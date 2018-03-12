«Первый канал» представил композицию Юлии Самойловой для «Евровидения-2018»
Российская певица Юлия Самойлова исполнит песню I Won't Break («Я не сломаюсь») на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018». Композиция была представлена в эфире «Первого канала». «Это песня обо мне. Авторы словно специально задались целью переложить на музыку мои собственные мысли и переживания. Это не столько нежная баллада, сколько песня со стержнем», - рассказала Самойлова.
Над новой песней работала та же команда, что готовила предыдущее выступление Самойловой на Евровидении в Киеве, которое в итоге не состоялось. В нее вошли Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн. Видео на песню снял режиссер Алексей Голубев. «Это будет метафора зарождения жизни и любви, а главное – веры», - выразил он общую идею композиции.
На «Евровидении» в Киеве Самойлова предполагала выступить с песней Flame Is Burning, но Служба безопасности Украины запретила певице въезд в страну из-за ее выступлений в Крыму.
Финал «Евровидения» состоится в Лиссабоне на арене Parque das Nacoes 12 мая.