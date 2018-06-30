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Российские футболисты обратились к болельщикам перед матчем с Испанией

Футболисты сборной России записали видеообращение к болельщикам перед матчем с Испанией, который пройдет в воскресенье, 1 июля, на московском стадионе «Лужники». В видеоролике выступили полузащитники Роман Зобнин, Юрий Газинский и Денис Черышев, а также защитник Илья Кутепов.

Футболисты поблагодарили болельщиков за поддержку во время группового этапа. «Только вместе мы сможем добиться успеха. Мы все ждем большой поддержки. Вместе мы – сила», – сказал Газинский.

«Дорогие болельщики, огромное спасибо вам за такую теплую поддержку, спасибо, что болеете за нас, поддерживаете. Впереди у нас очень важный матч с Испанией. Будем ждать вас на стадионе», – заявил Кутепов.

Зобнин пообещал, что команда выложится во время матча с Испанией на 100%. «Нас ждет очень тяжелый матч с Испанией. Знаю, все придете на стадион, все будете смотреть у телевизоров. Выложимся на 100%. Поддерживайте нас, и мы будем радовать вас», – заявил футболист.

Черышев добавил, что сборная России постарается преодолеть этап плей-офф: «Постараемся идти дальше и пройти Испанию, чтобы вы гордились нами».

Сборная России по футболу впервые вышла в плей-офф чемпионата мира. На групповом этапе она обыграла сборные Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) и уступила только команде Уругвая со счетом 0:3. Помимо России в 1/8 финала также вышла команда Уругвая.

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