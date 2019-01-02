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СМИ сообщили о смерти музыканта Криса Кельми

Музыкант Крис Кельми (Анатолий Кельми) скончался в Подмосковье 1 января в возрасте 63 лет. Первым об этом вечером 2 января сообщил ресурс Starhit. По информации онлайн-издания, автор песен «Замыкая круг», «Усталое такси» и «Ночное рандеву» умер в собственном доме в Подмосковье.

По данным Рен-ТВ, музыканта нашли в доме уже без сознания. Медики сделать ничего не смогли.

В вышедшем в начале декабря интервью НТВ Кельми жаловался на здоровье и говорил, что уже написал завещание. Из него же следовало, что звезда не смог побороть пристрастие к алкоголю. По данным ресурса, риелторы оценивали загородный дом Кельми и три московских квартиры в 100 млн руб.

Кельми считается создателем музыкальных групп «Високосное лето», «Рок-Ателье» и «Автограф». Помимо известных хитов, написал музыку к советскому мультфильму «Пес в сапогах».