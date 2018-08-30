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«Локомотив» и ЦСКА узнали соперников в Лиге чемпионов

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В Монако прошла жеребьевка группового этапа самого престижного клубного футбольного турнира – Лиги чемпионов. От России в нем выступят московские клубы «Локомотив» (принадлежит госкомпании РЖД) и ЦСКА (владелец – бизнесмен Евгений Гиннер).

«Локомотив» попал в группу D и сыграет против португальского «Порту», немецкого «Шальке» и турецкого «Галатасарая».

Соперниками ЦСКА по группе G стали прошлогодний обладатель Кубка чемпионов испанский «Реал», итальянская «Рома» и чешская «Виктория Пльзень»

Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня 2019 г. в Мадриде. Три последних турнира выиграл «Реал».

Технологии
Новости

Усков назвал смену собственников Forbes победой редакции

Ведомости
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Покупка российского Forbes бизнесменом Магомедом Мусаевым доказывает, что сотрудники журнала «отстояли право на независимость», считает бывший главный редактор издания Николай Усков. Об этом он написал в Facebоok.

«Скептики посрамлены. У нас получилось. Впервые в истории российских медиа журналистам удалось отстоять свое право на независимость. Было трудно, иногда казалось, что все это зря и ничего не получится», — заявил Усков.

Он поблагодарил редакцию американского Forbes за поддержку. «Я рад, что в качестве своего российского партнера они выбрали именно Магомеда Мусаева, который сразу же предложил нам создать институт независимых директоров», — отметил Усков. По его мнению, Мусаев рискует, приглашая Николая Мазурина на позицию главного редактора, а самого Ускова — на должность редакционного директора журнала.

Как стало известно в четверг, новым владельцем российской версии Forbes стал бизнесмен Магомед Мусаев. Издателем журнала вновь станет Наталия Гандурина, исполняющим обязанности главного редактора назначен Мазурин, редакционным директором станет Усков, ранее уволенный предыдущим владельцем издания Александром Федотовым.

Усков был уволен с позиции главного редактора Forbes в июне за неудовлетворительное качество работы. Исполняющим обязанности главного редактора был назначен Мазурин.

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Технологии
Новости

Reuters узнал о тестировании новых технологий для блокировки Telegram

Ведомости
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Межведомственная комиссия, в которую вошли представители ФСБ, Роскомнадзора и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, тестирует новою технологию для блокировки Telegram. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на протокол заседания комиссии.

Согласно документу, с 6 августа специалисты проводят лабораторные испытания российских систем анализа и фильтрации трафика на сети «Ростелекома» в подмосковном Реутове. По данным агентства, в ходе испытаний планировалось проверить работу систем фильтрации трафика от российских компаний «РДП.ру», АДМ «Системы», НТЦ «Протей», DDoS-Guard, Napa Labs, Vas Experts и концерна «Автоматика» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

Совладелец НТЦ «Протей» Антон Пинчук подтвердил агентству факт испытаний, но сказал, что его компания отказалась от участия. «Ростелеком» и замминистра цифрового развития Олег Иванов от комментариев отказались. ФСБ и основатель Telegram Павел Дуров не ответили на запросы Reuters.

Системы фильтрации трафика — DPI (Deep Packet Inspection) — предназначены для глубокого анализа сетевых пакетов и блокировки отдельных протоколов, поясняет агентство.

Как рассказали Reuters два источника, по итогам испытаний комиссия намерена выбрать лучшую систему, которую можно будет использовать на сетях всех операторов связи в России с целью эффективной блокировки запрещенного контента. По данным агентства, испытания планировалось завершить к 20 августа, но сроки тестирования были продлены.

Роскомнадзор начал блокировать Telegram в России 16 апреля, однако мессенджер продолжает работать до сих пор. Чтобы заблокировать Telegram, ведомство вносило в реестр запрещенных ресурсов сначала IP-адреса, которые использовал сам мессенджер (около 9000), а затем целые подсети адресов (каждая несколько тысяч, а то и миллионов адресов), рассказывал ранее руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.

По статистике сервиса Diphost, на следующий день после начала блокировки в реестр запрещенных ресурсов попали до 19,4 млн IP-адресов. На проблемы с доступом стали жаловаться интернет-магазины, другие мессенджеры и прочие сторонние сервисы, поскольку под блокировку попали используемые ими сетевые адреса.

Telegram удается обходить блокировку благодаря постоянной смене IP-адресов, объясняли опрошенные «Ведомостями» эксперты. Он использует технологию, которая в реальном времени транслирует в устройства пользователей свои новые «координаты», говорили они. Telegram арендует сервер, IP-адреса которого еще не заблокированы, и рассылает push-уведомления с данными о своем новом местоположении, объясняла эту схему представитель Vee Security Анна Просветова.

Что чиновники и компании думают о попытках заблокировать Telegram

Политика
Новости

Голикова пообещала подумать об отдельном законе о молодежи

Ведомости
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Вице-премьер Татьяна Голикова пообещала рассмотреть возможность принятия федерального закона о молодежи. Об этом она заявила на церемонии открытия нового общежития Сеченовского университета.

По словам Голиковой, попытки принять такой закон предпринимались неоднократно. Она добавила, что самое главное в обсуждении этого законопроекта — определить, какие именно нормы должны в него войти и почему для них нужен отдельный акт.

Вице-премьер отметила, что привлечет к обсуждению этого вопроса коллег из Росмолодежи и Министерства науки и высшего образования.

Голикова также сообщила, что в России может появиться постоянно действующая молодежная площадка. «Мы хотим создать с поддержкой администрации президента постоянно действующую площадку, хотя это очень сложно, но в любом случае мы в этом направлении будем очень плотно двигаться», — сказала Голикова.

Кроме того, правительство вместе с Росмолодежью будет работать над увеличением смен в таких федеральных проектах, как «Территория смыслов» и «Таврида», заявила Голикова. Сейчас, по ее словам, в них ежегодно участвуют около 450 000 человек.

Путин впервые приехал на молодежный форум «Машук»

Бизнес
Новости

Microsoft потребует от поставщиков в США оплачивать декрет сотрудникам

Ведомости
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Microsoft потребует от всех своих поставщиков в США предлагать работникам оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком. Об этом сообщает пресс-служба компании. Технологический гигант намерен завершить переход на новый формат работы в течение года.

Axios отмечает, что получить такой отпуск смогут тысячи человек, поскольку у компании более 1000 партнеров в США. В некоторых штатах уже есть законы, предусматривающие обязательный оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, например в Калифорнии. Власти штата Вашингтон, где находится штаб-квартира Microsoft, также в 2017 г. ввели обязательный оплачиваемый отпуск по уходу за детьми, инициатива вступит в силу в 2020 г.

«Мы изучили законодательство и поняли, что хотя инициатива принесет пользу сотрудникам наших поставщиков в штате Вашингтон, она не затронет тысячи ценных работников за пределами Вашингтона», - отметил в блоге компании вице-президент и генеральный советник Microsoft Дэв Сталкопф. «Таким образом, мы приняли решение распространить требование властей Вашингтона о декретном отпуске на другие штаты и не ждать до 2020 г., чтобы начать его реализацию», - подчеркнул он.

В сообщении отмечается, что в течение следующих 12 месяцев компания будет работать со своими американскими поставщиками над реализацией новой политики. Согласно плану, поставщики Microsoft станут предлагать работникам отпуск по уходу за ребенком продолжительностью не менее 12 недель. Нововведение затронет как семьи, родившие детей, так и усыновившие их. Оплата предполагается на уровне до $1000 в неделю. Новая политика будет применяться в компаниях, где работают более 50 сотрудников.

Согласно акту о семейном медицинском отпуске (Family Medical Leave Act), одному из родителей в американских семьях предоставляется 12-недельный неоплачиваемый отпуск по уходу за новорожденным. Это касается компаний, в которых работают более 50 человек.

Лучшие работодатели 2017 года по версии Forbes

Экономика
Новости

Аргентина резко подняла ключевую ставку после обвала песо

Ведомости
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Центробанк Аргентины сегодня поднял ключевую ставку сразу на 15 процентных пунктов - до 60% годовых - после самого резкого обвала песо к доллару с 2015 г., когда был введен плавающий курс. Сегодня на предварительных торгах песо, потерявший накануне 7%, упал еще на 15% к 40 песо за доллар, пишет Financial Times.

Еще в апреле за доллар давали только 20 аргентинских песо. Динамика этой южноамериканской валюты в текущем году оказалась худшей в мире, отмечает FT.

Накануне президент Аргентины Маурисио Макри обратился к МВФ с просьбой ускорить предоставление стабилизационного кредита в $50 млрд, согласованного в июне. Падение песо стало угрожать способности Аргентины обслуживать долги, большая часть которых номинирована в долларах. Аргентина лишь несколько лет назад вернулась на международный рынок капитала после того, как урегулировала споры с инвестфондами, добивавшимися выплат после масштабного дефолта страны в 2001 г.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Правительство сменило трех из пяти представителей в совете директоров АСВ

Ведомости
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Правительство сменило трех из пяти представителей в совете директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Об этом говорится в распоряжении правительства, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Гендиректора «Почты России» Николая Подгузова в совете директоров АСВ сменил заместитель министра экономического развития Илья Торосов. До июля прошлого года Подгузов работал в Минэкономразвития в должности замминистра.

Также в совет директоров агентства вместо замруководителя ФНС Сергея Аракелова вошел Константин Чекмышев, занимающий аналогичную должность. Место вице-премьера Максима Акимова заняла директор департамента финансовой политики Минфина Яна Пурескина.

В качестве представителей правительства свои места сохранили замминистра финансов Алексей Моисеев и референт экспертного управления президента Федор Малышев.

Помимо перечисленных людей в совет директоров АСВ от Центробанка входит председатель Банка России Эльвира Набиуллина, ее советник Сергей Игнатьев, два первых зампреда ЦБ Сергей Швецов и Дмитрий Тулин, а также зампреды Ольга Полякова, Василий Поздышев и Владимир Чистюхин.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Силуанов: «Алроса» и «Аэрофлот» могут направлять на дивиденды 75% прибыли

Ведомости
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Госкомпании «Алроса» и «Аэрофлот» могут направлять 75% от своей прибыли на дивиденды, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Министр напомнил, что позиция правительства по дивидендам госкомпаний не менялась: они по-прежнему должны распределять между акционерами не менее 50% прибыли, финансируя свои инвестиционные программы без ущерба для дивидендов. Силуанов отметил, что акционеры эффективных частных компаний, в том числе сталелитейных и телекоммуникационных, получают не менее половины чистой прибыли в качестве дивидендов. «Такие госкомпании, как "Алроса" и "Аэрофлот", уже сейчас могут платить и 75% от их прибыли в качестве дивидендов», - считает он.

Чиновник добавил, что лишь в отдельных случаях часть инвестрасходов госкомпаний может финансироваться за счет бюджетных субсидий. «Обозначенный правительством на уровне 50% чистой прибыли уровень уплаты дивидендов соответствует общемировым показателям», - подчеркнул Силуанов. По его мнению, такая политика мотивирует госкомпании опираться на внутренние резервы, снижать издержки и оптимизировать инвестиционные процессы.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на бюджетные документы и поручения профильных министерств писал, что правительство может разрешить инфраструктурным монополиям не платить дивиденды по обыкновенным акциям, чтобы высвобожденные средства шли на их инвестпрограммы. Газета отмечала, что такую возможность власти готовы предоставить РЖД. В то же время из программы развития компании до 2025 г. исключается господдержка.

Собеседники газеты уточняли, что подобные предложения будут прорабатываться по всем инфраструктурным компаниям, в том числе по «Россетям» и «Транснефти». Это следует из поручения Минэкономики, Минфину, Минтрансу, Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) по итогам совещания у вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака 13 августа, писало издание. В документах по итогам встречи указывалось, что ведомства должны согласовать предложения по «совершенствованию дивидендной политики» федеральных инфраструктурных монополий с учетом «безусловного финансового обеспечения» их инвестиционных программ к 5 сентября.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

Политика
Новости

Mail.ru Group посчитала предвыборный ролик «Единой России» нарушающим закон

Ведомости
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Социальные сети «В контакте» и «Одноклассники», принадлежащие Mail.ru Group, отказались размещать на правах рекламы агитацию «Единой России» со слоганом «Партия президента», сообщает Znak.com со ссылкой на источник в одном из региональных избирательных штабов. По данным издания, у «Единой России» потребовали документы, официально подтверждающие факт поддержки партии Владимиром Путиным.

Представитель Mail.ru Group отказался от комментариев «Ведомостям». Источник «Ведомостей» в группе объяснил, что предложенный рекламный ролик не соответствует законодательству России и фактам. «Единая Россия» не может рекламировать себе как «Партия президента», если президент России Владимир Путин — беспартийный, пояснил собеседник.

Вопрос о том, какую рекламу и по каким причинам блокирует Mail.ru, надо задавать представителям компании, заявила пресс-служба «Единой России». «Мы со своей стороны можем сказать, что используем в избирательных кампаниях все доступные и не запрещенные законом инструменты, в том числе рекламу в соцсетях. Но исключительно в рамках тех правил и ограничений, которые действуют для всех остальных пользователей. Никаких переговоров, нацеленных на их обход, мы не ведем и вести не будем. Правила должны быть едины для всех», - подчеркнула пресс-служба партии.

9 сентября в России пройдет единый день голосования: в 22 регионах пройдут прямые выборы губернаторов, а в Москве - выборы мэра. 22 августа РБК со ссылкой на источники писал, что Кремль разрешил партии использовать слоган «Единая Россия» - партия президента» в тех регионах, где партия оказалась в наиболее сложной ситуации перед 9 сентября. Разрешение касается Иркутской и Владимирской областей, где пройдут выборы в заксобрания, а также Екатеринбурга, где пройдут выборы в городскую думу. Возможно, слоган разрешат использовать в Архангельской и Ульяновской области, где будут выборы в заксобрания, говорил источник РБК.

В конце июля, по данным ВЦИОМа, электоральный рейтинг «Единой России» снизился до 37%, в то время как в начале года рейтинг составлял 53%. Ниже показатель партии в последний раз опускался в конце 2011 г. — тогда в стране проходили массовые протесты против фальсификаций на выборах.

Кто агитировал за Владимира Путина на президентских выборах

Экономика
Новости

Евросоюз готов обнулить пошлины на импорт автомобилей из США

Ведомости
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Евросоюз готов обнулить импортные пошлины на промышленные товары из США, включая автомобили, заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем. Это часть позиции ЕС на переговорах о новом торговом соглашении с США, указывает Politico. Сейчас импортные пошлины на американские автомобили в ЕС составляют 10%, что выше американских импортных пошлин (2,5%), однако недавно президент США Дональд Трамп угрожал поднять их почти на порядок.

«Мы сказали, что со стороны ЕС готовы перейти к нулевым пошлинам на промышленные товары в случае, если то же самое сделают США, - на взаимной основе, - заявила Мальмстрем в Европарламенте. - Мы готовы обнулить даже пошлины на автомобили, если то же сделают США». Речь не идет о возврате к прежнему проекту соглашения о свободной торговле между ЕС и США (TTIP), отметила еврочиновник: новое соглашение не коснется ни сельхозпродукции, ни госзакупок.

Торговый конфликт между США и ЕС начался со с введения американской администрацией с 1 июня пошлин на сталь (25%) и алюминий (10%). ЕС ответил 25%-ными пошлинами на продукты питания, виски, табачные изделия и другие продукты на $3,3 млрд. Затем Трамп пригрозил ЕС пошлинами в 20% на автомобили, импорт которых в США в 2017 г. достиг почти $50 млрд.

Во время последовавших переговоров председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и Трамп договорились не вводить новые пошлины до конца консультаций, но об их возможном обнулении тогда не сообщалось.

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Политика
Новости

Власти Петербурга приостановили выселение общества «Мемориал»

Ведомости
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Власти Санкт-Петербурга приостановили выселение правозащитного общества «Мемориал» из здания на Разъезжей улице. Об этом сообщил депутат законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский со ссылкой на ответ губернатора Георгия Полтавченко.

«Получил ответ губернатора на свое обращение о недопустимости расторжения арендного договора с "Мемориалом" (помещение на Разъезжей, 9)», написал Вишневский в Facebоok.

В ответе губернатора, фотографию которого опубликовал депутат, говорится, что комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга приостановил работу по расторжению договора аренды с «Мемориалом» и выселению организации из здания по адресу Разъезжая ул., д. 9а. Отмечается, что комитетом «проводится дополнительная работа в отношении указанного помещения». О чем именно идет речь, не уточняется.

Правозащитная организация «Мемориал» занимает здание на Разъезжей улице более 20 лет. В середине августа Вишневский сообщил, что общество решили выселить из этого офиса. Помещение находится в собственности города, с «Мемориалом» был заключен договор аренды. В последний раз он продлевался в январе 2011 г. на семь лет, в январе этого года срок его действия закончился.

Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» занимается исследованием политических репрессий в СССР и современной России, а также оказывает содействие лицам, подвергшимся политическим репрессиям. Об этом говорится на сайте организации.

«Мемориал» был учрежден в 1992 г. в Москве. Одним из организаторов и первым почетным председателем общества был академик Андрей Сахаров.

Бизнес
Новости

Campbell Soup продаст часть бизнеса под давлением инвесторов

Ведомости
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Американский гигант пищевой промышленности Campbell Soup объявил о готовности продать свой международный бизнес, а также подразделение свежезамороженных продуктов. Это произошло под давлением инвесторов, пишет Reuters. Претенденты на покупку пока не известны, но не исключено, что это крупные инвестфонды. Котировки компании на предварительных торгах упали на 4%.

Международный бизнес Campbell включает операции в Малайзии, Индонезии, Японии и Гонконге, а также австралийские бренды печенья Arnott's и Kelsen. Бренды свежих продуктов включают в себя соки и овощи Bolthouse Farms, соусы Garden Fresh Gourmet и охлажденные супы. Выручка этих подразделений в прошлом году составила $2,1 млрд, или порядка четверти всей выручки компании со 149-летней историей.

Продажа части бизнеса означает отход от наследия прежнего гендиректора Дениз Моррисон, покинувшей компанию в мае этого года после семи лет руководства. Она хотела, чтобы Campbell продавала весь набор здоровой пищи «от супов до орешков», и в 2015 г. создала для этого подразделение Campbell Fresh. Но результаты оказались неубедительными, напоминает Reuters.

Купивший в августе миноритарный (5,65%) пакет Campbell Soup хедж-фонд Third Point известного инвестора-активиста Дэниэла Леба немедленно призвал призвал промежуточное руководство продать компанию более крупному производителю продуктов питания, сочтя это «единственно оправданным шагом».

Капитализация Campbell Soup за последние два года снизилась на треть до $12 млрд, поскольку молодые покупатели отказываются от ее супов и печений, отмечает Reuters. В прежние времена наследники основателя компании Джона Дорранса (сейчас у них 33%) могли продвигать собственную консервативную политику за счет поддержки инвесторов, но со вхождением в капитал инвестфондов в этом году расстановка сил поменялась, пишет агентство.

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