Российские хоккеисты проиграли в первом матче Олимпиады
Российские хоккеисты проиграли в первом матче группового турнира Олимпиады-2018. Команда уступила сборной Словакии со счетом 2:3. Причем российские хоккеисты вели по ходу матча 2:0.
В следующей матче, в пятницу, 16 февраля, российская команда сыграет со словенцами, которые в среду неожиданно победили в овертайме сборную США 3:2.
Букмекеры считают российскую сборную фаворитом олимпийского хоккейного турнира. Последний раз золото на Олимпиаде хоккеисты из России выигрывали в составе объединенной сборной СНГ в 1992 г.