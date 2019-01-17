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Умер основатель инвестфонда The Vanguard Group

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Основатель инвестиционного фонда The Vanguard Group Джон Богл умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщает компания. «Он был чрезвычайно умным, целеустремленным и талантливым провидцем, чьи идеи полностью изменили способ инвестирования», – приводятся в сообщении слова гендиректора инвестфонда Тима Бакли.

Причиной смерти Богла стало онкологическое заболевание, пишет The Philadelphia Inquirer со ссылкой на его семью. Богл перенес шесть сердечных приступов, первый из них случился, когда ему был 31 год, отмечает Bloomberg. В 1967 г. Боглу установили кардиостимулятор, а в 1996 г. сделали пересадку сердца, добавляет издание.

Богл родился в американском штате Нью-Джерси в 1929 г. Он получил степень бакалавра в Принстонском университете, его дипломная работа была посвящена инвестиционным компаниям. После учебы он устроился работать в Wellington Management Company, позже стал ее исполнительным вице-президентом. Однако его уволили из-за того, что сократилась доходность фондов, которые компания приобрела с его указания. В год увольнения Богл основал компанию The Vanguard Group. Сегодня компания является крупнейшей в мире компанией взаимных фондов, ее активы более $4,5 трлн, по данным Forbes. Сделав инвестирование более простым и доступным, он помог многим миллионам индивидуальных инвесторов финансировать образование своих детей и сэкономить на пенсии, отмечает издание.

Кроме того, Богл известен как автор книг об инвестировании. Например, его «Маленькая книга про инвестиции со здравым смыслом» – бестселлер на Amazon.

Политика
Новости

Демократы потребовали у Трампа допросить его переводчиков о встречах с Путиным

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Председатель комитета Сената США по международным отношениям Роберт Менендес и глава комитета по вооруженным силам Джек Рид написали президенту США Дональду Трампу письмо с требованием допросить перед Конгрессом его переводчиков, присутствовавших на встречах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает The Hill.

Допросить переводчиков американского президента необходимо из-за «сохраняющегося уровня секретности» взаимоотношений между ним и российским президентом, говорится в письме: «Мы настаиваем на том, чтобы переводчики этих разговоров, особенно тот, кто переводил вашу встречу с президентом Путиным в Хельсинки, были немедленно доступны для интервью с соответствующими комитетами в Конгрессе». Белый дом не ответил на запрос The Hill.

Демократы начали изучать правовые возможности для вызова в суд переводчиков, присутствовавших на встрече президентов США и России после выхода публикации The Washington Post. В ней говорилось, что Трамп принял все возможные меры для того, чтобы подробности его беседы с Путиным в 2017 г. в Гамбурге не стали известны даже сотрудникам Белого дома. Кроме того, президент США дал указания присутствовавшему на встрече переводчику хранить содержание переговоров в тайне, а также забрал у него рабочие записи, рассказали источники издания. Точно так Трамп поступил и при других встречах с Путиным, отмечает The Washington Post.

Первая встреча Трампа и Путина прошла в июле 2017 г. на саммите G20 в Гамбурге. После этого президенты виделись еще несколько раз – на саммите АТЭС во Вьетнаме в ноябре 2017 г., а также в прошлом году – на саммите G20 в Буэнос-Айресе и в Париже на мероприятиях, посвященных 100-летию со дня окончания Первой мировой войны. При этом полноформатные переговоры лидеров США и России были только одни – 16 июля 2018 г. в Хельсинки. Они длились более двух часов.

Как прошла встреча Путина и Трампа в Хельсинки

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Политика
Новости

«Коммерсантъ» узнал о крупном мошенничестве с организацией туров на ЧМ-2018

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Полиция Москвы завершает расследование уголовного дела в отношении палестинца Мохаммеда Абушаверба, который совершил, по данным следствия, особо крупное мошенничество во время чемпионата мира по футболу в России. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Жертвами Абушаверба могли стать 77 футбольных болельщиков из Алжира, которые заказали о оплатили приобретение билетов на чемпионат мира, а также забронировали номера в отелях Москвы и Санкт-Петербурга, пишет «Коммерсантъ». Палестинец ввел в заблуждение своих российских партнеров, которые передали ему за организацию тура три транша денег – $22 000, $17 900 и €41 000 (примерно 5,73 млн руб.). По данным газеты, первой о мошенничестве узнала жена влиятельного алжирского чиновника, которая сама позвонила в московский отель «Империя», чтобы узнать, будет ли виден Кремль из окна ее номера, в ответ ей сообщили, что номер не забронирован.

Абушаверба успели задержать в аэропорту «Шереметьево», когда он пытался вылететь в Турцию, пишет «Коммерсантъ». В его отношении было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), отмечает издание. Ему грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн руб. Сам палестинец говорит, что эту историю подстроили его партнеры по бизнесу, которые решили его «опорочить и сделать преступником», чтобы захватить три принадлежащие ему компании в России, Литве и Турции, уточняет газета.

Чемпионат мира по футболу – 2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля. Матчи принимали 11 российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Самара, Волгоград, Ростов-на-Дону, Калининград, Екатеринбург и Саранск. Чемпионом турнира стала сборная Франции.

Чем запомнится чемпионат мира–2018

Политика
Новости

Мэй призвала оппозицию участвовать в обсуждении Brexit

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала британских политиков собраться вместе для обсуждения процедуры выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit). «Теперь, спустя два с половиной года, нам пора собираться вместе, ставить национальные интересы на первое место и проводить референдум», – заявила Мэй (цитата по The Guardian).

Мэй сказала, что разочарована решением лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина не принимать участие в обсуждении выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit). Она подчеркнула, что «дверь остается открытой». По словам Мэй, сразу же после голосования по вотуму недоверия она провела «конструктивные встречи» с лидером партии Либеральных демократов Винсом Кейблом, лидером Шотландской национальной партии Яном Блэкфордом и лидером партии Уэльса Лис Сэвилл-Робертс. В четверг продолжаться встречи между членами правительства и парламентариями для обсуждения Brexit, отметила премьер-министр.

Ранее правительство Мэй прошло через процедуру голосования по вотуму недоверия. Парламент Великобритании большинством в 19 голосов отклонил предложение выразить кабинету министров недоверие: «за» проголосовали 306 парламентариев, а «против» – 325. Данное голосование инициировал лидер оппозиционной лейбористской партии Джереми Корбин после того, как палата общин во вторник не согласилась с предложенным правительством проектом соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза.

После того, как парламентарии решили не выносить вотум недоверия правительству, Мэй сказала, что рада такому результату и она продолжит работу над выходом страны из ЕС. Она также заявила, что сразу же начнет переговоры с лидерами оппозиционных партий для достижения консенсуса по Brexit.

Как голосовали британцы о выходе из состава ЕС

Политика
Новости

Порошенко пообещал минимизировать влияние России на украинские выборы

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Украинский президент Петр Порошенко пообещал свести к минимуму влияние России на президентские и парламентские выборы на Украине. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Я бы хотел заверить в том, что как президент, сделаю все от меня зависящее, чтобы российское влияние на наши выборы минимизировать», – заявил Порошенко. По его словам, Москва намерена вмешаться в предстоящие выборы, что не является секретом: «Собственно, руководство России этого особо и не скрывает — провести на президентских и парламентских выборах в Украине подконтрольную себе власть». Цель России – остановить демократическое развитие Украины, ее движение в направлении европейской и евроатлантической интеграции и возвращение страны в «российскую сферу влияния», сказал Порошенко.

Президент Украины также отметил, что Россия уже ведет операцию по влиянию на украинские выборы. Но какие-то конкретные подробности он не раскрыл.

Выборы украинского президента пройдут 31 марта, а выборы народных депутатов Верховной рады – 27 октября.

Самые известные украинцы, попавшие под санкции России

Финансы
Новости

ЦБ обязал банк «Восточный» доформировать резервы на 13 млрд рублей

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Банк «Восточный» получил предписание Центробанка доформировать резервы на 13 млрд руб. Банк собирается выполнить предписание в течение 2019–2020 гг., рассказали ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

«Восточный» разработал соответствующий план-график и согласовал его с ЦБ. В пресс-службе банка пояснили, что план выполним, так как кредитная организация является прибыльной.

«С учетом текущего запаса по капиталу в размере 8 млрд руб. и планируемой прибыли за этот период 15 млрд руб. выполнить предписание ЦБ не составит труда. По итогам 2018 г. ожидается прибыль в размере около 10 млрд руб.», – уточнили в пресс-службе.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что банк «Восточный» по результатам проверки регулятора получил предписание доначислить резервы на сумму около 20 млрд руб. По информации газеты, часть резервов кредитная организация уже досоздала в прошлом году, часть будет покрыта за счет будущей прибыли, еще одна часть – за счет допэмиссии.

Выбор редактора
Политика
Новости

The Times узнала о возможном переносе Brexit на 2020 год

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Официальные лица Евросоюза изучают возможность переноса Brexit на 2020 г. после того, как Германия и Франция заявили о готовности продлить переговоры о выходе Великобритании из ЕС, пишет газета The Times со ссылкой на источники.

Ранее чиновники ЕС рассматривали возможность переноса Brexit на три месяца – с конца марта на конец июня.

Сейчас достигнутая Лондоном и Брюсселем договоренность предполагает, что после выхода Великобритании из ЕС 29 марта до 2020 г. будет действовать переходный период, в течение которого Великобритания будет заключать торговые соглашения с членами ЕС и подчиняться его законам (этот период может быть продлен).

Официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил в среду, что на данный момент проект соглашения об условиях отделения Великобритании от ЕС не подлежит пересмотру. ЕС не может сейчас предпринимать какие-либо шаги, «мы ждем следующих шагов от Великобритании», пояснил он.

Он также отметил, что Великобритания не запрашивала у ЕС возможности отложить дату Brexit на более поздний срок. Если такой запрос поступит, то все остающиеся в ЕС 27 стран должны единогласно принять решение.

Выбор редактора
Политика
Новости

СКР заявил об отсутствии следов взрывчатки в разрушенном доме в Шахтах

Ведомости
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Криминалисты не обнаружили следов взрывчатых веществ на месте взрыва в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, специалисты криминалистического центра СКР изучили место происшествия с применением газоанализатора. В ходе осмотра было установлено, что эпицентр взрыва располагался в квартире № 72, где проживала женщина 1952-го года рождения. Отмечается, что кран подачи газа в квартиру в момент осмотра был открыт. Из показателей свидетелей следует, что накануне происшествия в подъезде чувствовался запах бытового газа.

Взрыв в многоэтажке в Шахтах произошел утром 14 января, в результате были частично разрушены пять квартир на верхних этажах. Погибли пять человек.

Основной версией случившегося остается взрыв бытового газа. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК).

Бизнес
Новости

Минтранс предложит выделить еще 5 млрд рублей субсидий на полеты на Дальний Восток

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Министерство транспорта подготовило предложения о дополнительном выделении 5,2 млрд руб. на программу субсидируемых полетов на Дальний Восток, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство. «Реализация предложения позволит перевезти в 2019 г. на льготных условиях дополнительно не менее 785 000 пассажиров», – рассчитывает Минтранс.

Ранее «Аэрофлот» сообщил, что обратился в Минтранс и Росавиацию с просьбой выделить дополнительное финансирование на продолжение продаж льготных авиабилетов с Дальнего Востока в центральную Россию и внутри Дальневосточного федерального округа. Авиакомпания в среду была вынуждена приостановить продажу билетов по субсидируемым тарифам из-за того, что у нее закончились выделенные на это деньги.

Согласно программе субсидируемых перевозок на Дальний Восток приобрести льготный билет в экономическом классе могут граждане России в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, инвалиды и члены многодетных семей. «Аэрофлот» также продает авиабилеты в рамках собственной программы «плоских» тарифов. Они действуют на рейсах из Москвы в города Дальнего Востока, Калининград и Симферополь, а также в обратном направлении.

Топ-10 авиакомпаний с лучшим питанием на борту

Бизнес
Новости

Сбербанк вернул себе звание самой дорогой компании России

Ведомости
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Сбербанк обогнал по капитализации «Роснефть» по итогам торгов Московской биржи в среду, вновь став самой дорогой российской компанией, свидетельствуют данные торговой площадки.

Рыночная стоимость госбанка к закрытию торгов превысила 4,51 трлн руб.: обыкновенные акции подорожали на 1,65% до 201,26 руб., привилегированные – на 0,76% до 173,1 руб. Бумаги «Роснефти» подешевели на 0,8% до 421 руб., в результате капитализация нефтяной компании снизилась до 4,46 трлн руб.

Сбербанк уступил первенство «Роснефти» в августе 2018 г. – до этого госбанк в течение года, а затем еще полугода с краткосрочными перерывами оставался самой дорогой компанией России. Его акции резко подешевели после того, как стали известны подробности возможных американских санкций: запрет на покупку нового госдолга, а также ограничение на долларовые операции российских госбанков.

В сентябре и октябре Сбербанк несколько раз опускался и на третье место по капитализации, уступая «Лукойлу», но затем возвращал свои позиции. В ноябре Сбербанк вернул себе лидерство, однако затем вновь стал дешевле «Роснефти».

Греф, роботы и акционеры. Как прошло собрание акционеров Сбербанка

Бизнес
Новости

Гендиректор производителя Durex и Nurofen объявил об отставке

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Генеральный директор британской Reckitt Benckiser Group Ракеш Капур заявил о намерении уйти в отставку до конца 2019 г. Об этом говорится в сообщении компании. Капур проработал в Reckitt Benckiser 32 года, должность гендиректора он занимал последние восемь лет.

В связи с решением Капура правление Reckitt Benckiser инициировало формальный процесс назначения его преемника, сообщила компания. Отмечается, что будут рассматриваться кандидаты как из числа сотрудников Reckitt Benckiser, так и из других компаний.

«Под руководством Ракеша RB была преобразована из производителя бытовой химии в мирового лидера по производству товаров для здоровья и гигиены», – отметил председатель совета директоров компании Крис Синклер. Сам Капур сказал, что он гордится достижениями компании и сейчас, по его мнению, хорошее время для смены руководства.

Reckitt Benckiser является производителем обезболивающего Nurofen, препаратов от боли в горле (Strepsils) и от изжоги (Gaviscon), презервативов Durex, а также средств для дома, таких как Vanish и Calgon.

Политика
Новости

СМИ узнали о согласовании ЕС санкций против Петрова и Боширова

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Послы стран Евросоюза договорились о введении санкций против четырех сотрудников российской военной разведки, которые, по данным Брюсселя, ответственны за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на дипломатические источники, источник ТАСС в Совете ЕС и собеседник «РИА Новости» в структурах ЕС.

По данным СМИ, двое из указанных агентов – россияне, въехавшие в Великобританию под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Они будут включены в санкционный список, подразумевающий замораживание активов и запрет на выдачу виз. В этот список власти ЕС включают лиц, которых считают причастными к разработке или применению химического оружия. Как ожидается, санкции против российских агентов будут окончательно одобрены министрами иностранных дел ЕС на встрече в Брюсселе 21 января.

В начале сентября 2018 г. британские власти объявили Петрова и Боширова предполагаемыми исполнителями отравления Скрипалей нервно-паралитическим веществом «Новичок», отметив, что оба являются сотрудниками ГРУ, а их имена – вымышленные. The Insider и Bellingcat выпустили расследования, в которых утверждается, что под именами Боширова и Петрова скрываются офицер Главного управления Генштаба Анатолий Чепига и военный врач Александр Мишкин, оба – Герои России.

В декабре США ввели санкции против Чепиги и Мишкина, а также еще 13 человек, которые, по данным американской разведки, связаны с ГРУ.

Российские власти отрицают причастность к отравлению в Солсбери, а Петрова и Боширова назвали гражданскими лицами. Сами Петров и Боширов в интервью RT заявили, что являются предпринимателями и ездили в Солсбери как туристы.

Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей

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