Новости
Стиль жизни
Новости

Умерла актриса из фильма «Любовь и голуби» Нина Дорошина

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Москве на 84-м году жизни умерла народная артистка России Нина Дорошина, известная по роли Надежды в фильме «Любовь и голуби», сообщает ТАСС со ссылкой на департамент культуры Москвы. Актриса умерла в ночь с 20 на 21 апреля у себя дома, причиной стала остановка сердца, говорится в сообщении театра «Современник».

В пятницу, 20 апреля, Дорошина рассказала журналистам о проблемах со здоровьем. В интервью «Пятому каналу» она сообщила, что некоторое время провела в больнице, но после улучшения самочувствия вернулась домой. В среду Дорошиной вызывали врачей на дом, она жаловалась на боли в груди, сообщал телеканал РЕН ТВ. Медики зафиксировали проблемы с сердцем, но от госпитализации артистка отказалась.

Нина Дорошина родилась 3 декабря 1934 г. в подмосковном Лосиноостровске. В 1956 г. окончила Театральное училище имени Щукина, а спустя два года дебютировала на сцене театра «Современник», где и проработала всю жизнь. Дорошина снялась в двух десятках фильмов, самые известные из которых «Любовь и голуби» (1984) и «По семейным обстоятельствам» (1977).

Политика
Новости

Собянин предупредил москвичей о штормовом ветре

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Скорость ветра в Москве в субботу может достигать 25 м/с, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин со ссылкой на данные МЧС. «Это реально опасно! Будьте предельно внимательны. Не находитесь рядом с деревьями», – написал он в Twitter. Собянин добавил, что службы спасения приведены в полную готовность.

По данным МЧС, ухудшение погоды в московском регионе ожидается во второй половине дня 21 апреля. К вечеру субботы температура воздуха понизится. В ночь на 22 апреля возможны мокрый снег и дождь. Сильный ветер в воскресенье сохранится, говорится в сообщении ГУ МЧС по Москве.

Гидрометцентр продлил в Москве и Московской области «оранжевый» уровень погодной опасности. Он означает, что погода опасна, есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. «Оранжевый» уровень из-за сильного ветра также объявлен в Тверской, Владимирской, Рязанской и Тульской областях.

10 крупнейших природных катастроф в России

  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

МИД России сообщил об отказе США выдать визы артистам Большого театра

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Выступления артистов Большого театра в Нью-Йорке сорвались из-за отказа во въезде в США, сообщило Министерство иностранных дел России. «До такого не доходило даже во времена “холодной войны”. Наоборот, искусство, в том числе балет, всегда помогало лучше узнать и понять друг друга, растапливать лед недоверия, снижать напряженность в межгосударственных отношениях», – говорится в комментарии МИДа.

Ведомство обвинило Вашингтон в намерении «отгородить американцев от россиян визовой стеной». «Вряд ли простые американцы, которых лишают общения с великой российской культурой и встреч с друзьями из России, скажут за это спасибо», – отметил МИД. 

Ранее «Аэрофлот» обратился в МИД и Минтранс из-за проблем с получением американских виз пилотами и другими членами экипажей. Компания не исключает, что пилотам и бортпроводникам, уже имеющим американские визы, придется работать «в режиме переработок».

Политика
Новости

СМИ сообщили о появлении подозреваемых в деле об отравлении Скрипалей

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Британская полиция определила ключевых подозреваемых в деле об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает газета The Telegraph. По данным издания, контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда выстраивает уголовное дело в отношении лиц, которые сейчас находятся в России.

Ожидается, что расследование продлится еще несколько месяцев, пишет газета. Однако в последние дни в нем произошел серьезный прорыв, который позволил определить круг основных подозреваемых, отмечает издание. Полиции с помощью изучения полетных листов, просмотра записей с камер видеонаблюдения и проверки автомобильных номеров удалось узнать имена подозреваемых, пишет The Telegraph.

Сергей и Юлия Скрипаль были найдены 4 марта без сознания на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. Их доставили в больницу с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ и его дочери. Москва отвергает обвинения.

Великобритания 13 апреля раскрыла часть разведывательных данных по «делу Скрипалей». Согласно информации от британских властей, Россия отслеживала электронную переписку бывшего офицера ГРУ и его дочери не менее пяти лет.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

Политика
Новости

Тулеев объявил о скором уходе из политики

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, занимающий сейчас должность председателя Совета народных депутатов Кузбасса, рассказал, что не видит своего будущего в политике и не планирует становиться членом Совета Федерации.

«Честно говоря, не хочу я и смысла нет в политике оставаться», – заявил Тулеев в интервью местному телеканалу ТВМ. Он рассказал, что не планирует куда-либо переезжать из Кузбасса. «Куда я еду? У меня же здесь могилы и родителей, и сына. Я не представляю себя и Кузбасс отдельно», – сказал Тулеев.

Он заявил, что ушел с должности главы региона по моральным причинам. По словам политика, если бы не трагедия в «Зимней вишне», он бы ушел из политики осенью 2018 г. из-за проблем со здоровьем. Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта, его жертвами, по последним данным, стали 60 человек.

При этом Тулеев заявил, что не уйдет с поста спикера кузбасского парламента. Он заверил, что на этой должности не допустит противостояния законодательной и исполнительной власти в регионе. На вопрос об отношениях с врио губернатора Сергеем Цивилевым Тулеев ответил, что знает его исключительно по рабочим встречам. «Он хорошо разбирается в угольной отрасли», – отметил экс-губернатор.

Тулеев возглавлял Кузбасс с 1997 г., он ушел в отставку 1 апреля. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Сергей Цивилев. 3 апреля Тулеев получил вакантный депутатский мандат, а 10 апреля был избран председателем облсовета. 

Политическая карьера Амана Тулеева в фотографиях

Финансы
Новости

Райффайзенбанк восстановил работу после сбоя

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Райффайзенбанк полностью восстановил работу после сбоя, сообщается на сайте банка. «Все банковские сервисы работают в штатном режиме. Мы понимаем, что создали немало трудностей, и хотели бы еще раз принести извинения за произошедшее», — говорится в сообщении.

Клиенты Райффайзенбанка в пятницу столкнулись с проблемами при снятии средств в банкоматах кредитной организации и оплате покупок. Также не работало мобильное приложение банка. Чем был вызван сбой, представитель банка не уточнил. 

Райффайзенбанк — крупный карточный банк, входящий в топ-10 по размеру портфеля кредитных карт, по подсчетам Frank RG. Сейчас банк предлагает 11 видов дебетовых карт, в том числе категорий Gold и Platinum, и восемь различных кредиток.

Бизнес
Новости

Heinz выпустит соус из кетчупа и майонеза

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Heinz выпустит соус из кетчупа и майонеза под названием «Майочуп», говорится в сообщении компании. Ожидается, что он появится в магазинах к концу 2018 г. Цена на соус будет начинаться от $2,98. «Мы знаем, что люди смешивали майонез и кетчуп в течение многих лет», – приводятся в сообщении слова директора по маркетингу Heinz Николь Кульвицки.

В начале апреля Heinz запустил в Twitter голосование «Хотите «Майочуп» в магазинах?» Компания пообещала, что если «за» проголосует более 500 000 человек, то такой соус появится в продаже в США.

Heinz принадлежит Kraft Heinz Company – это пятый по величине производитель продуктов питания в мире. Компания выпускает соусы, приправы, молочную продукцию, мясо и морепродукты, детское питание. Подразделение Heinz специализируется на соусах, например, производит горчицу, барбекю, сырный. В США компания является первой по продажам кетчупа (650 млн бутылок ежегодно). В России Heinz работает с 1993 г.

Технологии
Новости

Twitter запретил размещать рекламу «Лаборатории Касперского»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сеть микроблогов Twitter запретила «Лаборатории Касперского» публиковать рекламу. Об этом сообщил основатель и основной владелец компании Евгений Касперский.

«В конце января Twitter неожиданно уведомил нас о запрете на рекламу с наших официальных аккаунтов, где мы анонсируем посты с наших блогов по кибербезопасности и рассказываем пользователям о новых киберугрозах и методах борьбы с ними», – говорится в заявлении Касперского, которое опубликовано на сайте компании.

По его словам, в письме Twitter говорилось, что «Лаборатория Касперского» «работает по бизнес-модели, которая не соответствует стандартам приемлемой рекламы». Более подробного объяснения от сети микроблогов получить не удалось.

Касперский опасается, что Twitter таким образом создал опасный прецедент. «За Twitter могут последовать другие платформы, а за нами – любая другая политически неугодная компания, против которых были выдвинуты необоснованные, ложные обвинения в некоторых американских СМИ», – говорится в заявлении.

«Лаборатория Касперского» вне зависимости от развития ситуации в этом году отказывается от рекламы в Twitter, заключил основатель компании. 

В декабре 2017 г. президент США Дональд Трамп подписал закон, запрещающий использование продуктов «Лаборатории Касперского» американскими госорганами. Вашингтон заподозрил компанию в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Запрет вступает в силу 1 октября 2018 г.

Технологии
Новости

Арам Габрелянов продал долю в издании Mash

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Акционер и гендиректор медиахолдинга News Media Арам Габрелянов продал долю в издании Mash его руководителям. Об этом сообщил портал Vc.ru, и подтвердил «Ведомостям» основатель Mash Никита Могутин.

«Сделка действительно состоялась, и теперь всеми вопросами, наконец-то, занимаются юристы. Мы уже давно разговаривали об этом с Арамом Ашотовичем, и, наконец, процесс перешел от слов к делу», — сказал Могутин. Подробности сделки будут раскрыты, когда завершатся все формальные процедуры, добавил он.

Сумма сделки пока не раскрывается. Как сообщил Габрелянов Vc.ru, ему удалось отбить инвестиции в Mash и выйти из проекта с доходностью. По его словам, договоренность о сделке была достигнута еще в марте. Он добавил, что News Media также выйдет из состава учредителей и Mash будет «сам по себе».

По данным Vc.ru, Габрелянову принадлежали 75% ООО «Мэш», еще 25% у ООО «Ньюс медиа».

Арам Габрелянов — основатель газеты «Жизнь» и портала LifeNews. В 2016 г. он полностью переформатировал свои медиаактивы — закрыл телеканал Life, заявив, что телевидение в современном мире больше не актуально, и стал финансировать медийные стартапы в интернете. Одним из таких проектов стал Mash. 

Проект был запущен в конце марта 2017 г. Он представляет собой сеть новостных сообществ в разных социальных сетях. По данным на 20 апреля, у Telegram-канала Mash было почти 302 000 подписчиков, в группе «В контакте» — более 1 млн человек.

Бизнес
Новости

«Нафтогаз» напомнил «Газпрому» о невозможности разорвать контракты без суда

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Контракты между «Газпромом» и «Нафтогазом» действуют до 2019 г., их нельзя расторгнуть в одностороннем порядке. Об этом говорится на официальной странице украинской компании в Facebook. Действие контрактов может быть приостановлено только с согласия обеих сторон или по решению арбитража, напоминает «Нафтогаз».

«Отправить документы недостаточно для расторжения. Ждем новых встреч в Стокгольме», – говорится в сообщении «Нафтогаза». В прошлый раз арбитражные производства по этим контрактам были инициированы в 2014 г., а решения по ним суд вынес в 2017 и 2018 гг., уточняется там же.

«Нафтогаз» также напомнил «Газпрому» про долг в $2,56 млрд по решению суда. Обжалование арбитражных решений не останавливает их действие, обращает внимание украинская компания.

Ранее в пятницу «Газпром» сообщил, что направил в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов с «Нафтогазом» на поставку и транзит газа. Переговоры к результату не привели, сообщала российская компания. Сейчас между сторонами действуют два контракта с 2009 г. – о поставках газа на Украину и о транзите через ее территорию в Европу. В конце февраля суд постановил, что украинская сторона недополучила за транзит $4,63 млрд, а «Газпром» теперь обязан выплатить ей $2,56 млрд.

Политика
Новости

Демократическая партия США подала иск к России, штабу Трампа и WikiLeaks

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Демократическая партия США подала иск к России, предвыборному штабу Дональда Трампа и WikiLeaks, обвинив их в сговоре с целью вмешательства в выборы американского президента в 2016 г. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Иск поступил в окружной суд Манхэттена. В документе утверждается, что высокопоставленные участники кампании Трампа вступили в сговор с российским правительством и разведкой с целью помешать выиграть на выборах кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон.

По мнению истцов, ответчики взломали компьютерную сеть Демократической партии, чтобы похитить хранящуюся там информацию и распространить с целью повлиять на исход выборов в пользу Трампа.

Истцы требуют взыскать с ответчиков многомиллионную компенсацию за ущерб, который понесла партия в результате взлома ее серверов. Точная сумма в иске не указана.

Президента Дональда Трампа нет в списке ответчиков, в нем перечислены лица из его окружения. Также в документе указаны ГРУ и бизнесмен, певец и композитор Эмин Агаларов.

О возможной связи Агаларова со штабом Трампа стало известно в июле 2017 г. в ходе обсуждения встречи Дональда Трампа-младшего с адвокатом из России Натальей Весельницкой. В июле стало известно, что инициатором встречи стал PR-менеджер Роб Голдстоун. По его словам, он сделал это по просьбе своего московского клиента Эмина Агаларова.

Американские спецслужбы подозревают Россию во вмешательстве в выборы президента США в 2016 г. Расследование ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Ранее США обвинили 13 россиян и три юридических лица в попытках повлиять на исход выборов. Москва отвергает обвинения.

Дональд Трамп и его связи с Россией

Бизнес
Новости

Годовая чистая прибыль «Мостотреста» упала на 40%

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В 2017 г. чистая прибыль «Мостотреста» упала на 40% год к году до 3,1 млрд руб., при этом выручка выросла на 19% до 207,8 млрд руб. Об этом говорится в отчетности компании (данные по МСФО). Второй показатель вырос за счет увеличения объемов строительства, указывает «Мостотрест».

В прошлом году флагманским проектом для всей группы, безусловно, было строительство транспортного перехода через Керченский пролив, приводятся в сообщении слова гендиректора «Мостотреста» Владимира Власова. По его словам, год «соответствовал ожиданиям». Осенью рабочие «Мостотреста» установили арки моста весом около 5500 т и длиной 227 м каждая, указывает Власов: «Установка таких высокогабаритных конструкций в открытой морской акватории в практике отечественного мостостроения была проведена впервые».

В апреле контрольный пакет «Мостотреста» купила структура бизнесмена Аркадия Ротенберга. Эта компания – крупнейший российский подрядчик по строительству мостов. Среди проектов – мост «Живописный» через Москва-реку, участки автодороги М-4 «Дон» в обход Воронежа, дублер Курортного проспекта в Сочи.

Крымский мост почти достроили. Как он выглядит прямо сейчас

Читать ещё
Preloader more
Фото