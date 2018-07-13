Мединский получил литературную премию за роман о Смутном времени

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Суд Греции решил выдать Франции обвиняемого в отмывании $4 млрд россиянина

В Греции суд вынес решение о выдаче россиянина Александра Винника Франции. Его адвокаты обжалуют это решение в Верховном суде страны. Об этом ТАСС заявил представитель защиты Винника Илиас Спирлиадис. Другой адвокат Винника Тимофей Мусатов подтвердил эту информацию и рассказал РБК, что суд решил экстрадировать россиянина в ускоренном режиме.

«Это решение становится в ряд с уже существующим решением о выдаче Винника в США, в Россию. Это решение имеет полную привилегию, так как эта выдача по европейскую ордеру. Поэтому существует упрощенная процедура», — пояснил Мусатов. По его словам, через несколько недель суд рассмотрит повторный запрос России. «Французский запрос появился после того, как американские прокуроры убедились в том, что получить Александра им не удастся», — сказал Мусатов.

«Французы воспользовались американской позицией и на нее ссылаются», - заявил он RT. «Французы взяли те преступления, которые, как им кажется, совершены в сети, и, так же как и американцы, посчитали интернет своей территорией», - добавил Мусатов. По его словам, во Франции пострадавшими от действий Винника признаны более 100 граждан. Однако обвиняемый никогда не был во Франции, добавил адвокат. Винник не имеет отношения к каким-либо шпионским программам. Получив Винника, Франция может его выдать США, считает защитник.

В начале мая в России против Винника было возбуждено новое уголовное дело. Его обвиняют в мошенничестве в сфере компьютерной информации (ч. 3 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.6 УК). Изначально в России Винника обвиняли только в мошенничестве в особо крупном размере. После задержания в Греции в июле 2017 г. и запроса на экстрадицию в США Винник весной этого года через своего представителя подал заявления о явке с повинной в Генпрокуратуру России. Он признался в хакерских атаках и отмывании денег в особо крупном размере.

Сейчас экстрадиции россиянина активно добиваются США, Франция и Россия. На данный момент он находится в афинской тюрьме. В США Винника обвиняют в отмывании $4 млрд на биткойнах. В Штатах ему грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере $500 000.

«Запрос Франции подтверждает версию защиты относительно ценности Александра Винника как специалиста и человека, владеющего ценной информацией в сфере криптоиндустрии», – говорил ранее адвокат обвиняемого. Из-за того что французский запрос вступит в конфликт с американским и российским, окончательного решения об экстрадиции придется ждать долго, утверждал он. Адвокат Винника не исключал, что его выдачи также могут начать добиваться и другие страны.

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