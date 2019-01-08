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Умер один из создателей фильмов «Мимино» и «Ку! Кин-дза-дза»

На 82-м году жизни умер российский режиссер Юрий Кушнерев. Об этом говорится в сообщении Союза кинематографистов России. Кушнерев был учеником режиссера Георгия Данелии, вторым режиссером, работавшим над картиной «Мимино».

«Юра давно болел, умер в больнице, врачи говорят, что причина – оторвавшийся легочный тромб», – рассказала ТАСС вдова режиссера Маргарита Кушнерева.

Прощание с режиссером состоится 10 января в 11.00 в ритуальном зале Московской ЦКБ.

Кушнерев родился в 1937 г., окончил режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров, мастерская Данелии (1972 г.). В 1968 г. устроился на работу в «Мосфильм», прошел творческий путь от ассистента режиссера до режиссера-постановщика киностудии. В 1986 г. его назначили директором объединения комедийных и музыкальных фильмов «Мосфильма» (сейчас – продюсерская кинотелевизионная компания «Ритм»).

Кушнерев снял такие фильмы, как «Комедия давно минувших дней» и «Мой любимый клоун». С 1986 г. он спродюсировал более 40 фильмов («Ребро Адама», «Сукины дети», «Чокнутые», «Настя», «Орел и решка», «Сволочи», «Ку! Кин-дза-дза» и др.).