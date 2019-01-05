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Умер народный артист Иван Бортник

На 80-м году жизни умер народный артист России, актер Театра на Таганке Иван Бортник. Об этом сообщил в Facebook актер Владислав Маленко.

Эту информацию подтвердила ТАСС жена Бортника Татьяна Борзых. По ее словам, актер умер накануне, 4 января, вечером. «Врачи говорят, что, скорее всего, тромб», — уточнила она.

Иван Бортник родился 16 апреля 1939 г. В 1957 г. поступил в ГИТИС на актерский факультет, однако не закончил его и перешел в Театральное училище им. Щукина. После завершения учебы его приняли в Театр имени Гоголя (будущий «Гоголь-центр»). В 1967 г. Бортник перешел в Театр на Таганке. Там он подружился с Владимиром Высоцким, который посвятил ему песню «Письмо к другу». Актер сыграл в таких фильмах, как «Иван да Марья», «Чужие письма», «Место встречи изменить нельзя», «Зеркало для героя», «Жила-была одна баба».