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Спортивный арбитраж после критики МОКа заявил о праве атлетов на справедливый суд

Ведомости
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Председатель Спортивного арбитражного суда (CAS) Джон Коутс после критики президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха заявил о праве атлетов на справедливое судебное разбирательство. Об этом говорится в сообщении CAS.

«Спортсмены имеют право на справедливое судебное разбирательство на всех уровнях», – отметил Коутс. Он добавил, что спортивный арбитраж принял во внимание замечания Баха и будет тщательно их изучать.

На прошлой неделе CAS оправдал 28 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от Олимпийских игр из-за нарушений антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. Еще 11 пожизненная дисквалификация была заменена запретом на участие в Олимпиаде-2018.

Бах заявил, что решение CAS вызывает разочарование и доказывает необходимость внутренних реформ в структуре спортивного арбитража. По мнению Баха, решение CAS может негативно сказаться на будущей борьбе с допингом. Также МОК недоволен тем, что суд вынес вердикт слишком поздно, всего за несколько дней до начала Олимпиады (9 февраля), а мотивировочную часть обещал передать только к концу февраля.

После оправдания спортсменов Олимпийский комитет России (ОКР) обратился в МОК с просьбой направить приглашения для участия в Олимпиаде 13 российским спортсменам, однако в понедельник стало известно, что комиссия МОКа единогласно отказалась допустить их к Играм-2018. Комиссия посчитала, что «решение CAS не сняло подозрений в допинге» и не привело достаточно доказательств того, что российские спортсмены могут считаться чистыми.

Путин проводил спортсменов на Олимпиаду

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Бизнес
Новости

Роман Троценко отказался приобретать долю в Пулково

Ведомости
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Аэропортовый холдинг «Новапорт» не станет покупать долю в петербургском аэропорту Пулково, сообщил журналистам председатель совета директоров «Инфраструктурной корпорация "АЕОН", владельца 50% "Новапорта", Роман Троценко на Неделе российского бизнеса.

"Прояснилось. Мы не могли поддержать те предложения по ценам, которые дали арабские инвесторы. Мы этот проект для себя больше не рассматриваем, пакет сейчас нашел приобретателей в виде арабских суверенных фондов", - сказал Троценко.

Как сообщали "Ведомостей", в апреле 2017 г. консорциум Российского фонда прямых инвестиций и партнеров из ближневосточных и азиатских фондов, а также фонд Baring Vostok подал ходатайство в Федеральную антимонопольную службу о покупке 25% "Пулково" без участия Троценко. 

В то же время близкий к «Новапорту» источник, и человек, близкий к одной из сторон сделки рассказывали, что Троценко ведет собственные переговоры с ВТБ, и не исключено, что он купит какой-то пакет самостоятельно. В мае 2017 г. Троценко подтвердил RNS интерес «Новапорта» к покупке 25% акций Пулково у ВТБ.

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Экономика
Новости

Минфин в феврале увеличит закупки валюты до очередного рекорда

Ведомости
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C 7 февраля по 6 марта Минфин направит на покупку валюты 298,1 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов, говорится в сообщении ведомства. Ежедневный размер интервенций по сравнению с январем увеличится на 4%.

В феврале Минфин ожидает получить 293,6 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов. Кроме того, фактические нефтяные сверхдоходы по итогам января оказались выше прогнозных на 4,5 млрд руб.

Исходя из этого, Минфин в период с 7 февраля по 6 марта закупит иностранную валюту на 298,1 млрд руб. Ежедневные интервенции составят 15,7 млрд руб.

С 15 января по 6 февраля Минфин планировал направить на покупку валюты 257 млрд руб. – 15,1 млрд руб. ежедневно. Эта сумма стала рекордной за всю историю закупочных интервенций, которые Минфин начал проводить с февраля 2017 г. Теперь, в феврале, на эти цели ежедневно будет тратиться на 4% больше.

Валюта приобретается на дополнительные по сравнению с заложенными в бюджете доходы от нефти в рамках бюджетного правила для стабилизации курса рубля и уменьшения зависимости российской экономики от углеводородов. Валюта закупается в пропорции 45% долларов, 45% евро и 10% фунтов, впоследствии средства идут на пополнение госрезервов.

Всего по итогам 2017 г. за счет покупки валюты Минфин пополнил резервы на 841,8 млрд руб.

Рост закупок в 2018 г. объясняется переходом Минфина на новую формулу: теперь суммы операций зависят не от прогнозного, а от фактического курса рубля и долларовой цены на нефть.

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Экономика
Новости

Эксперты Кудрина предложили запретить госкомпаниям покупать акции частных компаний

Ведомости
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Для сокращения экспансии госсектора в экономику госкомпаниям и их «дочкам» следует запретить покупать акции частных компаний, предлагает Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина в докладе «Эффективное управление госсобственностью в 2018–2024 гг. и до 2035 г.».

Проблема разрастания госсектора может решаться помимо базовой предпосылки в виде наличия политической воли не только в рамках приватизации и введения мониторинга стратегических компаний, указывают в ЦСР.

Кроме введения моратория на создание новых госкорпораций ЦСР предлагает ряд ограничений для существующих структур. 

Так, ЦСР считает необходимым запретить компаниям с госучастием более 50% приобретать непрофильные активы и покупать, в том числе их «дочкам», акции частных компаний.

Кроме того, предлагается ввести право вето для независимых директоров, в случае если условия сделки по отчуждению имущества являются неконкурсными или когда приобретение связано с расширением непрофильных активов.

Вместе с тем эксперты предлагают запретить участвовать в приватизации в качестве покупателей «дочкам» госкомпаний с долей государства более 25%, а также ограничить создание госкомпаниями хозяйственных обществ в секторах, где соответствующие товары и услуги могут производить частные компании.

По данным ЦСР, доля государства в российской экономике с 2006 г. к 2016 г. выросла более чем на 6 п. п., до 46%.

Конкурентные механизмы рынка заменяются административным ресурсом и лоббизмом, при этом государство проявляет себя как менее эффективный собственник по сравнению с частными структурами, отмечают в ЦСР. Фактически госпредприятия превращаются в многоступенчатые бюрократические пирамиды административного контроля и формальной отчетности, заключают эксперты.

В своем докладе авторы предлагают повысить общую эффективность управления госсобственностью, сделав акцент на системном принципе «объясняй или продавай», введении более открытых корпоративных процедур для госкомпаний, расширении условий частной инициативы и усложнении процессов увеличения госсектора.

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Финансы
Новости

Lloyds Bank вслед за крупнейшими банками США запретил оплачивать биткойны с кредиток

Ведомости
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Lloyds Banking Group вслед за крупнейшими американскими банками запретила покупать биткойны с помощью кредитных карт, пишет The Guardian. Это первая банковская группа, которая введет такой запрет в Великобритании, отмечает издание.

«В Lloyds Bank, Bank of Scotland, Halifax и MBNA (входят в банковскую группу) мы не допускаем проведения транзакций с помощью кредитных карт, связанных с покупкой криптовалют», – сказала представитель банковской группы.

Падение цены биткойна на 57% – с $20 000 в декабре до около $8000 в начале февраля – вызвало опасения, что клиенты банка не смогут платить по кредиту в связи с волатильностью и падением цены криптовалюты, отмечает The Telegraph. В связи с этим крупнейший британский банк будет блокировать любые попытки покупки биткойнов, уточняет издание.

В прошлую пятницу решение о запрете покупать биткойны и другие криптовалюты с помощью кредитных карт приняли крупнейшие банки США – JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup. Представитель JPMorgan сообщила Bloomberg, что банк опасается кредитных рисков, связанных с покупкой криптовалют. В Bank of America уточнили, что запрет не коснется дебетовых карт клиентов. Citigroup после введения запрета отметил, что будет пересматривать свою политику, так как «этот рынок развивается».

Стоимость биткойна в прошлую пятницу опустилась ниже $8000 и обновила минимум с ноября 2017 г. 

Как регулируются криптовалюты в разных странах

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Политика
Новости

Навальный сообщил о вызове на допрос в СК по делу об избиении полицейских

Ведомости
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Оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что к нему в понедельник утром пришла полиция и принесла две повестки на допросы в Следственный комитет. «Идет проверка по делу о том, что во время задержания я побил полицейских. Прям вернули мой 2012, когда после одного из митингов аж 4 дела против меня возбудили за неделю», – написал он в Twitter.

Он отметил, что видео, на котором он, по мнению СК, бьет полицейских, выложено в его Instagram. Это видео задержания Навального во время «забастовки избирателей» в Москве 28 января.

Организованная Навальным акция в поддержку «бойкота избирателей» прошла, по его словам, в 118 городах, в 20% случаев, включая Москву и Санкт-Петербург, они не были согласованы. Источники «Интерфакса» в МВД сообщили о 3500 участниках, из них около 1000 собралось в Москве на Пушкинской площади. По данным «ОВД-Инфо», по итогам акции по России задержано 340 человек.

Навальный объявил «забастовку избирателей» после того, как ЦИК отказался зарегистрировать его в качестве кандидата в президенты. Из-за наличия у него судимости он лишен пассивного избирательного права. Это решение подтверждено Верховным судом. Навальный считает, что по Конституции у него есть право избираться. Он направил в Конституционный суд жалобу на положения закона о выборах президента России, которые устанавливают запрет на пассивное избирательное право для граждан, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления. В Конституции подобного ограничения нет.

Как прошла «забастовка избирателей» в Москве

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Бизнес
Новости

Суд принял жалобу Siemens по иску о крымских турбинах

Ведомости
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Арбитражный суд Москвы принял к производству апелляционную жалобу ООО «Сименс технологии газовых турбин» и Siemens Aktiengesellschaft по иску к структуре «Ростеха» о возврате «крымских турбин», сообщается в картотеке суда. Разбирательство назначено на 1 марта.

В середине декабря московский арбитраж отказал дочерней структуре Siemens в иске о признании недействительным договора на поставку четырех газовых турбин подконтрольному «Ростеху» «Технопромэкспорту».

Немецкий концерн обвинил компанию в нарушении контракта: турбины предназначались для строительства электростанции в Тамани, однако после перепродажи подрядчику были доставлены в Крым в нарушение санкций Евросоюза.

Суд также отказал «Технопромэкспорту» по встречному иску о признании недействительными пунктов договора о соблюдении санкционных режимов и об определении четкого места поставки турбин – на Таманский полуостров Краснодарского края. Структура «Ростеха» настаивала, что турбины приобретались на вторичном рынке и были существенно модернизированы.

Представитель Siemens заявлял в суде, что компания готова вернуть полученные от сделки 150 млн евро при условии возврата самих турбин. Однако представитель «Технопромэкспорта» настаивал, что Siemens, требуя возврата турбин, не собирается платить.

Апелляционную жалобу на решение суда подал и «Технопромэкспорт», информации о движении заявления на сайте суда нет.

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Политика
Новости

Суд освободил из тюрьмы вице-президента Samsung

Ведомости
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Высокий суд Сеула сократил с пяти до двух с половиной лет тюрьмы и отсрочил на четыре года наказание для вице-президента Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна, сообщает Korea Expose. Фактический руководитель Samsung Group выпущен на свободу после года заключения.

Суд второй инстанции по итогам рассмотрения апелляционной жалобы Ли Чжэ Ёна приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на четыре года. Вице-президент компании, находившийся под стражей 353 дня, выпущен на свободу.

Вынесенное в августе 2017 г. решение суда первой инстанции о пятилетнем сроке тюремного заключения отменено. Апелляционная инстанция не признала в качестве взятки перевод 7,2 млрд вон ($6,38 млн) Samsung на счета некоммерческих фондов Mir и K-Sports, которые контролировались Чхве Сун Силь, подругой бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе.

Суд также отклонил обвинение Ли Чжэ Ёна в незаконном сокрытии за рубежом $7,5 млн, признав при этом взяткой выделение средств на оплату занятий конным спортом Чон Ю Ра, дочери Чхве Сун Силь. Суд посчитал, что передача компанией Samsung автомобилей и лошадей в безвозмездное пользование Чхве Сун Силь не является взяткой, поскольку она не получала права собственника. 

Также суд отклонил обвинения в якобы проводившейся работе по беспрепятственной передаче Ли Чжэ Ёну руководства Samsung Group по наследству в случае смерти его отца Ли Кун Хи под покровительством прежних властей.

Расследование в отношении Ли Чжэ Ёна, считавшегося наследником империи Samsung, началось в связи с масштабным коррупционным скандалом, который привел к отставке президента страны Пак Кын Хе.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Деловые ожидания компаний сферы услуг России достигли максимума с 2011 года

Ведомости
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Деловые ожидания среди компаний сферы услуг России относительно роста деловой активности в январе выросли и усилились до максимальных с июля 2011 г., говорится в исследовании агентства IHS Markit.

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России в январе 2018 г. опустился до 55,1 пункта против 56,8 пункта в декабре 2017 г., следует из данных агентства. «В январе рост деловой активности в секторе услуг оставался стабильным, несмотря на то что темпы расширения замедлились до трехмесячного минимума. Аналогично деловой активности последний рост новых заказов был минимальным с августа 2017 г.», – отмечает IHS Markit.

Российский совокупный индекс IHS Markit, охватывающий обрабатывающие отрасли и сферу услуг, упал до 54,8 пункта в январе. 

Инфляция закупочных и отпускных цен была приглушенной в контексте исторических данных, говорится в исследовании, а давление на расходы компаний – вторым минимальным с августа 2010 г. «Более медленное увеличение расходов также наблюдалось по всему частному сектору, где инфляция снизилась до семимесячного минимума», – отметил экономист IHS Markit Шиан Джонс.

Финансы
Новости

ВТБ разместит 6 февраля однодневные бонды на 75 млрд рублей

Ведомости
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ВТБ 6 февраля разместит однодневные биржевые облигации серии КС-2-245 объемом 75 млрд руб., говорится в сообщении банка.

Дисконтные бумаги стоимостью 1000 руб. за штуку размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных облигаций ВТБ на 15 трлн руб., которая была утверждена наблюдательным советом банка 16 января.

Новая программа была запущена для обеспечения непрерывного размещения однодневных бондов. ВТБ вышел на рынок с однодневными бумагами 24 октября 2016 г. в рамках пилотной программы краткосрочных облигаций на 5 трлн руб.

В ВТБ ожидают, что новая программа обеспечит выпуск однодневных бумаг на период 9–12 месяцев. Банк планирует ежедневное размещение бумаг, в то же время оставляя за собой право не выходить на рынок.

Однодневные бонды позволяют ВТБ диверсифицировать источники рублевой ликвидности по текущей рыночной стоимости.

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Политика
Новости

Семьи моряков пропавшего судна «Восток» получат по 1 млн рублей от властей Сахалина

Ведомости
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Сахалинская область выплатит семьям моряков с пропавшего в Японском море судна «Восток» по 1 млн руб., сообщает правительство региона. Родственники также получат компенсацию от компании – владельца судна и страховой компании.

«Необходимо оказать поддержку семьям моряков. Профильным ведомствам надо проконтролировать процесс по выплате компенсаций от судовладельца и фонда социального страхования», – отметил губернатор Олег Кожемяко.

Рыболовецкое судно «Восток», на борту которого находилось 20 человек, 25 января перестало выходить на связь. Во время поисковой операции были найдены два спасательных плота, люди не обнаружены.

Всего при помощи авиации МЧС и морских судов обследовано более 74 000 кв. км. Активная фаза поисков завершается, говорится в сообщении. Наблюдение продолжат экипажи судов, находящиеся в районе исчезновения «Востока».

Ранее владелец судна – компания «ДВ-флот» объявила, что выплатит родственникам моряков по 1,5 млн руб. В компании также сообщили, что семьи получат выплаты от страховой компании.

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Бизнес
Новости

РБК узнал о запуске «Лоукостера» AliExpress в России

Ведомости
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Китайская торговая площадка AliExpress с 5 февраля запускает в России новый суббренд – «Лоукостер», пишет РБК со ссылкой на представителя компании. Дискаунтер разработан специально для российского рынка. После AliExpress и Tmall «Лоукостер» станет третьим брендом Alibaba Group в России.

Купить на новой площадке можно будет только товары стоимостью до 600 руб. – на эту ценовую категорию ориентированы шесть из 20 самых популярных запросов на AliExpress.

Новая площадка рассчитана на молодую «малобюджетную» аудиторию, пояснил представитель компании. Сначала она будет доступна в мобильном приложении AliExpress. «Лоукостер» также нацелен на тех, кто до сих пор не делал покупки на AliExpress. Особенно привлекательны для компании клиенты в городах-миллионниках.

Сегментирование своей аудитории AliExpress начал осенью 2017 г. с выделения платформы Tmall, специализирующейся на товарах среднего и высокого ценового сегментов. Эта практика позволяет отказаться от позиционирования всего AliExpress как дискаунтера. «С запуском «Лоукостера» мы сможем четко разделить потоки покупателей: для молодой аудитории и начинающих – «Лоукостер», для постоянных и уверенных клиентов – AliExpress, для тех, кто хочет купить известные бренды с доставкой из России, – Tmall», – поясняет директор по развитию компании в России и странах СНГ Марк Завадский. Ежемесячная аудитория AliExpress, по данным Mediascope, составляет 20,2 млн россиян, Tmall – около 4,8 млн.

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