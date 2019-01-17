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Умер основатель инвестфонда The Vanguard Group

Основатель инвестиционного фонда The Vanguard Group Джон Богл умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщает компания. «Он был чрезвычайно умным, целеустремленным и талантливым провидцем, чьи идеи полностью изменили способ инвестирования», – приводятся в сообщении слова гендиректора инвестфонда Тима Бакли.

Причиной смерти Богла стало онкологическое заболевание, пишет The Philadelphia Inquirer со ссылкой на его семью. Богл перенес шесть сердечных приступов, первый из них случился, когда ему был 31 год, отмечает Bloomberg. В 1967 г. Боглу установили кардиостимулятор, а в 1996 г. сделали пересадку сердца, добавляет издание.

Богл родился в американском штате Нью-Джерси в 1929 г. Он получил степень бакалавра в Принстонском университете, его дипломная работа была посвящена инвестиционным компаниям. После учебы он устроился работать в Wellington Management Company, позже стал ее исполнительным вице-президентом. Однако его уволили из-за того, что сократилась доходность фондов, которые компания приобрела с его указания. В год увольнения Богл основал компанию The Vanguard Group. Сегодня компания является крупнейшей в мире компанией взаимных фондов, ее активы более $4,5 трлн, по данным Forbes. Сделав инвестирование более простым и доступным, он помог многим миллионам индивидуальных инвесторов финансировать образование своих детей и сэкономить на пенсии, отмечает издание.

Кроме того, Богл известен как автор книг об инвестировании. Например, его «Маленькая книга про инвестиции со здравым смыслом» – бестселлер на Amazon.