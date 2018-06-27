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Умер математик и лингвист Владимир Успенский

Умер математик и лингвист, профессор МГУ Владимир Успенский. Ему было 87 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.

Успенский родился в Москве, окончил мехмат МГУ. В 1964 г. он получил степень доктора физико-математических наук. С 1995 г. заведовал кафедрой математической логики и теории алгоритмов в МГУ. Кроме того, он преподавал на филологическом факультете университета. Успенский – инициатор реформы лингвистического образования в России, говорится на сайте кафедры, которой он заведовал. Там же указано, что он подготовил 25 кандидатов и 4 докторов наук.

«Пожалуй, наибольшее удовольствие получаешь, когда удается что-нибудь сложное доходчиво объяснить. И тогда оказывается, что это сложное на самом деле было не столь уж сложным, а только традиционно считалось таковым», – рассказывал Успенский в интервью «Афише». Информации о дате и месте прощания пока нет.