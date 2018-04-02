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Умер худрук Театра.doc Михаил Угаров

Художественный руководитель Театра.doc Михаил Угаров скончался на 63 году жизни в Москве. Об этом в своем Facebook сообщила режиссер Марина Разбежкина. «Умер Миша Угаров. Неожиданно. Больно и страшно», — написала она. В комментариях она пояснила, что причиной смерти стал «внезапный сердечный приступ». Скорая помощь, по ее словам, «приехала быстро, но не успела». Смерть Угарова подтвердили на странице Театра.doc в Facebook.

Михаил Угров был одним из организаторов фестиваля молодой драматургии «Любимовка» и театрального движения «Новая драма», вел направление «Документальный театр» программы «Творческий менеджмент и режиссура документального кино и документального театра» в Высшей школе журналистики в Высшей школе экономики.

Большая часть постановок в «Театре.doc» также выполнены в жанре документального театра. 31 марта там показывали спектакль «Правозащитники», посвященный первому русскому правозащитнику, доктору Гаазу. Здесь свои истории рассказывали заложники «Норд-Оста». В 2014 г. здесь же показывали фильм о киевском майдане, просмотр которого был прерван полицией. В 2014 театр вынужден был съехать из Трехпрудного переулка, где размещался с момента основания последние 12 лет, поскольку столичные власти решили разорвать договор аренды.