В Швеции вручат альтернативную Нобелевскую премию по литературе

Adam Bettcher / Getty Images

Боб Дилан (при рождении Роберт Аллен Циммерман) - американский автор-исполнитель песен, поэт, художник, киноактер и рок-музыкант. Такие его песни, как Blowin' in the Wind и The Times They Are a-Changin, стали гимнами движения гражданских прав и антивоенного движения в США

2/9