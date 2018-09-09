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Сирену Уильямс оштрафовали на $17 000 за поведение в финале US Open

Судейский департамент турнира US Open оштрафовал на $17 000 Сирену Уильямс за поведение во время финального матча турнира. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Ассоциацию тенниса США.

В субботу, 8 сентября, Уильям играла в финале против японской теннисистки Наоми Осаки. Конфликт между Уильямс и судьей Карлосом Рамосом разгорелся во втором сете. Сначала Рамос сделал замечание Уильямс за подсказку тренера. Теннисистка стала убеждать рефери, что нарушения не было. Поведя во втором сете со счетом 3:1, Уильямс уступила гейм на подаче Осаки и сломала ракетку, за что получила второе предупреждение. Следующий гейм американская теннисистка была вынуждена начать со счета 0:15. Это вызвало возмущение у Уильямс. Она потребовала от Рамоса извинений, назвала его вором, а также настояла на присутствии главного судьи соревнований. За оскорбления у нее сняли еще один гейм.

По итогам обсуждения инцидента судейский департамент турнира оштрафовал Уильямс на $10 000 за словесное оскорбление Рамоса, на $4000 за подсказки тренера во время игры и на $3000 за разбитую ракетку.

US Open - открытый чемпионат мира США по теннису, один из четырех турниров «Большого шлема». Он проводится в Нью-Йорке на кортах местного Национального теннисного центра. Матч завершился со счетом 6:2, 6:4 в пользу японской теннисистки Наоми Осаки. Эта ее первая победа на турнире серии «Большого шлема».