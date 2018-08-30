«Локомотив» и ЦСКА узнали соперников в Лиге чемпионов

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В Монако прошла жеребьевка группового этапа самого престижного клубного футбольного турнира – Лиги чемпионов. От России в нем выступят московские клубы «Локомотив» (принадлежит госкомпании РЖД) и ЦСКА (владелец – бизнесмен Евгений Гиннер).
«Локомотив» попал в группу D и сыграет против португальского «Порту», немецкого «Шальке» и турецкого «Галатасарая».
Соперниками ЦСКА по группе G стали прошлогодний обладатель Кубка чемпионов испанский «Реал», итальянская «Рома» и чешская «Виктория Пльзень»
Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня 2019 г. в Мадриде. Три последних турнира выиграл «Реал».
Технологии
Новости
Усков назвал смену собственников Forbes победой редакции
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Покупка российского Forbes бизнесменом Магомедом Мусаевым доказывает, что сотрудники журнала «отстояли право на независимость», считает бывший главный редактор издания Николай Усков. Об этом он написал в Facebоok.
«Скептики посрамлены. У нас получилось. Впервые в истории российских медиа журналистам удалось отстоять свое право на независимость. Было трудно, иногда казалось, что все это зря и ничего не получится», — заявил Усков.
Он поблагодарил редакцию американского Forbes за поддержку. «Я рад, что в качестве своего российского партнера они выбрали именно Магомеда Мусаева, который сразу же предложил нам создать институт независимых директоров», — отметил Усков. По его мнению, Мусаев рискует, приглашая Николая Мазурина на позицию главного редактора, а самого Ускова — на должность редакционного директора журнала.
Как стало известно в четверг, новым владельцем российской версии Forbes стал бизнесмен Магомед Мусаев. Издателем журнала вновь станет Наталия Гандурина, исполняющим обязанности главного редактора назначен Мазурин, редакционным директором станет Усков, ранее уволенный предыдущим владельцем издания Александром Федотовым.
Усков был уволен с позиции главного редактора Forbes в июне за неудовлетворительное качество работы. Исполняющим обязанности главного редактора был назначен Мазурин.
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Межведомственная комиссия, в которую вошли представители ФСБ, Роскомнадзора и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, тестирует новою технологию для блокировки Telegram. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на протокол заседания комиссии.
Согласно документу, с 6 августа специалисты проводят лабораторные испытания российских систем анализа и фильтрации трафика на сети «Ростелекома» в подмосковном Реутове. По данным агентства, в ходе испытаний планировалось проверить работу систем фильтрации трафика от российских компаний «РДП.ру», АДМ «Системы», НТЦ «Протей», DDoS-Guard, Napa Labs, Vas Experts и концерна «Автоматика» (входит в госкорпорацию «Ростех»).
Совладелец НТЦ «Протей» Антон Пинчук подтвердил агентству факт испытаний, но сказал, что его компания отказалась от участия. «Ростелеком» и замминистра цифрового развития Олег Иванов от комментариев отказались. ФСБ и основатель Telegram Павел Дуров не ответили на запросы Reuters.
Системы фильтрации трафика — DPI (Deep Packet Inspection) — предназначены для глубокого анализа сетевых пакетов и блокировки отдельных протоколов, поясняет агентство.
Как рассказали Reuters два источника, по итогам испытаний комиссия намерена выбрать лучшую систему, которую можно будет использовать на сетях всех операторов связи в России с целью эффективной блокировки запрещенного контента. По данным агентства, испытания планировалось завершить к 20 августа, но сроки тестирования были продлены.
Роскомнадзор начал блокировать Telegram в России 16 апреля, однако мессенджер продолжает работать до сих пор. Чтобы заблокировать Telegram, ведомство вносило в реестр запрещенных ресурсов сначала IP-адреса, которые использовал сам мессенджер (около 9000), а затем целые подсети адресов (каждая — несколько тысяч, а то и миллионов адресов), рассказывал ранее руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.
По статистике сервиса Diphost, на следующий день после начала блокировки в реестр запрещенных ресурсов попали до 19,4 млн IP-адресов. На проблемы с доступом стали жаловаться интернет-магазины, другие мессенджеры и прочие сторонние сервисы, поскольку под блокировку попали используемые ими сетевые адреса.
Telegram удается обходить блокировку благодаря постоянной смене IP-адресов, объясняли опрошенные «Ведомостями» эксперты. Он использует технологию, которая в реальном времени транслирует в устройства пользователей свои новые «координаты», говорили они. Telegram арендует сервер, IP-адреса которого еще не заблокированы, и рассылает push-уведомления с данными о своем новом местоположении, объясняла эту схему представитель Vee Security Анна Просветова.
Что чиновники и компании думают о попытках заблокировать Telegram
Евгений Разумный / Ведомости
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Это не игра в прятки и догонялки»
1/12
Денис Гришкин / Ведомости
Вице-премьер Аркадий Дворкович: «А у меня работает»
2/12
Евгений Разумный / Ведомости
Руководитель ФАС Игорь Артемьев: «Я не знаю, как принимались эти решения, какие эксперты обслуживали эту тему, я искренне желаю Роскомнадзору, поскольку есть решение суда, добиться успеха... Вообще, если делаешь – надо делать до конца. Надо быть уверенным тысячу раз, посоветоваться с экспертами и доходить до конца. Государство не может позволить себе садиться в лужу, и это очень печально. Я надеюсь, что при достижении этой цели не будет сметено все вообще вокруг могучим ураганом»
3/12
Михаил Метцель / ТАСС
Глава Чечни Рамзан Кадыров: «И все же я не сторонник блокировки Telegram и надеюсь, что руководство Роскомнадзора и Telegram найдут компромиссное решение, которое будет отвечать и закону, и интересам пользователей»
4/12
Григорий Сысоев / РИА Новости
Министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов: «Практика по результатам истории с Telegram показала, что не все инструменты, которые применяются нашим надзором, работают эффективно... Telegram – это круто. Я надеюсь, что удастся найти решение, и я бы очень желал, чтобы этот продукт, который создается нашими российскими разработчиками, такие уникальные продукты, как Telegram, они, конечно же, реализовывались и находили пути взаимодействия с государством с меньшим количеством неурядиц, проблем и конфликтов и с большим успехом»
5/12
Андрей Гордеев / Ведомости
Председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин: «Нельзя было создавать ситуацию, которая повлекла такие последствия для пользователей, особенно для тех, кто не связан с Telegram. Это действительно слишком тяжелые последствия»
6/12
Евгений Разумный / Ведомости
Замруководителя Минкомсвязи Алексей Волин о том, пользуется ли он Telegram и будет ли обходить блокировку: «Я часто бываю в странах, где разного рода интернет-сервисы блокируются, и там обычно пользуюсь VPN, которые позволяют мне обращаться к привычным мне сервисам... У нас разве есть закон, запрещающий обходить блокировки? Я про такой не слышал»
7/12
Максим Стулов / Ведомости
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев признал невозможность блокировки Telegram: «И заблокировать его посредством блокировки IP-адресов невозможно, и война будет продолжаться вечно даже с учетом того, что клиентская часть Telegram – это открытый код, его можно проанализировать и понять, как он работает»
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vk.com/andrew
Управляющий директор соцсети «В контакте» Андрей Рогозов о попытках Роскомнадзора заблокировать Telegram и блокировке других IP-адресов: «Мы видим, как из-за непонимания принципов работы современного интернета ограничивается доступ к множеству ресурсов»
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journ.msu.ru
Директор по связям с общественностью «Яндекса» Очир Манджиков: «Именно несвободу и отсутствие выбора для пользователей мы считаем самым опасным последствием блокировок»
10/12
Thomas Mukoya / Reuters
Компания Qiwi о действиях Роскомнадзора: «Деятельность надзорного органа сейчас напоминает слона в посудной лавке: от этих блокировок страдают все, кроме Telegram»
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instagram.com/durov
А вот что об этом думает основатель мессенджера Telegram Павел Дуров: «11-й день продолжаются попытки блокировать Telegram на территории России. Многие спрашивают, возможен ли был некий компромисс. Думаю, что едва ли»
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Вице-премьер Татьяна Голикова пообещала рассмотреть возможность принятия федерального закона о молодежи. Об этом она заявила на церемонии открытия нового общежития Сеченовского университета.
По словам Голиковой, попытки принять такой закон предпринимались неоднократно. Она добавила, что самое главное в обсуждении этого законопроекта — определить, какие именно нормы должны в него войти и почему для них нужен отдельный акт.
Вице-премьер отметила, что привлечет к обсуждению этого вопроса коллег из Росмолодежи и Министерства науки и высшего образования.
Голикова также сообщила, что в России может появиться постоянно действующая молодежная площадка. «Мы хотим создать с поддержкой администрации президента постоянно действующую площадку, хотя это очень сложно, но в любом случае мы в этом направлении будем очень плотно двигаться», — сказала Голикова.
Кроме того, правительство вместе с Росмолодежью будет работать над увеличением смен в таких федеральных проектах, как «Территория смыслов» и «Таврида», заявила Голикова. Сейчас, по ее словам, в них ежегодно участвуют около 450 000 человек.
Путин впервые приехал на молодежный форум «Машук»
Евгений Разумный / Ведомости
Президент Владимир Путин приехал на молодежный форум «Машук» в Пятигорске впервые за девять лет существования лагеря. Он обсудил с участниками форума антиалкогольную кампанию в России, высказал мнение о том, что в социальных сетях должно быть больше позитива, и отметил, что волонтеры часто работают эффективнее, чем чиновники
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Microsoft потребует от всех своих поставщиков в США предлагать работникам оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком. Об этом сообщает пресс-служба компании. Технологический гигант намерен завершить переход на новый формат работы в течение года.
Axios отмечает, что получить такой отпуск смогут тысячи человек, поскольку у компании более 1000 партнеров в США. В некоторых штатах уже есть законы, предусматривающие обязательный оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, например в Калифорнии. Власти штата Вашингтон, где находится штаб-квартира Microsoft, также в 2017 г. ввели обязательный оплачиваемый отпуск по уходу за детьми, инициатива вступит в силу в 2020 г.
«Мы изучили законодательство и поняли, что хотя инициатива принесет пользу сотрудникам наших поставщиков в штате Вашингтон, она не затронет тысячи ценных работников за пределами Вашингтона», - отметил в блоге компании вице-президент и генеральный советник Microsoft Дэв Сталкопф. «Таким образом, мы приняли решение распространить требование властей Вашингтона о декретном отпуске на другие штаты и не ждать до 2020 г., чтобы начать его реализацию», - подчеркнул он.
В сообщении отмечается, что в течение следующих 12 месяцев компания будет работать со своими американскими поставщиками над реализацией новой политики. Согласно плану, поставщики Microsoft станут предлагать работникам отпуск по уходу за ребенком продолжительностью не менее 12 недель. Нововведение затронет как семьи, родившие детей, так и усыновившие их. Оплата предполагается на уровне до $1000 в неделю. Новая политика будет применяться в компаниях, где работают более 50 сотрудников.
Согласно акту о семейном медицинском отпуске (Family Medical Leave Act), одному из родителей в американских семьях предоставляется 12-недельный неоплачиваемый отпуск по уходу за новорожденным. Это касается компаний, в которых работают более 50 человек.
Лучшие работодатели 2017 года по версии Forbes
Michael Short/Bloomberg
Forbes опубликовал рейтинг лучших работодателей мира. Журнал проанализировал 36 000 анкет сотрудников различных компаний. Лидирует в рейтинге головная компания Google – Alphabet. Капитализация Alphabet – $644,1 млрд, штат сотрудников насчитывает 75 606 человек (здесь и далее данные по капитализации и штату – Bloomberg)
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Андрей Гордеев / Ведомости
На втором месте рейтинга - Microsoft. Капитализация компании – $531,3 млрд, штат насчитывает 124 000 сотрудников
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Yuriko Nakao/Bloomberg
Топ-3 замыкает инвестиционная компания Japan Exchange Group. По мнению Forbes, три лидирующие в рейтинге компании имеют «выдающуюся привлекательность для сотрудников». Капитализация Japan Exchange Group - $9,7 млрд, штат - 1100 человек
3/14
David Paul Morris/Bloomberg
На четвертом месте рейтинга расположилась компания Apple. Капитализация компании – $810,7 млрд, штат – 100 000 сотрудников
4/14
Krisztian Bocsi/Bloomberg
На пятом месте рейтинга – американская нефтегазовая компания Noble Energy. Капитализация – $13,3 млрд, штат – 2274 человека
5/14
Bloomberg
На шестом месте – немецкий автопроизводитель Daimler. Капитализация компании – $77,9 млрд, штат – 290 870 сотрудников
6/14
Williams
На седьмом месте расположилась американская нефтегазовая компания Williams. Ее капитализация – $25 млрд, штат – 5604 человека
7/14
Andreas Arnold/Bloomberg
На восьмом месте рейтинга – американская корпорация IBM. Ее капитализация – $137,5 млрд, штат – 380 300 сотрудников
8/14
Investor AB
На девятой строчке рейтинга – шведская инвестиционная компания Investor AB. Капитализация – $36,8 млрд, штат насчитывает 87 сотрудников
9/14
SeongJoon Cho/Bloomberg
Замыкает топ-10 лучших работодателей южнокорейский производитель бытовой техники LG. Капитализация компании – $11,4 млрд, штат насчитывает 34 800 сотрудников
10/14
Денис Гришкин / Ведомости
В рейтинг также включены и четыре российские компании. Магнитогорский металлургический комбинат расположился на 214-м месте. Капитализация ММК – $8,7 млрд, штат – 59 000 сотрудников
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Евгений Разумный / Ведомости
Московская биржа заняла 466-ю строчку рейтинга, ее капитализация – $3,9 млрд, на бирже работает 1635 сотрудников
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Пресс-служба «Фосагро»
На 468-м месте оказался химический холдинг «Фосагро». Его капитализация – $5,4 млрд, штат сотрудников – 23 680 человек
13/14
Денис Абрамов / Ведомости
Банк ВТБ находится на 486-м месте. Его капитализация – $13,7 млрд, в банке занято 90 900 сотрудников
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Центробанк Аргентины сегодня поднял ключевую ставку сразу на 15 процентных пунктов - до 60% годовых - после самого резкого обвала песо к доллару с 2015 г., когда был введен плавающий курс. Сегодня на предварительных торгах песо, потерявший накануне 7%, упал еще на 15% к 40 песо за доллар, пишет Financial Times.
Еще в апреле за доллар давали только 20 аргентинских песо. Динамика этой южноамериканской валюты в текущем году оказалась худшей в мире, отмечает FT.
Накануне президент Аргентины Маурисио Макри обратился к МВФ с просьбой ускорить предоставление стабилизационного кредита в $50 млрд, согласованного в июне. Падение песо стало угрожать способности Аргентины обслуживать долги, большая часть которых номинирована в долларах. Аргентина лишь несколько лет назад вернулась на международный рынок капитала после того, как урегулировала споры с инвестфондами, добивавшимися выплат после масштабного дефолта страны в 2001 г.
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Правительство сменило трех из пяти представителей в совете директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Об этом говорится в распоряжении правительства, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Гендиректора «Почты России» Николая Подгузова в совете директоров АСВ сменил заместитель министра экономического развития Илья Торосов. До июля прошлого года Подгузов работал в Минэкономразвития в должности замминистра.
Также в совет директоров агентства вместо замруководителя ФНС Сергея Аракелова вошел Константин Чекмышев, занимающий аналогичную должность. Место вице-премьера Максима Акимова заняла директор департамента финансовой политики Минфина Яна Пурескина.
В качестве представителей правительства свои места сохранили замминистра финансов Алексей Моисеев и референт экспертного управления президента Федор Малышев.
Помимо перечисленных людей в совет директоров АСВ от Центробанка входит председатель Банка России Эльвира Набиуллина, ее советник Сергей Игнатьев, два первых зампреда ЦБ Сергей Швецов и Дмитрий Тулин, а также зампреды Ольга Полякова, Василий Поздышев и Владимир Чистюхин.
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Госкомпании «Алроса» и «Аэрофлот» могут направлять 75% от своей прибыли на дивиденды, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Министр напомнил, что позиция правительства по дивидендам госкомпаний не менялась: они по-прежнему должны распределять между акционерами не менее 50% прибыли, финансируя свои инвестиционные программы без ущерба для дивидендов. Силуанов отметил, что акционеры эффективных частных компаний, в том числе сталелитейных и телекоммуникационных, получают не менее половины чистой прибыли в качестве дивидендов. «Такие госкомпании, как "Алроса" и "Аэрофлот", уже сейчас могут платить и 75% от их прибыли в качестве дивидендов», - считает он.
Чиновник добавил, что лишь в отдельных случаях часть инвестрасходов госкомпаний может финансироваться за счет бюджетных субсидий. «Обозначенный правительством на уровне 50% чистой прибыли уровень уплаты дивидендов соответствует общемировым показателям», - подчеркнул Силуанов. По его мнению, такая политика мотивирует госкомпании опираться на внутренние резервы, снижать издержки и оптимизировать инвестиционные процессы.
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на бюджетные документы и поручения профильных министерств писал, что правительство может разрешить инфраструктурным монополиям не платить дивиденды по обыкновенным акциям, чтобы высвобожденные средства шли на их инвестпрограммы. Газета отмечала, что такую возможность власти готовы предоставить РЖД. В то же время из программы развития компании до 2025 г. исключается господдержка.
Собеседники газеты уточняли, что подобные предложения будут прорабатываться по всем инфраструктурным компаниям, в том числе по «Россетям» и «Транснефти». Это следует из поручения Минэкономики, Минфину, Минтрансу, Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) по итогам совещания у вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака 13 августа, писало издание. В документах по итогам встречи указывалось, что ведомства должны согласовать предложения по «совершенствованию дивидендной политики» федеральных инфраструктурных монополий с учетом «безусловного финансового обеспечения» их инвестиционных программ к 5 сентября.
The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики
Axel Heimken / DPA / ТАСС
Несмотря на ускоряющийся рост, мировая экономика сталкивается с самым высоким уровнем риска за последние десятилетия, утверждают эксперты Economist Intelligence Unit (EIU), аналитического подразделения журнала The Economist. Протекционизм, территориальные споры, терроризм, растущее число киберпреступлений и даже угроза ядерной войны – вот неполный перечень геополитических, финансовых и операционных рисков, с которыми сталкивается бизнес
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Andy Wong / AP
Источник части рисков – крупнейшие экономики мира (США, Китай, ЕС), другие – глобальные по своей природе. EIU отранжировало потенциальные дестабилизирующие события по «силе риска»: их воздействие на мировую экономику оценено по шкале от 1 до 25. Сила риска учитывает вероятность события, от очень низкого (0-10%) до очень высокого (более 40% в ближайшие два года), и его влияние: изменение годовых темпов роста ВВП на 0-0,1 п. п. по сравнению с базовым прогнозом при очень низком влиянии, на 2 п. п. и более – при очень сильном (рост в позитивных сценариях, падение - в негативных)
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Андрей Гордеев / Ведомости
1-2-е место. Длительное падение на основных фондовых рынках дестабилизирует мировую экономику (сила риска – 15):средняя вероятность, очень сильное влияние. Развитие мировой экономики переходит в новую фазу, где все больше центробанков будут сворачивать программы денежного стимулирования и повышать процентные ставки, ультранизкий уровень которых стимулировал бум на фондовых рынках
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Индекс волатильности VIX / Источник: CBOE Volatility Index
Это сильно повышает неопределенность для участников рынков, отражением чего стал резкий скачок волатильности в феврале после долгого спокойного «бычьего» периода. Длительный спад на фондовых рынках подорвет потребительскую уверенность и кредитование, так как ухудшится финансовое положение банков
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Денис Гришкин / Ведомости
1-2. Спад в мировой торговле в результате протекционистской политики США (сила риска – 15, как в предыдущем случае):средняя вероятность, очень сильное влияние. США могут выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) и ограничить импорт из Китая, что спровоцирует торговую войну
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Динамика мировой торговли товарами и услугами, % к предыдущему году / Источник: МВФ, прогноз EIU
Рост протекционизма будет иметь серьезные последствия за пределами США и Китая: он негативно повлияет на цены и доступность американской и китайской продукции в цепочках поставок компаний из других стран. Следствием этого станет сокращение инвестиций и потребительских расходов, что подорвет рост мировой экономики
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Bullit Marquez / AP
3-5. Территориальные споры в Южно-Китайском море приведут к боестолкновениям между странами (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Китай должен стать «ведущей мировой державой» и иметь «первоклассные» вооруженные силы к 2050 г., постановил съезд Компартии Китая в октябре 2017 г. Рост его активности на международной арене происходит одновременно со снижением роли США, которые, в частности, обеспечивают безопасность морских маршрутов
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Bullit Marquez / AP
Территориальные споры в Южно-Китайском море – серьезный источник разногласий между Китаем и рядом стран Азии. Из-за вооруженных конфликтов могут возникнуть перебои в поставках по региональным цепочкам и морским путям
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Максим Стулов / Ведомости
3-5. Темпы роста мировой экономики превысят 4% (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Риски могут быть не только отрицательными. Дальнейшее повышение деловой активности в ряде крупных и развивающихся стран может существенно стимулировать рост мирового ВВП. Роста выше 4% не было с 2010 г.
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Максим Стулов / Ведомости
Ускорение мирового роста поможет не только медленно растущим странам, но также облегчит долгосрочную переориентацию экономики Китая. Более высокий спрос поддержит цены на сырье, еще больше улучшив экономическую ситуацию в экспортирующих его странах
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Максим Стулов / Ведомости
3-5. Масштабная кибератака подорвет деятельность госорганов и компаний (сила риска – 12):средняя вероятность, сильное влияние. Частота и сила кибератак растет (в 2017 г. самыми громкими стали случаи с вирусами WannaCry и Petya), и есть риск, что хакеры обрушат государственные или корпоративные сети либо будут манпулировать ими в течение длительного времени
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Максим Стулов / Ведомости
Кибервойны ведут самые разные участники, от правительств или спонсируемых ими групп до мошенников и преступников. Экономические потери могут оказаться значительными, если кибератаки существенно ограничат работу госорганов либо нанесут ущерб физической инфраструктуре
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Andy Wong / AP
6-8. В Китае начнется серьезный и длительный экономический спад (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Быстрый рост скорее всего продолжится в 2018 г., но остаются вопросы, как долго Китай может откладывать меры по сокращению все возрастающего долга, который в итоге способен спровоцировать финансовый и экономический кризис
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Внутренний долг Китая, % ВВП / Источник: Национальное бюро статистики Китая, Haver Analytics, EIU
Если лопнет кредитный пузырь, а цены на недвижимость станут падать, Пекину может быть сложно сохранить контроль над экономикой. Серьезное ухудшение ситуации в Китае ударит по ценам на сырье и зарубежным компаниям, которые все больше зависят от спроса в Китае
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CNA VIA KNS / AFP
6-8. Масштабные боевые действия на Корейском полуострове (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Прогресс КНДР в разработке ядерного оружия и баллистических ракет, которые могут достичь территории США, повышает градус риска в неутихающем уже более 60 лет конфликте
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Ahn Young-joon / AP
Дональд Трамп занял гораздо более жесткую позицию по отношению к Северной Корее, чем Барак Обама. Некоторые политики в США призывают нанести превентивный удар по КНДР, которая наверняка ответит с использованием обычных вооружений и, возможно, ракет малого радиуса действия. Для Южной Кореи и Японии последствия будут ужасными
16/22
Lefteris Pitarakis / AP
6-8. Конфликты на Ближнем Востоке перерастут в прямую конфронтацию между крупными странами, что ударит по мировым энергетическим рынкам (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Давняя вражда между Саудовской Аравией и Ираном обострилась в ходе войны в Сирии и Йемене, королевство также организовало блокаду Катара
17/22
Dusan Vranic / AP
В конфликт в регионе все больше втягивается Турция. В худшем случае противостояние между различными игроками перерастет в вооруженный конфликт, будет перекрыт Ормузский пролив, по которому идут поставки нефти, скачок цен на нее ударит по мировой экономике
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Hasan Jamali / AP
9. Нефть сильно подешевеет, если сорвется реализация соглашения ОПЕК+ (сила риска – 9):средняя вероятность, среднее влияние. Договоренность ОПЕК и России об ограничении нефтедобычи действует до конца 2018 г., выходить из нее стороны обещают постепенно. Но рост политической напряженности в Персидском заливе может подорвать желание стран региона сотрудничать в деле ребалансировки рынка нефти
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Динамика цен на нефть, $/барр. / Источник: МВФ, EIU
Если из соглашения по тем или иным причинам выйдет Россия, сделку тоже можно будет считать расторгнутой. На рынок может вернуться около 1,8 млн баррелей в день, спровоцировав падение цен. Оно ударит по США и Канаде, подорвав инвестиции, нефтедобывающим странам, может спровоцировать долговой и политический кризис в Нигерии и Анголе
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Michael Probst / AP
10. Многие страны выйдут из еврозоны (сила риска – 5):очень низкая вероятность, очень сильное влияние. Риск выхода Греции из еврозоны в среднесрочной перспективе не исчез, экономические проблемы в Италии в отсутствие структурных реформ со временем могут спровоцировать попытки покинуть блок
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Peter Dejong / AP
Выход переживающих кризис стран из еврозоны приведет к сильной девальвации их валют и неспособности обслуживать номинированный в евро долг. Банки понесут огромные убытки по портфелям гособлигаций. Все это может столкнуть мировую экономику в рецессию
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Социальные сети «В контакте» и «Одноклассники», принадлежащие Mail.ru Group, отказались размещать на правах рекламы агитацию «Единой России» со слоганом «Партия президента», сообщает Znak.com со ссылкой на источник в одном из региональных избирательных штабов. По данным издания, у «Единой России» потребовали документы, официально подтверждающие факт поддержки партии Владимиром Путиным.
Представитель Mail.ru Group отказался от комментариев «Ведомостям». Источник «Ведомостей» в группе объяснил, что предложенный рекламный ролик не соответствует законодательству России и фактам. «Единая Россия» не может рекламировать себе как «Партия президента», если президент России Владимир Путин — беспартийный, пояснил собеседник.
Вопрос о том, какую рекламу и по каким причинам блокирует Mail.ru, надо задавать представителям компании, заявила пресс-служба «Единой России». «Мы со своей стороны можем сказать, что используем в избирательных кампаниях все доступные и не запрещенные законом инструменты, в том числе рекламу в соцсетях. Но исключительно в рамках тех правил и ограничений, которые действуют для всех остальных пользователей. Никаких переговоров, нацеленных на их обход, мы не ведем и вести не будем. Правила должны быть едины для всех», - подчеркнула пресс-служба партии.
9 сентября в России пройдет единый день голосования: в 22 регионах пройдут прямые выборы губернаторов, а в Москве - выборы мэра. 22 августа РБК со ссылкой на источники писал, что Кремль разрешил партии использовать слоган «Единая Россия» - партия президента» в тех регионах, где партия оказалась в наиболее сложной ситуации перед 9 сентября. Разрешение касается Иркутской и Владимирской областей, где пройдут выборы в заксобрания, а также Екатеринбурга, где пройдут выборы в городскую думу. Возможно, слоган разрешат использовать в Архангельской и Ульяновской области, где будут выборы в заксобрания, говорил источник РБК.
В конце июля, по данным ВЦИОМа, электоральный рейтинг «Единой России» снизился до 37%, в то время как в начале года рейтинг составлял 53%. Ниже показатель партии в последний раз опускался в конце 2011 г. — тогда в стране проходили массовые протесты против фальсификаций на выборах.
Кто агитировал за Владимира Путина на президентских выборах
Евгений Разумный / Ведомости
Илья Авербух. Знаменитый российский фигурист (танцы на льду), призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, чемпион мира 2002 года, чемпион Европы 2003 года, многократный чемпион России. Впервые включен в список доверенных лиц Путина. Кандидатов в список избирательному штабу Путина предлагали общественные организации, а кандидат лично изучал списки, вычеркивая некоторых людей, рассказывал ранее «Ведомостям» собеседник в штабе. Скольких кандидатов в доверенные лица Путин исключил из списков, собеседник не уточнил. Причин исключения кандидатов в доверенные лица Путин, по словам источника, никогда не объясняет
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Евгений Степанов / Интерпресс / ТАСС
Сергей Безруков. Актер театра и кино, режиссер, продюсер и сценарист. Народный артист России, худрук московского Губернского драматического театра. На президентских выборах 2012 года в списке доверенных лиц Путина отсутствовал. В этот раз участвовал и в инициативной группе, выдвинувшей Путина в президенты. После того собрания говорил «Ведомостям», что готов стать доверенным лицом Путина
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Евгений Разумный / Ведомости
Михаил Боярский. Знаменитый советский и российский артист, певец и телеведущий. Заслуженый и народный артист РСФСР. Ранее уже участвовал в избирательных кампаниях Владимира Путина, в частности, присутствовал в списке доверенных лиц на выборах 2012 года. Боярский был включен в первый список доверенных лиц Путина, который был зарегистрирован неделю назад, рассказал «Ведомостям» близкий к штабу Путина собеседник. Однако Боярского вместе еще с несколькими участниками списка ЦИК сразу не зарегистрировал, он появился в списке доверенных лиц только 22 января. Причину задержки с регистрацией артиста собеседник «Ведомостей» не уточнил, не называли ее и в ЦИК
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Евгений Разумный / Ведомости
Федор Бондарчук. Кинорежиссер, продюсер, актер, телеведущий. Председатель совета директоров ОАО «Ленфильм». Член высшего совета партии «Единая Россия». Не в первый раз в списке доверенных лиц Путина – был в списке и в 2012 году
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Сергей Бертов / Интерпресс / ТАСС
Олег Газманов. Певец, композитор, поэт. Имеет оба высших звания, предусмотренных для деятелей культуры в России: заслуженный и народный артист России. В число доверенных лиц Путина включен впервые
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Евгений Разумный / Ведомости
Валерий Гергиев. Советский и российский дирижер, художественный руководитель Мариинского театра. Герой труда, народный артист России, трехкратный лауреат Государственной премии. Участвовал в избирательных кампаниях Путина и прежде, в частности, был в списке доверенных лиц на выборах 2012 года
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Валерий Шарифулин / ТАСС
Федор Емельяненко. Четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам. Заслуженный мастер спорта по самбо, мастер спорта международного класса по дзюдо. Прежде в списке доверенных лиц Путина не присутствовал
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Максим Стулов / Ведомости
Сергей Карякин. Шахматист, заслуженный мастер спорта Украины и России. Обладатель Кубка мира ФИДЕ, чемпион мира по быстрым шахматам и блицу. В списке доверенных лиц Путина впервые
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Евгений Разумный / Ведомости
Василий Лановой. Актер театра и кино, Народный артист Советского Союза, лауреат Ленинской премии. Председатель попечительского совета поддерживаемой Путиным акции «Бессмертный полк». Прежде доверенным лицом Путина не был
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Alexander Zemlianichenko / AP
Андрей Михалков (Кончаловский). Советский, российский и американский кинорежиссер. Народный артист РСФСР, двухкратный обладатель премии «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля. Прежде в списке доверенных лиц Путина не присутствовал
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Alexander Zemlianichenko Jr. / AP
Никита Михалков. Актер, кинорежиссер, продюсер. Председатель Союза кинематографистов России, трехкратный лауреат Государственной премии России. Обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля и номинант на премию «Оскар». Был зарегистрирован доверенным лицом Путина на выборах 2012 года. В 2007 году вместе с соавторами написал Путину письмо с призывом остаться на третий президентский срок (что не разрешено Конституцией России)
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Евгений Разумный / Ведомости
Виктория Цыганова. Советская и российская певица, композитор. В предыдущем списке доверенных лиц Путина не присутствовала
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Максим Туманов / ТАСС
Минтимер Шаймиев. Первый президент Татарстана, управлявший республикой почти 20 лет – с 1991 по 2010 год. С 2010 года – Государственный советник Татарстана. Один из немногих профессиональных политиков в списке доверенных лиц Путина. В том же качестве участвовал в президентской избирательной кампании и в 2012 году
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Евросоюз готов обнулить импортные пошлины на промышленные товары из США, включая автомобили, заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем. Это часть позиции ЕС на переговорах о новом торговом соглашении с США, указывает Politico. Сейчас импортные пошлины на американские автомобили в ЕС составляют 10%, что выше американских импортных пошлин (2,5%), однако недавно президент США Дональд Трамп угрожал поднять их почти на порядок.
«Мы сказали, что со стороны ЕС готовы перейти к нулевым пошлинам на промышленные товары в случае, если то же самое сделают США, - на взаимной основе, - заявила Мальмстрем в Европарламенте. - Мы готовы обнулить даже пошлины на автомобили, если то же сделают США». Речь не идет о возврате к прежнему проекту соглашения о свободной торговле между ЕС и США (TTIP), отметила еврочиновник: новое соглашение не коснется ни сельхозпродукции, ни госзакупок.
Торговый конфликт между США и ЕС начался со с введения американской администрацией с 1 июня пошлин на сталь (25%) и алюминий (10%). ЕС ответил 25%-ными пошлинами на продукты питания, виски, табачные изделия и другие продукты на $3,3 млрд. Затем Трамп пригрозил ЕС пошлинами в 20% на автомобили, импорт которых в США в 2017 г. достиг почти $50 млрд.
Во время последовавших переговоров председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и Трамп договорились не вводить новые пошлины до конца консультаций, но об их возможном обнулении тогда не сообщалось.
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Власти Санкт-Петербурга приостановили выселение правозащитного общества «Мемориал» из здания на Разъезжей улице. Об этом сообщил депутат законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский со ссылкой на ответ губернатора Георгия Полтавченко.
«Получил ответ губернатора на свое обращение о недопустимости расторжения арендного договора с "Мемориалом" (помещение на Разъезжей, 9)», — написалВишневский в Facebоok.
В ответе губернатора, фотографию которого опубликовал депутат, говорится, что комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга приостановил работу по расторжению договора аренды с «Мемориалом» и выселению организации из здания по адресу Разъезжая ул., д. 9а. Отмечается, что комитетом «проводится дополнительная работа в отношении указанного помещения». О чем именно идет речь, не уточняется.
Правозащитная организация «Мемориал» занимает здание на Разъезжей улице более 20 лет. В середине августа Вишневский сообщил, что общество решили выселить из этого офиса. Помещение находится в собственности города, с «Мемориалом» был заключен договор аренды. В последний раз он продлевался в январе 2011 г. на семь лет, в январе этого года срок его действия закончился.
Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» занимается исследованием политических репрессий в СССР и современной России, а также оказывает содействие лицам, подвергшимся политическим репрессиям. Об этом говорится на сайте организации.
«Мемориал» был учрежден в 1992 г. в Москве. Одним из организаторов и первым почетным председателем общества был академик Андрей Сахаров.
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Американский гигант пищевой промышленности Campbell Soup объявил о готовности продать свой международный бизнес, а также подразделение свежезамороженных продуктов. Это произошло под давлением инвесторов, пишет Reuters. Претенденты на покупку пока не известны, но не исключено, что это крупные инвестфонды. Котировки компании на предварительных торгах упали на 4%.
Международный бизнес Campbell включает операции в Малайзии, Индонезии, Японии и Гонконге, а также австралийские бренды печенья Arnott's и Kelsen. Бренды свежих продуктов включают в себя соки и овощи Bolthouse Farms, соусы Garden Fresh Gourmet и охлажденные супы. Выручка этих подразделений в прошлом году составила $2,1 млрд, или порядка четверти всей выручки компании со 149-летней историей.
Продажа части бизнеса означает отход от наследия прежнего гендиректора Дениз Моррисон, покинувшей компанию в мае этого года после семи лет руководства. Она хотела, чтобы Campbell продавала весь набор здоровой пищи «от супов до орешков», и в 2015 г. создала для этого подразделение Campbell Fresh. Но результаты оказались неубедительными, напоминает Reuters.
Купивший в августе миноритарный (5,65%) пакет Campbell Soup хедж-фонд Third Point известного инвестора-активиста Дэниэла Леба немедленно призвал призвал промежуточное руководство продать компанию более крупному производителю продуктов питания, сочтя это «единственно оправданным шагом».
Капитализация Campbell Soup за последние два года снизилась на треть до $12 млрд, поскольку молодые покупатели отказываются от ее супов и печений, отмечает Reuters. В прежние времена наследники основателя компании Джона Дорранса (сейчас у них 33%) могли продвигать собственную консервативную политику за счет поддержки инвесторов, но со вхождением в капитал инвестфондов в этом году расстановка сил поменялась, пишет агентство.