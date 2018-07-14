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Исполнительный директор «Уралвагонзавода» упал со скалы в походе

Исполнительный директор «Уралвагонзавода», депутат заксобрания Свердловской области Владимир Рощупкин сорвался со скалы во время похода и был госпитализирован с серьезными травмами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. По словам собеседника агентства, несчастный случай произошел в пятницу, 13 июля, на реке Чусовой.

В результате падения Рощупкин получил рваные раны и травму головы, его эвакуировали в больницу Екатеринбурга на вертолете, рассказал источник. ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона передает, что в больнице провели операцию, сейчас пострадавший чувствует себя хорошо. «Телефоны (Рощупкина) не отвечают. Одно могу сказать — он находится в сознании, госпитализирован», — цитирует «РИА Новости» своего собеседника.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил «Интерфаксу», что полиция выезжала на место и опросила очевидцев происшествия. Криминальный характер в происшествии не усматривается, сказал он. «По предварительным данным, граждане в одном из живописнейших мест под Нижним Тагилом отдыхали на берегу водоема, в котором купались. Это можно назвать несчастным случаем. Мужчина оступился и упал с высоты в воду», - рассказал представитель полиции.

По его словам, у пострадавшего - черепно-мозговая травма и рваные раны тела. Имя пострадавшего Горелых не уточнил.

В пресс-службе «Уралвагонзавода» сообщили «РИА Новости», что не комментируют инцидент. В заксобрании региона и ГУ МЧС по Свердловской области сказали, что информации о происшествии у них нет.

Владимир Рощупкин был избран депутатом законодательного собрания Свердловской области в 2016 г., сообщается на сайте регионального парламента. Рощупкин входит в комитет по промышленной, инновационной политике и предпринимательству. В его биографии отмечается, что он работает на «Уралвагонзаводе» с 1985 г. Был мастером, механиком жилищно-коммунального управления, начальником участка, замначальника сборочно-сварочного цеха, начальником цеха общей сборки и испытаний дорожно-строительной техники, начальником сборочного цеха, заместителем гендиректора, директором по производству. С 2010 г. занимает должность исполнительного директора «Уралвагонзавода».