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Организаторы Московского гастрономического фестиваля проведут фестиваль сезонных продуктов

С 20 августа по 2 сентября в Москве и Санкт-Петербурге проводится гастрономический фестиваль «Сезон». По его условиям шефы ресторанов-участников включают в меню блюда из сезонных продуктов. Предложенные шефами варианты в меню ресторанов будут представлены в двух разделах: «Новый урожай» (блюда из овощей и фруктов, собранных в августе) и «Есть и такое!», куда включат блюда из редких и необычных ингредиентов.

Фестиваль проходит в 70 московских ресторанах (AQ Kitchen, Cantinetta Antinori, Chicha, Twins Garden, Ugolёk, «Белуга», «Воронеж», «Жеральдин», «На свежем воздухе», «Северяне» и др., полный список размещен на сайте фестиваля) и в санкт-петербургском «Кококо».

«Идея сезонности стимулирует шеф-поваров создавать новые блюда, искать новые продукты, вкусы и ароматы. Все лучшие рестораны мира давно следуют правилам сезонности и локальности, а в Москве на сезонность в ресторанных меню стали обращать внимание не так давно», - объясняют организаторы идею фестиваля.

«Сезон» - проект организаторов Московского гастрономического фестиваля, ежегодного мероприятия, специально для которого столичные шефы готовят дегустационные сеты единой стоимости (в прошлом году она составила 1900 руб.). С 2016 г. они также проводят фестиваль Moscow Restaurant Week. По его условиям шефам предлагается составить специальные меню на заданную тему. Весной этого года шефы представляли свои сеты с блюдами из круп, летом - с тартарами. В сеты можно включать блюда, придуманные специально для фестиваля, так и из основных меню.