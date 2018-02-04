Гильермо дель Торо получил главный приз Гильдии режиссеров США за «Форму воды»
В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премий Гильдии режиссеров (DGA) США. Главный приз получил мексиканский режиссер Гильермо дель Торо за фильм «Форма воды», говорится на сайте DGA. Гильермо дель Торо впервые был выдвинут номинантом на премию.
Фильм «Форма воды» рассказывает о глухонемой уборщице, работающей в секретной лаборатории. Женщина влюбляется в живущее там существо-амфибию и пытается освободить его. Картина номинирована на «Оскар».
На главный приз Гильдии режиссеров США также претендовали Грета Гервиг (за фильм «Леди Берд»), Мартин Макдонах («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Кристофер Нолан («Дюнкерк») и Джордан Пил («Прочь»).