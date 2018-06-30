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Месси и сборная Аргентины вылетели с чемпионата мира по футболу

Сборная Франции в первом матче 1/8 финала чемпионат мира по футболу выиграла у сборной Аргентины. Игра завершилась со счетом 4:3.

Два гола у французов забил Килиан Мбаппе, еще по разу отличились Антуан Гризманн и Бенжамен Павар. У аргентинцев отличились Анхель Ди Мария, Габриэль Меркадо и Кун Агуэро.

Сборная Аргентины завершила выступление на чемпионате мира по футболу, ее главная звезда – Лионель Месси – забил лишь один гол. Аргентинцы были финалистами прошлого чемпионата мира по футболу. Они двукратные обладатели кубка мира – в 1976 и в 1986 гг.

Французы были чемпионами мира по футболу в 1998 г.