Стиль жизни

Новости

На фестивале Park Live пройдет презентация технологических стартапов

В рамках музыкального фестиваля Park Live в этом году пройдет презентация технологических стартапов Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ). В зоне технологий Born to be ФРИИ состоятся демонстрации новых технологических разработок, а также будут организованы встречи с IT-предпринимателями.

На фестивале будут представлены, например, профессиональный 3D-сканер для сверхбыстрой оцифровки людей Texel Portal, который за 30 секунд сканирует человека в полный рост и генерирует 3D-модель в реальном времени, портативный мини-кинотеатр «Мультикубик», помещающийся на ладони и превращающий поверхность стены или потолка в экран с доступом к библиотеке мультфильмов, сериалов и кино, а также человекоподобный робот Promobot.

Помимо технологий стартапов ФРИИ на площадке будет установлен специальный симулятор космического корабля «Союз» - упрощенная версия профессионального тренажера для подготовки космонавтов.

Зоны технологий будут работать в дни фестиваля 27–29 июля.

Park Live – ежегодный международный музыкальный фестиваль, проходящий в Москве c 2013 г. В разное время хедлайнерами фестиваля становились Limp Bizkit, The Killers, Pendulum, Земфира, Мэрлин Мэнсон, The Prodigy, Deftones, Muse, Red Hot Chili Peppers и Лана Дель Рей. В этом году анонсированы выступления Gorillaz, Massive Attack, Дэвида Гетты и Трикки.