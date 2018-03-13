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Изумруд весом 1,6 кг могут выставить на торги после отказа Гохрана

Гохран России не стал покупать найденный на Малышевском месторождении (АО «Мариинский прииск», Свердловская область, предприятие «Ростеха») изумруд весом 1,6 кг, предварительно оцененный более чем в 4 млн руб., сообщила пресс-служба предприятия.

Представитель компании уточнил, что изначально Гохран проявил интерес к редкому изумруду, но после экспертной оценки приобретать его не стал. «Он им понравился своим размером, своей природной красотой - он остался с нетронутыми гранями. Гохран впечатлил размер, но у них есть четкие рамки, за которые они не выходят. Так, например, он второго цвета, второго качества, а по требованиям Гохрана он должен быть первого цвета», - отметил представитель компании.

По его словам, сейчас редкий изумруд предложен правительству, после чего, если не будет интереса, его выставят на торги.

Изумруд весом 1,6 кг был найден на Малышевском месторождении в начале года - подобные находки бывают раз в десятилетие. Длина камня 14 см, ширина - 7 см, имя - «Марьин дар». Малышевский рудник ежегодно перерабатывает 85 000 т породы. В день, в среднем, извлекается около полутора кг изумрудов, 30 кг берилла, 100 г александритов.