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The Row начинает выпускать мужскую одежду

Американская марка The Row с сезона осень/зима 2018 г. будет создавать коллекции мужской одежды и аксессуаров, пишет WSJ. В дебютную коллекцию войдут джинсовые изделия и трикотаж, но основной акцент будет сделан на костюмы и классические вещи - брюки, рубашки, пиджаки. Стоимость костюмов варьируется от $3950 до $5795. Самый дорогой предмет коллекции - шиншилловое пальто стоимостью $7850. Рубашки производят на фабриках во Франции, костюмы - в Японии, трикотаж - в Италии, джинсовые изделия, майки и футболки - в США.

Ранее The Row периодически создавала единичные вещи для мужчин, они становились частью женских коллекций, как правило, это были кожаные аксессуары (кошельки, ремни, визитницы), а также обувь на кожаной подошве. Производство полноценных мужских коллекций стало ответом на спрос покупателей, уточняют дизайнеры и совладелицы марки - сестры Мэри-Кейт и Эшли Олсен. «Клиенты, друзья и члены семьи часто спрашивали, не начали ли мы делать одежду для мужчин, где можно ее найти», - цитирует WSJ Эшли Олсен. Концепция заключалась в том, чтобы создать что-то для мужей клиенток The Row, добавляет Мэри-Кейт.

Марка The Row основана Мэри-Кейт и Эшли Олсен, бывшими голливудскими актрисами, прославившимися в детском возрасте, в 2006 г. В 2012 г. сестры получили награду CFDA Американского совета модных дизайнеров как лучшие дизайнеры женской одежды. В 2016 г. они также были признаны лучшими на CFDA - как дизайнеры аксессуаров.

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