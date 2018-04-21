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Умерла актриса из фильма «Любовь и голуби» Нина Дорошина

В Москве на 84-м году жизни умерла народная артистка России Нина Дорошина, известная по роли Надежды в фильме «Любовь и голуби», сообщает ТАСС со ссылкой на департамент культуры Москвы. Актриса умерла в ночь с 20 на 21 апреля у себя дома, причиной стала остановка сердца, говорится в сообщении театра «Современник».

В пятницу, 20 апреля, Дорошина рассказала журналистам о проблемах со здоровьем. В интервью «Пятому каналу» она сообщила, что некоторое время провела в больнице, но после улучшения самочувствия вернулась домой. В среду Дорошиной вызывали врачей на дом, она жаловалась на боли в груди, сообщал телеканал РЕН ТВ. Медики зафиксировали проблемы с сердцем, но от госпитализации артистка отказалась.

Нина Дорошина родилась 3 декабря 1934 г. в подмосковном Лосиноостровске. В 1956 г. окончила Театральное училище имени Щукина, а спустя два года дебютировала на сцене театра «Современник», где и проработала всю жизнь. Дорошина снялась в двух десятках фильмов, самые известные из которых – «Любовь и голуби» (1984) и «По семейным обстоятельствам» (1977).