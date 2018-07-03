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В Швеции вручат альтернативную Нобелевскую премию по литературе

Более 100 деятелей культуры Швеции, среди которых актеры и писатели, вручат альтернативную Нобелевскую премию по литературе в 2018 г. Об этом сообщает The Guardian. Решение было принято после того, как в результате скандала Шведская академия, называющая лауреатов, отложила присуждение премии этого года на 2019 г.

По данным издания, шведские деятели культуры решили основать «Новую академию». На получение премии смогут претендовать авторы как минимум двух книг. Одна из этих книг должна быть опубликована в последнее десятилетие. Претенденты на награду могут быть номинированы из любой страны.

После выдвижения номинантов состоится публичное голосование. Четыре самых популярных автора предстанут перед жюри конкурса. Имя победителя «Новая академия» назовет в октябре. «Мы основали «Новую академию», чтобы напомнить людям, что литература и культура в целом должны способствовать демократии, прозрачности, сопереживанию и уважению в обществе, без привилегий, высокомерия или сексизма», - поясняется в заявлении авторов идеи.

Шведская академия решила перенести присуждение премии, в частности, из-за сокращения числа ее членов после скандала в начале мая. Почти 20 женщин обвинили в домогательствах известного деятеля культуры - Жан-Клода Арно, мужа поэтессы Катарины Фростенсон, которая была избрана в академию в 1992 г. Позже выяснилось, что некоторые из академиков нарушали правило не разглашать имя будущего лауреата премии по литературе до официального сообщения.

Боб Дилан – лауреат Нобелевской премии по литературе