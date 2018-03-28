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Умер Олег Анофриев

Актер, автор песен и певец Олег Анофриев скончался в среду, 28 марта, сообщает телеканал RT. Анофриеву было 87 лет. Информацию о его смерти каналу подтвердил телеведущий Александр Олешко.

«Да, это случилось час назад. Мне об этом сообщила его внучка. Он долго болел», - сказал Олешко. Он отметил, что дружил и близко общался с Анофриевым.

Информацию о кончине Олега Анофриева агентству ТАСС подтвердил его зять Сергей. «Папа скончался сегодня в 12.45. Он болел плюс возраст», - приводит его слова агентство.

Олег Анофриев окончил Школу-студию МХАТ. В разные годы работал в московском Центральном детском театре, Театре им. Маяковского, Театре им. Моссовета. Работал на телевидении и радио. Сыграл в фильмах «Человек с бульвара Капуцинов», «Будьте моим мужем», «Алые паруса», «Сказка о потерянном времени» и других. Снял фильм «Быть влюбленным», к которому написал музыку. Анофриев написал более 50 песен, романсов и мелодий к фильмам, мультфильмам, музыкальным сказкам и спектаклям. В 1969 г. стал заслуженным артистом РСФСР, в 2004 г. - народным артистом России.

Голосом Анофриева говорят герои многих известных советских мультфильмов. В их числе «Бременские музыканты» (в этом мультфильме Анофриев озвучил почти всех персонажей: Трубадура, Короля, Петуха, Кота, Пса, Атаманши, разбойников, охранников - за исключением принцессы), «Как Львенок и Черепаха пели песню», «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Шел трамвай десятый номер».

Памяти Олега Анофриева