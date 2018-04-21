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Мутко сообщил о завершении строительства стадиона к ЧМ-2018 в Самаре

Строительные работы на арене в Самаре, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 г., завершены, сообщил вице-премьер России Виталий Мутко. «Сейчас осталась еще неделя работ, связанных с уборкой, навигацией, запуском систем, благоустройством территории», – сказал Мутко (цитата «Р-Спорт»).

Тестовый матч на новом стадионе пройдет 28 апреля, там встретятся самарские «Крылья Советов» и воронежский «Факел». «Много напряженных вопросов было по полю, но все тревоги по поводу поля сняты <…> Самара проделала большую работу», – отметил Мутко.

«Самара-арена» – стадион на 45 000 зрителей с натуральным рулонным газоном. Общая площадь комплекса – почти 160 500 кв. м. Его планировали ввести в эксплуатацию еще в 2017 г., но с весны 2016 г. строительство арены отставало от графика.

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля в одиннадцати городах на двенадцати стадионах. Самара примет шесть матчей ЧМ-2018: четыре матча группового этапа, в том числе сборной России, а также матчи 1/8 и 1/4 финала. По мнению Мутко, арена в Самаре будет «одним из трех лучших стадионов чемпионата мира».

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