СМИ сообщили о госпитализации Бориса Гребенщикова

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Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков госпитализирован в Санкт-Петербурге, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Директор группы Максим Ланде подтвердил агентству информацию, но не уточнил причину госпитализации.
По данным петербургского телеканала «78», Гребенщиков попал в реанимацию с воспалением легких. Об этом журналистам рассказал художник Виктор Тихомиров, один из организаторов движения «Митьки».
По другой версии, музыкант госпитализирован из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда». Издание отмечает, что девять лет назад Гребенщиков перенес операцию на сердце. Его дочь Алиса отказалась комментировать информацию.
Гребенщикову 64 года. Он создал «Аквариум» в 1972 г. 1 марта Гребенщиков выступал в Челябинске. Ближайшие выступления музыканта запланированы на 16 и 18 марта. Информации об отмене концертов нет.
Стиль жизни
Новости
Представители Гребенщикова прокомментировали информацию о его госпитализации
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Представители музыканта Бориса Гребенщикова опровергли информацию о том, что он госпитализирован из-за проблем с сердцем. Об этом говорится в официальной группе Гребенщикова «В контакте».
В сообщении отмечается, что «Борис сильно простудился, как и многие этой зимой». При этом не уточняется, находится ли он сейчас в больнице.
Ранее СМИ сообщили, что Гребенщиков попал в реанимацию в Санкт-Петербурге. В некоторых сообщениях говорилось, что у музыканта воспаление легких. Другие СМИ сообщали, что у него возникли осложнения после перенесенной несколько лет назад операции на сердце.
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Суд отправил под домашний арест главу Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова, говорится в сообщении республиканского управления Следственного комитета. Чиновник подозревается в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Следователи полагают, что Джелилов в 2015 г., являясь врио главы Дербентского района, передал в собственность двум местным жителям земельные участки площадью по 1 га каждый для ведения личного подсобного хозяйства.
Ущерб от действий Джелилова оценивается в 2,2 млн руб. Он отстранен от должности главы муниципального образования.
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Бывший заместитель управляющего партнера адвокатского бюро «АЛМ Фельдманс» Павел Ивлев сообщил, что расследование уголовного дела в отношении него завершено. Его обвиняют в хищении нефти у бывших дочерних компаний ЮКОСа.
«Следователи пересчитали сумму ущерба и считают, что нефть я украл на 1 трлн 67 млрд руб.», – сказал Ивлев «Интерфаксу». Он считает обвинения абсурдными и надеется, что Генпрокуратура не станет утверждать обвинительное заключение и вернет дело в Следственный комитет.
По версии следствия, Ивлев в 2001-2002 гг. в составе организованной группы под руководством Михаила Ходорковского присвоил более 195 млн т нефти «дочек» ЮКОСа ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Томскнефть ВНК» на сумму 1 трлн 67 млрд руб.
Следствие полагает, что участники группы скупали нефть по себестоимости, которая в разы вырастала при перепродаже. При этом сделки оформлялись только на бумаге, а сверхприбыль переводилась в офшорные зоны и легализовывалась.
Следователи считают, что Ивлев обеспечивал правовое сопровождение и видимость юридической чистоты сделок. Его уголовное дело было выведено в отдельное производство. Сейчас Ивлев скрывается от следствия в США.
Платон Лебедев
«Ваша честь, я попросил бы сделать замечание прокурору Смирнову, чтобы он не перебивал, когда выступают другие, потому что, когда он вас обманывал, я его не перебивал!»
Из выступления в зале суда, 31.05.2010 г.
1/25
Андрей Стенин / Коммерсантъ
Гульчехра Ибрагимова, прокурор
«Мало ли что иностранный гражданин может нам здесь рассказать!»
Из выступления в зале суда, 03.06.2010 г.
2/25
Д.Гришкин
Виктор Геращенко
«А чего он врет?! Я всю жизнь не врал! Ни в гонконгском суде, ни в американском, ни в Верховном суде…»
Из выступления в зале суда, 03.06.2010 г.
3/25
ИТАР-ТАСС
Юрий Шмидт, адвокат Михаила Ходорковского
"Вы представьте себе, что вдруг вокруг нашей страны оказались одни враги. Как Путин ухитрился поссориться абсолютно со всеми, и все плохие".
Из интервью "Радио свобода", 26.08.2009 г.
4/25
AP
Леонид Невзлин
"Это иная политическая модель, иной политический режим, уже не соответствующий нынешней Конституции. По большому счету, решение принимаем не мы с вами. Если такой политический курс определен, то он будет реализовываться, и все риски от его последствий ложатся на тех, кто его утвердил".
Из интервью "Газете.ру", 19.11.2003 г.
5/25
С.Портер
Генрих Падва, адвокат Михаила Ходорковского
"...власти уверены, что очень полезно устрашить людей. Действительно, благодаря делу ЮКОСа многие предприниматели дрожат как овечьи хвостики. От самых крупных олигархов и до самых мелких никто пикнуть не смеет. Может быть, для власти это позитивный результат — чтобы никто пикнуть не смел".
Из интервью "Ведомости. Пятница" 28.04.2006 г.
6/25
С.Николаев
Александр Темерко и Семен Кукес
«В тот же день он собрал руководство ЮКОСа и предупредил, что на компанию оказывается давление, оно будет только нарастать и кто боится может сам уйти».
Александр Темерко о Михаиле Ходорковском после допроса в Генпрокуратуре в 2003 г.
7/25
ИТАР-ТАСС
Алексей Пичугин, сотрудник службы безопасности ЮКОСа
"Кто бы тут зажигательные речи ни говорил, я снова повторяю, что никогда никаких преступлений не совершал".
Из выступления в зале суда, 17.06.2007 г.
8/25
Д.Гришкин
Сергей Богданчиков
Был вызван в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и экс-руководителя МФО "Менатеп" Платона Лебедева в Хамовнический суд, но не явился по неизвестным причинам. Возглавляемая Богданчиковым "Роснефть", которой достался основной актив ЮКОСа -«Юганскнефтегаз», признана потерпевшей по делу Ходорковского и Лебедева. О вызове Богданчикова в суд просили адвокаты обвиняемых, указывая, что он - «носитель полного знания» о состоянии «Юганскнефтегаза» после ЮКОСа и может рассказать о том, какой вред имуществу государственной "Роснефти" нанесли подсудимые.
9/25
РИА Новости
Андрей Крайнов
«...с Ходорковским по работе не сталкивался».
Из выступления в зале суда, 28.09.2009 г.
10/25
AP
Виктор Христенко
"Физическое хищение нефти из трубопровода - это проблема, она была и есть - незаконные врезки. Хищения в объемах миллионов тонн мне неизвестны".
Из выступления в качестве свидетеля на слушаниях по делу Михаила Ходорковского в Хамовническом суде Москвы в июне 2010 г.
11/25
Е.Стецко
Эдуард Ребгун, временный управляющий ЮКОСа
"В нефтяном бизнесе дураков уже не осталось, их за эти годы выжили, а остальные соображают..."
Из интервью газете "Ведомости", 10.08.2006 г.
12/25
М.Стулов
Валерий Лахтин, Дмитрий Шохин, прокуроры
«Он что, являлся потерпевшим или обвиняемым? Кем он является по данному уголовному делу? Мы же не исследовали в ходе расследования данного уголовного дела обстоятельства трудовой деятельности Геращенко!»
Из выступления В. Лахтина в зале суда при появлении Виктора Геращенко на трибуне для свидетелей, 03.06.2010 г.
13/25
Е.Стецко
Антон Дрель, адвокат
"...есть такая адвокатская поговорка, что, чем умнее клиент, тем тяжелее с ним работать. У всех адвокатов Ходорковского, я без преувеличения скажу, чувство, что клиент умнее нас всех вместе взятых".
Из интервью Radio France International, 15.12.2009 г.
14/25
Герман Греф
Компания ЮКОС не нарушала закон, когда покупала нефть у своих «дочек» дешевле, чем в европейских странах, заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф, выступая в качестве свидетеля на слушаниях по делу Михаила Ходорковского в Хамовническом суде Москвы 21.06.2010 г.
15/25
Д.Гришкин
Александр Волошин
Слухи о том, что Волошин подал в отставку, появились после ареста Михаила Ходорковского. Собеседники «Ведомостей» трактовали этот жест как протест главного администратора против силового подхода к разрешению «проблемы «ЮКОСа», сторонниками которого, по словам близких к Волошину людей, были заместители главы администрации, сослуживцы Путина по КГБ СССР — Виктор Иванов и Игорь Сечин.
16/25
AP
Михаил Ходорковский
«Ваша честь, вы призываете меня выразить свое отношение к тому, например, каким способом, по мнению гособвинителей, я похищал нефть. В детстве было такое выражение «неквинтикультяпистый». Вот из обвинения получается, что я похитил нефть именно этим способом…»
Из выступления в зале суда, 21.04.2009 г.
17/25
О.Королев
Михаил Касьянов
"Я очень глубоко озабочен этим явлением. Его последствия трудно оценить. Я бы даже воздержался пока от каких-либо оценок".
Из беседы с журналистами в связи с арестом акций "ЮКОСа"
18/25
Е.Стецко
Роберт Амстердам, международный адвокат М. Ходорковского
"Любая форма политической оппозиции - это угроза. А тем более - Ходорковский, у которого были не только принципы, но и в какой-то момент деньги, чтобы эти принципы поддерживать".
Из интервью "Радио Свобода", 28.09.2005 г.
19/25
ИТАР-ТАСС
Дмитрий Гололобов, главный юрист ЮКОСа
"МБХ [Михаил Борисович Ходорковский] может выйти, когда сам захочет. Так с самого начала и было всем ясно – и нечего тут смущаться".
Комментарий Slon.ru, 30.08.2010 г.
20/25
AP
Василий Алексанян
«Циничное издевательство над законом и здравым смыслом».
Василий Алексанян, комментируя решение суда о его освобождении под залог в 50 млн руб., 08.12.2008 г.
21/25
С.Портер
Светлана Бахмина, замначальника правового управления ЮКОСа
"Брать чемоданы и бежать в лес или бежать без чемоданов? Лесами бегать я совершенно не готова. Ехать за границу? Даже если где-то в глубине души я и стала допускать, что возможен арест, но мне было бы стыдно, если бы меня где-то там при попытке к бегству задержали. Поэтому я считала, что буду просто выполнять то, что выполняю, опять-таки продолжая считать, что я ничего незаконного не делала. Может быть, излишняя самонадеянность?"
Из интервью газете "Ведомости", 21.05.2009 г.
22/25
Стивен Тиди, главный операционный директор ЮКОСа
"Я продолжаю работать потому, что меня не пугает возможность оказаться в ситуации, в которой оказался Михаил Ходорковский".
Из интервью газете "Известия", 05.11.2004 г.
23/25
Д.Гришкин
Игорь Сечин
В мае 2008 г. в интервью британской газете The Sunday Times Михаил Ходорковский обвинил «бывшего офицера КГБ» Игоря Сечина в организации как первого, так и второго уголовного дела против себя: первого «из жадности», второго «из трусости». В июле 2008 г. ответственным за развал ЮКОСа его также назвал Виктор Геращенко.
24/25
С.Портер
Владимир Путин
«Это дело судебное, не буду вмешиваться, но у этого человека кровь на руках».
Владимир Путин о Михаиле Ходорковском на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», 09.2010 г. (цитата по «РИА Новости»).
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Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) поддержала формирование большой коалиции с возглавляемым Ангелой Меркель альянсом Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС). За коалицию проголосовали 60%, сообщает немецкий телеканал ZDF.
Блок ХДС/ХСС уже поддержал создание коалиции. Альянс Меркель и социал-демократы не могут сформировать правительство с сентябрьских выборов в бундестаг. По итогам выборов блок ХДС/ХСС получил 246 мест в парламенте, СДПГ – 153 мандата.
Ранее СМИ сообщали, что СДПГ и блок Меркель достигли компромисса по формированию правительства. Сообщалось, что социал-демократы займут должности министров иностранных дел, финансов и труда. Члены ХДС будут руководить министерствами экономики и обороны Германии. Лидер ХСС Хорст Зеехофер возглавит министерство внутренних дел.
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Россия поставит в Великобританию новую партию сжиженного природного газа (СПГ), сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. По данным издания, газ доставит компания Royal Dutch Shell, которая 3 и 4 марта перекачивает сжиженный газ с российского ледокола у западного побережья Франции.
Как пишет FT, 6 марта судно с газом, произведенным на заводе «Ямал СПГ», должно пришвартоваться у терминала СПГ в порту города Милфорд-Хейвен. Там поставка будет приведена в газообразное состояние и закачана в общебританскую газовую сеть.
Компания «Новатэк», являющаяся владельцем завода «Ямал СПГ», и Royal Dutch Shell отказались от комментариев.
Первая партия сжиженного природного газа из России была поставлена в Великобританию 28 декабря прошлого года. Ее доставил в британский порт ледокольный газовоз «Кристоф де Маржери».
В связи с холодами в Великобритании на прошлой неделе компания National Grid, обслуживающая британскую газораспределительную систему, заявила, что впервые за восемь лет столкнулась с дефицитом газовых поставок. Цена на газ в стране выросла до максимума за последние 12 лет.
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Президент США Дональд Трамп положительно отозвался об инициативе китайских властей по продлению срока полномочий председателя КНР. «Теперь он (председатель КНР Си Цзиньпин. – Ред.) – председатель на всю жизнь. Он смог это сделать. Может быть, и нам стоит попробовать сделать это когда-нибудь», – приводит слова Трампа CNN.
В конгрессе США раскритиковали слова Трампа. Разговоры о пожизненном правлении являются антиамериканскими, заявил конгрессмен-демократ и член палаты представителей США Ро Ханна. «Джордж Вашингтон перевернулся бы в своем гробу», – написал он в Twitter.
В конституцию КНР могут быть внесены поправки, отменяющие правило, согласно которому должность председателя страны можно занимать не более двух пятилетних сроков. Это позволит действующему председателю КНР Си Цзиньпину в 2023 г. переизбраться на третий срок.
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В Италии проходят парламентские выборы. Избирательные участки открылись в воскресенье в 7.00 по местному времени (9.00 мск). Итальянцы выбирают членов обеих палат парламента. Кроме того, в регионах Ломбардия и Лацио проходят выборы в местные органы власти.
Согласно итальянскому законодательству голосовать за депутатов нижней палаты парламента могут граждане страны старше 18 лет, принять участие в голосовании за сенаторов можно только с 25 лет. Правом голоса на нынешних выборах могут воспользоваться 46 млн граждан страны.
Участки будут работать до 23.00 по местному времени (1.00 мск).
Итальянцам предстоит выбрать 630 депутатов и 315 сенаторов. Всего свои кандидатуры выдвинули 7762 человека от 31 партии, часть из которых выступает в коалициях. Для прохождения в законодательный орган необходимо преодолеть трехпроцентный барьер.
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Несколько десятков рейсов задерживаются в воскресенье в московских аэропортах из-за снегопада. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
По данным на 10.12 мск, во «Внуково» задерживались два рейса, в «Домодедово» – 11, из «Шереметьево» вовремя не могли вылететь 24 самолета. Кроме того, 18 рейсов были отменены: два - во «Внуково» и 16 - в «Домодедово».
По прогнозам синоптиков Росгидромета, сильный снегопад не прекратится до понедельника, 5 марта. МЧС предупредило, что в течение воскресенья в столице ожидаются метель, снежные заносы на дорогах, ветер с порывами до 15 м/с.
В ночь на 4 марта в Москве выпало около 20% месячной нормы осадков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр. В столице продолжает действовать желтый уровень погодной опасности.
Около 80 млн кубометров снега коммунальным службам необходимо вывезти из Москвы для устранения последствий сильнейшего снегопада, который обрушился на город 3-4 февраля. «Площадь убираемых территорий в Москве — примерно 170 млн кв. м. И 8 млн кв. м — площадь убираемых крыш. Примерно около 180 млн кв. м. Умножаем на 45 см выпавшего снега. Вот эту массу, примерно 80 млн кубометров, придется вывезти», — объяснил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков
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Кардашов Антон / АГН «Москва»
По словам Бирюкова, снег на московских улицах круглосуточно убирают 72 000 человек, а также около 16 200 единиц снегоуборочной и вспомогательной техники. Каждый день с улиц Москвы вывозят более 1,2 млн кубометров снега
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Ведяшкин Сергей / АГН «Москва»
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедший в Москве снегопад самым сильным за последние 100 лет. Снега на городских улицах так много, что его не успевают вывозить на снегоплавильные пункты
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Кардашов Антон / АГН «Москва»
В 90-е годы прошлого века снег с московских улиц сбрасывали в Москву-реку и Яузу, что приводило к загрязнению водоемов. Вместе со снегом в воду попадал мусор и антигололедные химические вещества. Сейчас снег вывозят на снегоплавильные комплексы
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Кардашов Антон / АГН «Москва»
За сутки снегоплавильная станция может растопить от 3500 до 9000 кубометров снега. Всего в Москве таких станций более 50. Также есть около 150 мобильных снегоплавильных комплексов
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Кардашов Антон / АГН «Москва»
Каждая снегоплавильная станция в день принимает до 400 грузовых машин. Если привезенная масса снега твердая, то ее сначала дробят. После этого снег отправляют плавиться в камеру с теплой водой
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Кардашов Антон / АГН «Москва»
Затем из растопленной воды убирают мусор и вывозят его на свалку. Воду сливают в канализацию
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АГН «Москва»
Снегоплавильный комплекс состоит из приемного бункера, бака для воды и емкости для топлива. Он работает от дизельного генератора
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Любимов Андрей / АГН «Москва»
За час мобильный снегоплавильный комплекс может растопить 20 кубометров снега. За сутки - около 500 кубометров снежной массы
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Любимов Андрей / АГН «Москва»
В тех районах, где нет подобных комплексов, снег утилизируют «сухим способом» - вывозят на специальные полигоны в Подмосковье
Ковалев обладает чемпионским поясом с 26 ноября прошлого года. Он выиграл его в бою с украинцем Вячеславом Шабранским. Для 34-летнего Ковалева эта победа стала 32-й в карьере (28 из них – нокаутом) при двух поражениях и одной ничьей.
Также в Нью-Йорке состоялся бой между чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (Россия) и кубинцем Салливаном Баррерой. Поединок завершился победой россиянина в 12-м раунде.
Бизнес
Новости
Россельхознадзор может запретить поставки сухого молока из Киргизии
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Россельхознадзор 5 марта рассмотрит вопрос о запрете поставок сухого молока из Киргизии, потому что через эту страну может ввозиться белорусская продукция, говорится в сообщении ведомства.
По данным Россельхознадзора, 2 марта в Оренбургской области на российско-казахстанском участке границы был пресечен незаконный ввоз более 40 т сухого молока из Киргизии. «Три грузовых автомобиля прибыли с сухим молоком киргизского предприятия "Ак-Сут" и следовали в адрес предприятия ООО "Белруспродукт" (Москва)», – сообщает ведомство.
На части груза маркировка отсутствовала, часть груза имела явные признаки перемаркировки, отметили в Россельхознадзоре. Пробы сухого молока направлены в лабораторию для проведения исследований этой продукции.
Россельхознадзор со 2 марта запретил поставки сухого молока с предприятия «Ак-Сут». С 6 марта вступает в силу запрет за поставки молока и сливок из Белоруссии.