегия и Финляндия. В первую десятку также вошли Швеция, Нидерланды, Германия, Новая Зеландия, Австрия, Канада и Австралия.

Россия заняла в рейтинге 89-е место. За год она поднялась на три позиции. Ее соседями в списке оказались Танзания (86-е место), Ливан (87-е), Филиппины (88-е), Доминиканская Республика (90-е), Узбекистан (91-е) и Мексика (92-е). На последнем, 113-м, месте – Венесуэла.

Политика
Новости

Президент МОК заявил о необходимости реформировать Спортивный арбитраж

Ведомости
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Спортивный международный суд (CAS) необходимо реформировать, заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

В четверг, 1 февраля, CAS оправдал 28 российских олимпийцев, которых МОК пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх. Жалобы еще 11 спортсменов были удовлетворены частично (пожизненная дисквалификация была заменена отстранением от Игр-2018). Теперь МОК должен принять решение об участии реабилитированных спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане.

Бах заявил, что решение CAS вызывает разочарование. «Мы недовольны решением, обсуждали его вчера и сегодня. Считаем, что решение доказывает необходимость внутренних реформ в структуре CAS», – сказал Бах журналистам (цитата «Интерфакса»).

Решение суда может негативно сказаться на будущей борьбе с допингом, считает Бах. Также МОК недоволен тем, что CAS вынес вердикт слишком поздно, всего за несколько дней до начала Олимпиады (9 февраля), а мотивировочную часть обещал передать только к концу февраля.

Бах добавил, что уже предложил главе CAS подумать о внутренних реформах. 

Политика
Новости

Собянин сообщил о гибели человека из-за непогоды в Москве

Ведомости
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за непогоды в столице за последние сутки погиб один человек, еще пять пострадали. «К сожалению, вчерашняя стихия не обошлась без жертв. Один человек погиб из-за падения дерева и порыва линии электропередачи», – написал Собянин в Twitter.

По последним данным, в столице повалено уже 360 деревьев. Аварийные службы работают в усиленном режиме.

Погода в ближайшие сутки будет ухудшаться. «Сегодня в Москве ожидается мощный снегопад и к тому же шквалистый ветер с порывами до 20 м/с. От деревьев и проводов надо держаться подальше», – предупредил Собянин.

За минувшие сутки в столице выпало 23 мм осадков, или около 64% месячной нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр. В столичном регионе сохраняется желтый уровень опасности.

Непогода привела к массовым задержкам и отменам рейсов в московских аэропортах. По данным «Яндекс.Расписания» на 12.05 мск, задерживались 60 рейсов, 19 были отменены.

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