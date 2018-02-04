Гильермо дель Торо получил главный приз Гильдии режиссеров США за «Форму воды»

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К борьбе с последствиями снегопада в Московском регионе подключились военные

К ликвидации последствий сильного снегопада в Московском регионе подключились военные, сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО). «Личный состав и техника приступили к очистке улиц и транспортных магистралей от снежных заносов», - сообщили в пресс-службе.

После обращения главы одного из районов города Москвы и Красногорского муниципального округа Московской области командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов выделил личный состав и специальную технику из состава сводных отрядов инженерной бригады и Семеновского полка.

«В настоящее время от Западного военного округа задействовано до ста военнослужащих и три единицы специальной техники, в том числе два грейдера и одна универсальная дорожная машина», - сообщили в ЗВО. «В двухчасовую готовность приведены сводные отряды ликвидации последствий в Кантемировской и Таманской дивизиях, а также соединений и воинских частей Западного военного округа, дислоцированных в Смоленской, Брянской, Владимирской и Тульской областях», - сказали в пресс-службе.

В выходные в Москве прошел рекордный снегопад. По предварительной оценке Гидрометцентра, он стал самым сильным за всю историю метеонаблюдений - за 36 часов выпало более месячной нормы осадков. С утра субботы 3 февраля к 18.00 воскресенья в столице выпало 38 мм осадков, тогда как среднемноголетний показатель для Москвы в феврале - 36 мм. Центр организации дорожного движения правительства Москвы уже призвал водителей и в понедельник отказаться от использования личного автомобиля при передвижении по городу.

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