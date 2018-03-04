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Боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии WBO

Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе. В финале он одержал победу над другим россиянином Игорем Михалкиным.

Бой прошел в Нью-Йорке и завершился техническим нокаутом в седьмом раунде. У Михалкина на лице открылось рассечение из-за удара Ковалева слева.

Ковалев обладает чемпионским поясом с 26 ноября прошлого года. Он выиграл его в бою с украинцем Вячеславом Шабранским. Для 34-летнего Ковалева эта победа стала 32-й в карьере (28 из них – нокаутом) при двух поражениях и одной ничьей.

Также в Нью-Йорке состоялся бой между чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (Россия) и кубинцем Салливаном Баррерой. Поединок завершился победой россиянина в 12-м раунде.