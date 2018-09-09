Стиль жизни

Новости

Премьер-министр Абхазии погиб в ДТП

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в ДТП поздно вечером в субботу, 8 сентября, сообщает Apsny Online. Автомобиль, в котором в качестве пассажира ехал Гагулия, двигался в кортеже делегации, возвращавшейся из официальной поездки в Сирию. Делегацию на переговорах в Сирии возглавлял президент Абхазии Рауль Хаджимба.

Авария произошла примерно в 22.40 по местному времени (21.40 мск) на трассе Псоу - Ингур. Как сообщило МВД Абхазии, по предварительным данным, в автомобиль Toyota Camry, где находился премьер, въехал ВАЗ-21099, не уступивший дорогу правительственному кортежу. Водитель ВАЗ-21099 задержан. По данным МВД Абхазии, это житель Гудаутского района 1996 года рождения, он пребывал в состоянии наркотического опьянения и управлял машиной без водительского удостоверения.

Гагулия получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался по дороге в больницу, сообщил Sputnik пресс-секретарь министерства здравоохранения Абхазии Рустам Зантария. Водитель и охранник премьер-министра «получили не опасные для жизни и здоровья телесные повреждения», сообщило МВД. По словам Зантарии, у них небольшие ушибы и ссадины, врачи отпустили их домой.

Основной состав абхазской делегации, ехавшей за кортежем в автобусе, не пострадал, сообщила член делегации, начальник управления внешних связей Торгово-промышленной палаты Абхазии Кама Цвижба.

Геннадию Гагулии было 70 лет. Он занимал должность премьер-министра Абхазии в 1995-1997 гг. и 2002-2003 гг. В 2003-2004 гг. руководил администрацией президента Абхазии. Снова премьер-министром Абхазии он был назначен 24 апреля 2018 г.