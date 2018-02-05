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Спортивный арбитраж после критики МОКа заявил о праве атлетов на справедливый суд

Председатель Спортивного арбитражного суда (CAS) Джон Коутс после критики президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха заявил о праве атлетов на справедливое судебное разбирательство. Об этом говорится в сообщении CAS.

«Спортсмены имеют право на справедливое судебное разбирательство на всех уровнях», – отметил Коутс. Он добавил, что спортивный арбитраж принял во внимание замечания Баха и будет тщательно их изучать.

На прошлой неделе CAS оправдал 28 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от Олимпийских игр из-за нарушений антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. Еще 11 пожизненная дисквалификация была заменена запретом на участие в Олимпиаде-2018.

Бах заявил, что решение CAS вызывает разочарование и доказывает необходимость внутренних реформ в структуре спортивного арбитража. По мнению Баха, решение CAS может негативно сказаться на будущей борьбе с допингом. Также МОК недоволен тем, что суд вынес вердикт слишком поздно, всего за несколько дней до начала Олимпиады (9 февраля), а мотивировочную часть обещал передать только к концу февраля.

После оправдания спортсменов Олимпийский комитет России (ОКР) обратился в МОК с просьбой направить приглашения для участия в Олимпиаде 13 российским спортсменам, однако в понедельник стало известно, что комиссия МОКа единогласно отказалась допустить их к Играм-2018. Комиссия посчитала, что «решение CAS не сняло подозрений в допинге» и не привело достаточно доказательств того, что российские спортсмены могут считаться чистыми.

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