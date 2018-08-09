Умер театральный режиссер Дмитрий Брусникин

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США создадут военно-космические силы для противодействия России и Китаю

Вице-президент США Майк Пенс и министр обороны США Джеймс Мэттис сегодня в Пентагоне объявили о начале практического создания военно-космических сил США (US Space Force, ВКС). По словам Пенса, ВКС должны быть сформированы в 2020 г. - «время для этого пришло», передает NBC News.

«Как уже говорил президент Трамп, для США недостаточно просто присутствовать в космосе - мы должны там доминировать. И мы этого добьемся, - заявил Пенс. - История показывает, что достижение мира возможно только с помощью силы, и в космосе в ближайшие годы этой силой станут военно-космические силы США».

«Китай и Россия, наши стратегические соперники, открыто развивают военный космический потенциал с целью нейтрализации космического потенциала США в случае конфликта», - говорится в докладе Пентагона конгрессу об организационной структуре нового вида вооруженных сил. В частности, указывается на разработку в этих странах противоспутникового оружия и средств подавления спутниковых коммуникаций.

ВКС США будут создаваться по четырем направлениям, следует из документа. Сначала минобороны США сформирует Агентство космического развития на базе существующего ракетно-космического центра ВВС США. Помимо этого будут созданы силы космических операций с боевыми подразделениями, а также специализированные подразделения управления и логистики. Ассигнования на эти цели будут включены в бюджет США 2020 г. Наконец, создается командование ВКС под управлением адмирала ВМС или четырехзвездного генерала армии США.

В июне президент США Дональд Трамп поручил Пентагону создать ВКС «как шестой вид вооруженных сил» страны. Трамп обосновал их необходимость «сохранением превосходства в космосе», а также противодействием России и Китаю. Еще в начале года Мэттис высказывался против ВКС. «Я против создания нового вида вооруженных сил и дополнительных организационных надстроек в то время, когда мы сосредоточены на повышении управляемости и интеграции в ходе комплексных военных операций», – писал министр в письме комитету по делам вооруженных сил.

В России в 2011-2015 гг. как отдельный род войск существовали Войска воздушно-космической обороны. В августе 2015 г. они были объединены с Военно-Воздушными силами в Воздушно-космические силы.