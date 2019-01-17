Умер основатель инвестфонда The Vanguard Group

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Основатель инвестиционного фонда The Vanguard Group Джон Богл умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщает компания. «Он был чрезвычайно умным, целеустремленным и талантливым провидцем, чьи идеи полностью изменили способ инвестирования», – приводятся в сообщении слова гендиректора инвестфонда Тима Бакли.
Причиной смерти Богла стало онкологическое заболевание, пишет The Philadelphia Inquirer со ссылкой на его семью. Богл перенес шесть сердечных приступов, первый из них случился, когда ему был 31 год, отмечает Bloomberg. В 1967 г. Боглу установили кардиостимулятор, а в 1996 г. сделали пересадку сердца, добавляет издание.
Богл родился в американском штате Нью-Джерси в 1929 г. Он получил степень бакалавра в Принстонском университете, его дипломная работа была посвящена инвестиционным компаниям. После учебы он устроился работать в Wellington Management Company, позже стал ее исполнительным вице-президентом. Однако его уволили из-за того, что сократилась доходность фондов, которые компания приобрела с его указания. В год увольнения Богл основал компанию The Vanguard Group. Сегодня компания является крупнейшей в мире компанией взаимных фондов, ее активы более $4,5 трлн, по данным Forbes. Сделав инвестирование более простым и доступным, он помог многим миллионам индивидуальных инвесторов финансировать образование своих детей и сэкономить на пенсии, отмечает издание.
Кроме того, Богл известен как автор книг об инвестировании. Например, его «Маленькая книга про инвестиции со здравым смыслом» – бестселлер на Amazon.
Политика
Новости
Демократы потребовали у Трампа допросить его переводчиков о встречах с Путиным
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Председатель комитета Сената США по международным отношениям Роберт Менендес и глава комитета по вооруженным силам Джек Рид написали президенту США Дональду Трампу письмо с требованием допросить перед Конгрессом его переводчиков, присутствовавших на встречах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает The Hill.
Допросить переводчиков американского президента необходимо из-за «сохраняющегося уровня секретности» взаимоотношений между ним и российским президентом, говорится в письме: «Мы настаиваем на том, чтобы переводчики этих разговоров, особенно тот, кто переводил вашу встречу с президентом Путиным в Хельсинки, были немедленно доступны для интервью с соответствующими комитетами в Конгрессе». Белый дом не ответил на запрос The Hill.
Демократы начали изучать правовые возможности для вызова в суд переводчиков, присутствовавших на встрече президентов США и России после выхода публикации The Washington Post. В ней говорилось, что Трамп принял все возможные меры для того, чтобы подробности его беседы с Путиным в 2017 г. в Гамбурге не стали известны даже сотрудникам Белого дома. Кроме того, президент США дал указания присутствовавшему на встрече переводчику хранить содержание переговоров в тайне, а также забрал у него рабочие записи, рассказали источники издания. Точно так Трамп поступил и при других встречах с Путиным, отмечает The Washington Post.
Первая встреча Трампа и Путина прошла в июле 2017 г. на саммите G20 в Гамбурге. После этого президенты виделись еще несколько раз – на саммите АТЭС во Вьетнаме в ноябре 2017 г., а также в прошлом году – на саммите G20 в Буэнос-Айресе и в Париже на мероприятиях, посвященных 100-летию со дня окончания Первой мировой войны. При этом полноформатные переговоры лидеров США и России были только одни – 16 июля 2018 г. в Хельсинки. Они длились более двух часов.
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Полиция Москвы завершает расследование уголовного дела в отношении палестинца Мохаммеда Абушаверба, который совершил, по данным следствия, особо крупное мошенничество во время чемпионата мира по футболу в России. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Жертвами Абушаверба могли стать 77 футбольных болельщиков из Алжира, которые заказали о оплатили приобретение билетов на чемпионат мира, а также забронировали номера в отелях Москвы и Санкт-Петербурга, пишет «Коммерсантъ». Палестинец ввел в заблуждение своих российских партнеров, которые передали ему за организацию тура три транша денег – $22 000, $17 900 и €41 000 (примерно 5,73 млн руб.). По данным газеты, первой о мошенничестве узнала жена влиятельного алжирского чиновника, которая сама позвонила в московский отель «Империя», чтобы узнать, будет ли виден Кремль из окна ее номера, в ответ ей сообщили, что номер не забронирован.
Абушаверба успели задержать в аэропорту «Шереметьево», когда он пытался вылететь в Турцию, пишет «Коммерсантъ». В его отношении было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), отмечает издание. Ему грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн руб. Сам палестинец говорит, что эту историю подстроили его партнеры по бизнесу, которые решили его «опорочить и сделать преступником», чтобы захватить три принадлежащие ему компании в России, Литве и Турции, уточняет газета.
Чемпионат мира по футболу – 2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля. Матчи принимали 11 российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Самара, Волгоград, Ростов-на-Дону, Калининград, Екатеринбург и Саранск. Чемпионом турнира стала сборная Франции.
Чем запомнится чемпионат мира–2018
Damir Sagolj/REUTERS
Шестью мячами в финале и победой сборной Франции В России сборная Франции во второй раз в своей истории выиграла титул чемпиона мира. В 1998 г. на домашнем чемпионате мира французы со счетом 3:0 разгромили бразильцев. 20 лет спустя они со счетом 4:2 победили сборную Хорватии. Счёт 4:2 не встречался в финалах ЧМ с 1966 г., когда сборная Англии победила сборную Германии в дополнительное время. В основное же время шесть или более мячей в финалах чемпионата не забивали с 1958 г., когда Бразилия разгромила Швецию со счетом 5:2
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Frank Hoermann/SVEN SIMON/ТАСС
Успешным выступлением сборной России К началу домашнего чемпионата мира сборная России подошла абсолютным аутсайдером – командой с самым низким, 70-м местом в рейтинге FIFA среди всех 32-команд участниц. Но, показав осмысленную и вдохновенную игру, без помощи судей и фортуны, сборная России впервые в своей истории дошла до 1/4 финала, где лишь по пенальти уступила сборной Хорватии. «Наша задача не довольствоваться тем, что уже достигнуто, а продолжать работу и добиваться новых успехов», – сказал после матча с хорватами главный тренер сборной Станислав Черчесов
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Ярослав Чингаев для Ведомостей
Открытой и дружеской атмосферой Такого количества иностранных болельщиков из самых разных стран Россия не видела никогда. Десятки тысяч колоритных перуанцев, мексиканцев, исландцев, шведов, страстные поклонники всех других сборных сообща создали в России настоящий всемирный праздник футбола. Оказалось, что и россияне могут бурно и с выдумкой, но беззлобно болеть и веселиться. И всегда готовы бескорыстно прийти на помощь незнакомцу, оказавшемуся в непривычной обстановке. Будем надеяться, что успешно проведённый ЧМ станет катализатором роста въездного и внутреннего туризма в России, и станет прививкой от ксенофобии, разжигаемой бульварными и ангажированными СМИ в разных странах
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Toru Hanai/REUTERS
Фиаско фаворитов В России продолжило действовать «проклятье чемпионов»: на третьем мундиале подряд действующий чемпион мира не смог выйти из группы. Помимо Германии, на следующей стадии ЧМ остановились и многие другие фавориты: сборные Аргентины, Бразилии, Испании, Португалии. Что родило злую шутку: «Россия – настолько нефутбольная страна, что даже команды-гранды разучились здесь играть в футбол»
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Кадр из трансляции
Кокошниками В начале чемпионата мира сувенирные кокошники на головах российских болельщиц смотрелись лубочно, но чем больше красавиц в русском головном уборе выхватывали телекамеры на стадионах, тем популярнее они становились. А всемирную славу кокошникам принесла московская семья Гнатюков – муж, жена и племянник, – напялившие на себя женские головные уборы. И к концу ЧМ оказалось, что кокошники – новый модный тренд. Так что ждем их появления на улицах мегаполисов и на подиумах модных показов. Можно делать ставки, где они появятся раньше: в Шанхае, Токио, Москве или Париже?
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Евгений Разумный / Ведомости
Женщинами, заболевшими футболом На матчах чемпионата мира россияне с большим удивлением для себя обнаружили огромное количество болельщиц из самых разных стран. С удивлением – потому что в России столько женщин на футбол не ходит. А на чемпионате мира, по данным Ассоциации туроператоров России, женщины купили четверть всех билетов. Эффектные и темпераментные болельщицы с разных континентов сделали ещё более зажигательной атмосферу вокруг стадионов и на трибунах и украсили собой телетрансляции. И россиянки поддались этому порыву и тоже заболели футболом (чему способствовало и успешное выступление нашей сборной): трансляции матчей на время вытеснили Instagram, в женских чатах стали обсуждать результаты и правила игры, и, конечно, появился повод примерить бело-сине-красные наряды!
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Gleb Garanich/REUTERS
Улыбающимися полицейскими Для тех немногих россиян, что имели счастье побывать на Олимпийских играх в Сочи и увидеть там улыбчивых полицейских в костюмах от Bosco, преображение российских стражей порядка во время ЧМ не было сюрпризом. Для всех же остальных улыбки на лицах полицейских стали откровением! Оказалось, что российские полицейские тоже могут быть добродушными, предупредительными и желающими помочь, а не напугать и показать свою власть. Вопрос, насколько долго существующая правоохранительная система позволит им оставаться такими
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INSTAGRAM/GAGLIANONEBRUNA/REUTERS
Матчем между Россией и Испанией за выход в четвертьфинал Он вошел в тройку самых рейтинговых спортивных трансляций за 20 лет, матч смотрели даже балерины Большого театра
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Kai Pfaffenbach /REUTERS
«Ногой Акинфеева» в матче Россия-Испания На фото вратарь российской сборной Игорь Акинфеев отбивает один из мячей в серии пенальти в матче с Испанией. Россия победила в серии пенальти и вышла в четвертьфинал ЧМ
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Денис Абрамов/ТАСС
«Ноге Акинфеева» поставили памятник в селе Красном в Грачевском районе
10/20
Maxim Shemetov/REUTERS
Празднующим гол Дзюбой Традиционно нападающий сборной России Артем Дзюба «отдавал честь» после забитого им гола. В матче с Саудовской Аравией Дзюба вышел на замену и почти сразу забил гол, после чего тренер российской сборной Станислав Черчесов выполнил воинское приветствие, поблагодарив Дзюбу за забитый мяч
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Sergei Grits / AP
Лежащим на газоне игроком сборной Бразилии Неймаром За четыре игры сборной Неймар пролежал на газоне почти 14 минут, подсчитало издание RTS Sport
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Кадр из трансляции
Большим количеством VIP-гостей на футбольных матчах На фото президент России Владимир Путин с президентом FIFA Джанни Инфантино и принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом
13/20
Евгений Разумный / Ведомости
Отсутствием агрессивных фанатов Пиво – непременный атрибут футбольных матчей; подавая заявку на проведение ЧМ, Россия обязалась изменить своё внутреннее законодательство и разрешить продажу пива на стадионах и на фан-фестах во время чемпионата. Конечно, мы опасались, что неограниченная продажа пива может привести к пьяным дебошам – особенно памятуя о беспорядках, которые случились два года назад на чемпионате Европы во Франции. Но с точки зрения безопасности ЧМ-2018 был организован прекрасно: правоохранители всех участвовавших стран отсекли от ЧМ болельщиков, замеченных в экстремизме, и остальные получили возможность наслаждаться международным праздником футбола и дружбы
14/20
Rebecca Blackwell / AP
Болельщиком из Камеруна, раскрашенным в цвета российского флага Его видели на многих матчах, в фан-зонах и на улицах города. Он стал талисманом российской сборной
15/20
Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС
Граффити с изображением футболистов и тренеров На фото – граффити художников Артема Буржа и Ильи Иса «Ты просто космос, Стас» с изображением главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. Участники группы HoodGraff закрашивают граффити, испорченное вандалами, после проигрыша сборной России в матче четвертьфинала
16/20
Andrew Couldridge/REUTERS
Убирающимися болельщиками и футболистами На фото болельщики сборной Японии убирают за собой после матча с Сенегалом. После того, как японская сборная вылетела с чемпионата, футболисты команды навели порядок в раздевалке и оставили записку, на которой по-русски написали «Спасибо»
17/20
Maxim Shemetov/REUTERS
Вслед за Японией порядок после матча с Хорватией навели и российские болельщики
18/20
Darren Staples / Reuters
Бескомпромиссной борьбой Всего один матч из 64 на ЧМ в России закончился со счетом 0:0. При этом в 14 матчах голы забивались в добавленное и дополнительное время - это новый рекорд чемпионатов мира
19/20
Михаил Джапаридзе/ТАСС
Использованием системы видеоповторов Чемпионат мира в России стал первым в истории, на котором была применена система видеопросмотров нарушений на футбольном матче, получившая название VAR (video assistant referee). Не все поддержали внедрение новой системы, но футбол однозначно стал чище: в России были и назначенные после использования VAR пенальти, и отмененные. Горячим поклонником VAR оказался руководитель Группы технического анализа FIFA Карлос Алберто Паррейра (завоевывавший со сборной Бразилии золото ЧМ-70 как тренер по физподготовке и на ЧМ-94 как главный тренер). «Что совершенно точно делает этот чемпионат историческим и заставит его запомнить, так это использование VAR, - заявил Паррейра, отвечая на вопрос «Ведомостей». - VAR приносит честность в игру. И в этом его вклад. Поначалу все беспокоились и спорили, как этот будет работать. Но постепенно все успокоились, так как все видят, что это работает, игра стала честнее и чище. Нет сомнений, что у VAR большое будущее».
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала британских политиков собраться вместе для обсуждения процедуры выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit). «Теперь, спустя два с половиной года, нам пора собираться вместе, ставить национальные интересы на первое место и проводить референдум», – заявила Мэй (цитата по The Guardian).
Мэй сказала, что разочарована решением лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина не принимать участие в обсуждении выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit). Она подчеркнула, что «дверь остается открытой». По словам Мэй, сразу же после голосования по вотуму недоверия она провела «конструктивные встречи» с лидером партии Либеральных демократов Винсом Кейблом, лидером Шотландской национальной партии Яном Блэкфордом и лидером партии Уэльса Лис Сэвилл-Робертс. В четверг продолжаться встречи между членами правительства и парламентариями для обсуждения Brexit, отметила премьер-министр.
Ранее правительство Мэй прошло через процедуру голосования по вотуму недоверия. Парламент Великобритании большинством в 19 голосов отклонил предложение выразить кабинету министров недоверие: «за» проголосовали 306 парламентариев, а «против» – 325. Данное голосование инициировал лидер оппозиционной лейбористской партии Джереми Корбин после того, как палата общин во вторник не согласилась с предложенным правительством проектом соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза.
После того, как парламентарии решили не выносить вотум недоверия правительству, Мэй сказала, что рада такому результату и она продолжит работу над выходом страны из ЕС. Она также заявила, что сразу же начнет переговоры с лидерами оппозиционных партий для достижения консенсуса по Brexit.
Британцы начали приходить на референдум по Brexit c 7.00 утра
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Алексей Филиппов / РИА Новости
На референдум вынесен единственный вопрос: «Должно ли Соединенное Королевство остаться в составе Европейского союза или выйти из Европейского союза?»
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Michael Debets / Pacific Press via ZUMA Wire/TASS
Мэр Лондона Садик Хан на избирательном участке
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Toby Melville / REUTERS
По всей стране работает 41 000 избирательных участков, сообщает ТАСС
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Michael Kappeler / DPA/TASS
В референдуме могут принять участие 46,5 млн британцев, обладающих правом голоса. Это рекордное число избирателей в истории британских выборов, сообщает ТАСС
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MICHAEL KAPPELER / DPA/TASS
Согласно предварительным опросам, сторонников и противников выхода страны из ЕС накануне голосования было примерно поровну
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Stefan Wermuth / REUTERS
Этот референдум британский премьер Дэвид Кэмерон пообещал провести после победы консерваторов на всеобщих выборах в 2015 г. На фото Кэмерон с супругой Самантой на одном из участков
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Алексей Филиппов / РИА Новости
Сторонники выхода Великобритании считают, что членство в ЕС замедляет рост экономики, а Лондон платит слишком большую сумму в казну ЕС, получая слишком мало взамен. Великобритания, по их мнению, также должна вернуть полный контроль над границами и резко сократить миграцию
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Toby Melville / REUTERS
Противники выхода, напротив, уверены, что европейский рынок и мигранты из стран ЕС обеспечивают рост британской экономики, а статус страны и ее безопасность в случае выхода из ЕС будут подорваны
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Украинский президент Петр Порошенко пообещал свести к минимуму влияние России на президентские и парламентские выборы на Украине. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
«Я бы хотел заверить в том, что как президент, сделаю все от меня зависящее, чтобы российское влияние на наши выборы минимизировать», – заявил Порошенко. По его словам, Москва намерена вмешаться в предстоящие выборы, что не является секретом: «Собственно, руководство России этого особо и не скрывает — провести на президентских и парламентских выборах в Украине подконтрольную себе власть». Цель России – остановить демократическое развитие Украины, ее движение в направлении европейской и евроатлантической интеграции и возвращение страны в «российскую сферу влияния», сказал Порошенко.
Президент Украины также отметил, что Россия уже ведет операцию по влиянию на украинские выборы. Но какие-то конкретные подробности он не раскрыл.
Выборы украинского президента пройдут 31 марта, а выборы народных депутатов Верховной рады – 27 октября.
Самые известные украинцы, попавшие под санкции России
facebook.com/andriy.parubiy
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий. Заявлял о том, что Россия представляет опасность для всего свободного мира. В 2017 г. утверждал, что Россия намерена разместить на территории Крыма ядерное оружие
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Nazar Furyk / Zuma / TASS
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. В России против него возбуждено уголовное дело из-за его попыток помешать россиянам, проживающим на Украине, проголосовать на выборах российского президента в марте 2018 г.
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facebook.com/pg/oleksandr.turchynov/
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Неоднократно обвинял Россию во вмешательстве в украинские дела и в подготовке к масштабной войне. «Именно на Путине лежит прямая ответственность за смерть, кровь и страдания украинцев», – говорил он в 2015 г. (цитата по ТСН)
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Сергей Портер / Ведомости
Бывший премьер-министр Украины, руководитель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. В конце октября 2018 г. заявила в интервью Euronews, что Киев приложит все усилия для возвращения Крыма. По ее словам, «крымская стена» падет так же, как Берлинская
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Александра Астахова / Ведомости
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк. В марте 2017 г. был заочно арестован в России. Его обвиняют по трем статьям — «Участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях», «Ответственность за приготовление к преступлению и за покушение на преступление», «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах»
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Wikimedia
Депутат Верховной рады Алексей Порошенко. Старший сын президента Украины Петра Порошенко. Сам украинский президент не включен в список: по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, «это уже, скажем так, какой-то запредельный шаг»
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Депутат Верховной рады, бывший лидер крымских татар Мустафа Джемилев. Меджлис крымско-татарского народа, который он возглавлял, весной 2016 г. был признан в России экстремистской организацией. В 2016 г. суд Симферополя заочно арестовал Джемилева и объявил его в федеральный розыск. Джемилев выступал против присоединения Крыма к России
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Volodymyr Tverdokhlib / Wikimedia
Националист, бывший лидер «Правого сектора» (запрещенная в России организация) Дмитрий Ярош. В августе СКР возбудил уголовное дело против участников «Правого сектора». По данным СКР, восемь участников организации, в том числе Ярош, готовили нападение на российских чиновников
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Wikimedia
Председатель партии «Свобода», депутат Верховной рады Олег Тягнибок. В 2014 г. Следственный комитет России (СКР) возбудил дело в отношении Тягнибока и нескольких других членов праворадикальной организаций Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона (УНА-УНСО) за «создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан»
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Украинское Фото/PhotoXPress
Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак. Обвинял российские спецслужбы в организации терактов на Украине и использовании украинских граждан для подготовки терактов в России
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facebook.com/anton.gerashchenko.7
Депутат Верховной рады, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Заочно арестован Басманным судом Москвы за публичные призывы к террористической деятельности, он призывал публиковать данные о российских военнослужащих, принимающих участие в операции в Сирии
11/24
Владимир Синдеев / ТАСС
Бизнесмен Виктор Пинчук. Его состояние американский Forbes оценивает в $1,4 млрд. Он основатель и владелец инвестиционно-консалтинговой группы EastOne, которой принадлежат доли в трубно-колесной компании «Интерпайп», а также в телеканалах СТБ, «Новый», ICTV
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vashprivatbank.com.ua
Бизнесмен Геннадий Боголюбов. Соучредитель и совладелец группы «Приват». Forbes оценивает его состояние в $1,3 млрд. Также среди активов Боголюбова акции компаний «Укрнафта», «Укртатнафта», «Днепразот»
13/24
Wikimedia
Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев. С 2014 г. между «Газпромом» и «Нафтогазом» ведется судебное разбирательство в стокгольмском суде по контрактам о транзите и поставках газа на Украину
14/24
Украинское Фото/PhotoXPress
Бизнесмен Александр Ярославский. Владелец украинской группы DCH. Forbes оценивает его состояние в $721 млн
15/24
PhotoXPress
Основатель девелоперской компании Mos City Group Павел Фукс. Бывший акционер Совкомбанка, был претендентом на покупку украинской «дочки» ВЭБа – Проминвестбанка
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«НІБУЛОН»
Бизнесмен Алексей Вадатурский. Генеральный директор сельскохозяйственного предприятия «Нибулон». После введения Россией санкций 1 ноября 2018 г. компания призвала «покупать украинское, блокировать российское»
17/24
butkevich.com.ua
Бизнесмен Геннадий Буткевич. Совладелец одного из крупнейших украинских ритейлеров «АТБ-маркет»
18/24
Serg Glovny / Zuma / TASS
Бывший руководитель партии «Укроп», бизнесмен Геннадий Корбан. После майдана 2013-2014 гг. занял пост вице-губернатора Днепропетровской области
19/24
Wikimedia
Министр инфраструктуры Украины Максим Бурбак. Выступает за введение визового режима между Россией и Украиной
20/24
facebook.com/liliya.grynevych
Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. В конце августа 2018 г. обвинила Россию в нарушении прав украиноязычного населения в Крыму, а также крымских татар
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ariev.info
Глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Владимир Арьев. Активно комментировал проблемы России в ПАСЕ. Заявлял, что Россия потерпела «полное фиаско»
22/24
Wikimedia
Депутат Верховной рады Борислав Береза. Спел с телеведущей канала «Россия 1» Ольгой Скабеевой украинский гимн, а также заявил: «До тех пор пока Кремль будет убивать украинцев, мы будем воспринимать вас как врагов. Именно Кремль. А россиянам я желаю, чтобы вы победили, избавились от Путина и его опричников» (цитата по радио Свобода»)
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Украинское Фото/PhotoXPress
Публицист, директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Сторонник переформатирования советских праздников и традиций на Украине
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Банк «Восточный» получил предписание Центробанка доформировать резервы на 13 млрд руб. Банк собирается выполнить предписание в течение 2019–2020 гг., рассказали ТАСС в пресс-службе кредитной организации.
«Восточный» разработал соответствующий план-график и согласовал его с ЦБ. В пресс-службе банка пояснили, что план выполним, так как кредитная организация является прибыльной.
«С учетом текущего запаса по капиталу в размере 8 млрд руб. и планируемой прибыли за этот период 15 млрд руб. выполнить предписание ЦБ не составит труда. По итогам 2018 г. ожидается прибыль в размере около 10 млрд руб.», – уточнили в пресс-службе.
Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что банк «Восточный» по результатам проверки регулятора получил предписание доначислить резервы на сумму около 20 млрд руб. По информации газеты, часть резервов кредитная организация уже досоздала в прошлом году, часть будет покрыта за счет будущей прибыли, еще одна часть – за счет допэмиссии.
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Официальные лица Евросоюза изучают возможность переноса Brexit на 2020 г. после того, как Германия и Франция заявили о готовности продлить переговоры о выходе Великобритании из ЕС, пишет газета The Times со ссылкой на источники.
Ранее чиновники ЕС рассматривали возможность переноса Brexit на три месяца – с конца марта на конец июня.
Сейчас достигнутая Лондоном и Брюсселем договоренность предполагает, что после выхода Великобритании из ЕС 29 марта до 2020 г. будет действовать переходный период, в течение которого Великобритания будет заключать торговые соглашения с членами ЕС и подчиняться его законам (этот период может быть продлен).
Официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил в среду, что на данный момент проект соглашения об условиях отделения Великобритании от ЕС не подлежит пересмотру. ЕС не может сейчас предпринимать какие-либо шаги, «мы ждем следующих шагов от Великобритании», пояснил он.
Он также отметил, что Великобритания не запрашивала у ЕС возможности отложить дату Brexit на более поздний срок. Если такой запрос поступит, то все остающиеся в ЕС 27 стран должны единогласно принять решение.
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Криминалисты не обнаружили следов взрывчатых веществ на месте взрыва в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
По ее словам, специалисты криминалистического центра СКР изучили место происшествия с применением газоанализатора. В ходе осмотра было установлено, что эпицентр взрыва располагался в квартире № 72, где проживала женщина 1952-го года рождения. Отмечается, что кран подачи газа в квартиру в момент осмотра был открыт. Из показателей свидетелей следует, что накануне происшествия в подъезде чувствовался запах бытового газа.
Взрыв в многоэтажке в Шахтах произошел утром 14 января, в результате были частично разрушены пять квартир на верхних этажах. Погибли пять человек.
Основной версией случившегося остается взрыв бытового газа. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК).
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Минтранс предложит выделить еще 5 млрд рублей субсидий на полеты на Дальний Восток
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Министерство транспорта подготовило предложения о дополнительном выделении 5,2 млрд руб. на программу субсидируемых полетов на Дальний Восток, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство. «Реализация предложения позволит перевезти в 2019 г. на льготных условиях дополнительно не менее 785 000 пассажиров», – рассчитывает Минтранс.
Ранее «Аэрофлот» сообщил, что обратился в Минтранс и Росавиацию с просьбой выделить дополнительное финансирование на продолжение продаж льготных авиабилетов с Дальнего Востока в центральную Россию и внутри Дальневосточного федерального округа. Авиакомпания в среду была вынуждена приостановить продажу билетов по субсидируемым тарифам из-за того, что у нее закончились выделенные на это деньги.
Согласно программе субсидируемых перевозок на Дальний Восток приобрести льготный билет в экономическом классе могут граждане России в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, инвалиды и члены многодетных семей. «Аэрофлот» также продает авиабилеты в рамках собственной программы «плоских» тарифов. Они действуют на рейсах из Москвы в города Дальнего Востока, Калининград и Симферополь, а также в обратном направлении.
Топ-10 авиакомпаний с лучшим питанием на борту
onemileatatime.img.boardingarea.com
Рейтинг авиакомпаний СНГ с самым вкусным питанием на борту составил сервис «Туту.ру», опросив свыше 22 000 пассажиров, совершивших путешествие в первом полугодии 2017 г. Самой вкусной пассажиры назвали «Узбекистон Хаво Йуллари»
1/10
http://aquatek-filips.livejournal.com
На втором месте — «Эйр Астана». Бортовое питание пассажиры сравнивают с домашней едой, отмечают, что в меню много мяса. Казахская авиакомпания угощает клиентов блюдами национальной кухни, вином и пивом. Во время коротких перелетов кормят проще: обычно предлагается легкий завтрак, который тоже получает неплохую оценку пассажиров
2/10
aviado.ru
Единственный российский представитель в топ-5 - авиакомпания «Алроса», она заняла третье место. Это небольшой перевозчик (241 000 пассажиров за семь месяцев 2017 г.), принадлежащий мировому лидеру по производству алмазов «Алросе». Пользователи часто упоминают, что есть выбор из трех блюд, еда вкусная
3/10
belleo.livejournal.com
На четвертой строчке - «Эйр Молдова», чьих пассажиров подкупает предлагаемое на ее рейсах молдавское вино
4/10
air-raser.livejournal
Строчкой ниже расположился национальный перевозчик Белоруссии «Белавиа». Его часто хвалят за наличие питания на коротких рейсах, хотя бутерброды оценивают не очень высоко
5/10
Сергей Портер / Ведомости
Крупнейшая авиакомпания России, СНГ и Восточной Европы «Аэрофлот» на шестом месте по отзывам. Питание на внутренних рейсах «Аэрофлота» в основном оценивается пассажирами как нормальное, т. е. не вызывает ни восторга, ни нареканий. А вот на международных рейсах питание очень хвалят. Пассажиры «Аэрофлота» отмечают, что компания нередко радует в полете маленькими приятными вкусностями: мандаринками, мороженым
6/10
ru-airlinemeals.livejournal.com
На седьмой строчке второй крупнейший российский перевозчик S7 Airlines. У авиакомпании много преданных поклонников, пассажиры отмечают, что на всех рейсах без исключения предлагается питание
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Fly One
На восьмом месте — авиакомпания из Молдавии Fly One
8/10
antonio-mag.livejournal.com
На девятом месте — «дочка» «Аэрофлота». Авиакомпания «Аврора» летает на Дальний Восток
9/10
belleo.livejournal.com
На десятой еще одна российская авиакомпания - Red Wings
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Сбербанк обогнал по капитализации «Роснефть» по итогам торгов Московской биржи в среду, вновь став самой дорогой российской компанией, свидетельствуют данные торговой площадки.
Рыночная стоимость госбанка к закрытию торгов превысила 4,51 трлн руб.: обыкновенные акции подорожали на 1,65% до 201,26 руб., привилегированные – на 0,76% до 173,1 руб. Бумаги «Роснефти» подешевели на 0,8% до 421 руб., в результате капитализация нефтяной компании снизилась до 4,46 трлн руб.
Сбербанк уступил первенство «Роснефти» в августе 2018 г. – до этого госбанк в течение года, а затем еще полугода с краткосрочными перерывами оставался самой дорогой компанией России. Его акции резко подешевели после того, как стали известны подробности возможных американских санкций: запрет на покупку нового госдолга, а также ограничение на долларовые операции российских госбанков.
В сентябре и октябре Сбербанк несколько раз опускался и на третье место по капитализации, уступая «Лукойлу», но затем возвращал свои позиции. В ноябре Сбербанк вернул себе лидерство, однако затем вновь стал дешевле «Роснефти».
Греф, роботы и акционеры. Как прошло собрание акционеров Сбербанка
Максим Стулов / Ведомости
В Москве на ул. Вавилова 19, прошло годовое общее собрание акционеров Сбербанка. На входе гостей встречал робот, который охотно отвечал на вопросы участников собрания
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Максим Стулов / Ведомости
Также можно было познакомиться с антропоморфным роботом по имени Федор, который умеет переставлять коробки
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Максим Стулов / Ведомости
Другой робот умеет считать наличные деньги и может за год пересчитать купюры весом в 90 тонн. Сейчас в отделениях банка наличные считают вручную
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Максим Стулов / Ведомости
В кулуарах собрания Герман Греф лично общался с акционерами
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Максим Стулов / Ведомости
На собрании акционеров многолюдно, хотя год от года на него ходит все меньше людей
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Максим Стулов / Ведомости
Герман Греф отметил, что 2017 г. был для банка очень удачным и особенным
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Максим Стулов / Ведомости
Сбербанк реализовал свою стратегию на 2015-2018 г. на год раньше и принял новую стратегию на следующие три года
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Максим Стулов / Ведомости
Греф объявил, что наблюдательный совет рекомендует выплатить дивиденды в размере 271 млрд руб., или 12 руб. на одну акцию. В зале раздались аплодисменты
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Дарья Борисяк / Ведомости
Один из акционеров Сбербанка торгует на бирже прямо во время выступления Грефа
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Максим Стулов / Ведомости
Выйти на новый уровень конкурентоспособности, дающий возможность конкурировать с глобальными технологическими компаниями, оставаясь лучшим банком для населения и бизнеса, - так звучит цель стратегии Сбербанка до 2020 г.
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Максим Стулов / Ведомости
Важная задача для Сбербанка - перевести 100% услуг в онлайн-сервисы
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Максим Стулов / Ведомости
Кстати, Герман Греф в этот раз не в корпоративном галстуке Сбербанка зеленого цвета, а в малиново-фиолетовом
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Максим Стулов / Ведомости
Рассказывая о проекте по телемедицине DocDoc, Греф отметил, что наибольшей популярностью у клиентов сервиса пользуется видеосвязь с врачами, но популярны также и чаты
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Максим Стулов / Ведомости
После того как Греф закончил выступление, люди стали покидать зал
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Генеральный директор британской Reckitt Benckiser Group Ракеш Капур заявил о намерении уйти в отставку до конца 2019 г. Об этом говорится в сообщении компании. Капур проработал в Reckitt Benckiser 32 года, должность гендиректора он занимал последние восемь лет.
В связи с решением Капура правление Reckitt Benckiser инициировало формальный процесс назначения его преемника, сообщила компания. Отмечается, что будут рассматриваться кандидаты как из числа сотрудников Reckitt Benckiser, так и из других компаний.
«Под руководством Ракеша RB была преобразована из производителя бытовой химии в мирового лидера по производству товаров для здоровья и гигиены», – отметил председатель совета директоров компании Крис Синклер. Сам Капур сказал, что он гордится достижениями компании и сейчас, по его мнению, хорошее время для смены руководства.
Reckitt Benckiser является производителем обезболивающего Nurofen, препаратов от боли в горле (Strepsils) и от изжоги (Gaviscon), презервативов Durex, а также средств для дома, таких как Vanish и Calgon.
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Послы стран Евросоюза договорились о введении санкций против четырех сотрудников российской военной разведки, которые, по данным Брюсселя, ответственны за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на дипломатические источники, источник ТАСС в Совете ЕС и собеседник «РИА Новости» в структурах ЕС.
По данным СМИ, двое из указанных агентов – россияне, въехавшие в Великобританию под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Они будут включены в санкционный список, подразумевающий замораживание активов и запрет на выдачу виз. В этот список власти ЕС включают лиц, которых считают причастными к разработке или применению химического оружия. Как ожидается, санкции против российских агентов будут окончательно одобрены министрами иностранных дел ЕС на встрече в Брюсселе 21 января.
В начале сентября 2018 г. британские власти объявили Петрова и Боширова предполагаемыми исполнителями отравления Скрипалей нервно-паралитическим веществом «Новичок», отметив, что оба являются сотрудниками ГРУ, а их имена – вымышленные. The Insider и Bellingcat выпустили расследования, в которых утверждается, что под именами Боширова и Петрова скрываются офицер Главного управления Генштаба Анатолий Чепига и военный врач Александр Мишкин, оба – Герои России.
В декабре США ввели санкции против Чепиги и Мишкина, а также еще 13 человек, которые, по данным американской разведки, связаны с ГРУ.
Российские власти отрицают причастность к отравлению в Солсбери, а Петрова и Боширова назвали гражданскими лицами. Сами Петров и Боширов в интервью RT заявили, что являются предпринимателями и ездили в Солсбери как туристы.
Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей
Metropolitan police
На фото - Александр Петров и Руслан Боширов По данным полиции, подозреваемые прибыли в Великобританию под этими именами. Скотланд-Ярд не исключает, что имена вымышленные. Подозреваемым примерно по 40 лет, это граждане России.
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Metropolitan police
На фото - Александр Петров в лондонском аэропорту «Гатвик» 2 марта По данным Скотланд-Ярда, в 15.00 2 марта (17.00 мск) подозреваемые прилетели в Лондон из Москвы рейсом «Аэрофлота» SU2588 (с 25 марта 2018 г. "Аэрофлот" летает из Москвы только в лондонский аэропорт "Хитроу". Рейсы в "Гатвик" выполняет его "дочка" "Россия" из Санкт-Петербурга). В аэропорту они сели в поезд и в 17.40 (19.40 мск) прибыли на железнодорожный вокзал «Виктория» в центре Лондона. Оттуда на общественном транспорте они добрались до станции «Ватерлоо» и оставались в районе станции между 18 и 19 часами по местному времени. Затем подозреваемые отправились в City Stay Hotel.
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Metropolitan police
На фото - Руслан Боширов в лондонском аэропорту «Гатвик» 2 марта
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Metropolitan police
На фото - Петров и Боширов на железнодорожном вокзале в Солсбери, 3 марта На следующий день, 3 марта, подозреваемые на метро приехали на вокзал "Ватерлоо". Там они были около 11.45 (13.45 мск). На вокзале они сели в поезд до Солсбери, куда прибыли в 14.45 (16.45 мск). Примерно в 16.10 (18.10 мск) в тот же день подозреваемые на поезде выехали обратно в Лондон. Туда они добрались около 20 часов по местному времени. По версии Скотланд-Ярда, целью поездки была разведка.
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Metropolitan police
На фото - Петров и Боширов на вокзале в Солсбери 4 марта Утром следующего дня, 4 марта, подозреваемые снова отправились на поезде из Лондона в Солсбери.
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Metropolitan police
На фото - Петров и Боширов в Солсбери 4 марта В тот день подозреваемых зафиксировали камеры видеонаблюдения неподалеку от дома Скрипалей, сообщил Скотланд-Ярд. Он считает, что именно тогда они нанесли «Новичок» на входную дверь дома экс-полковника ГРУ.
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Metropolitan police
На фото - Петров и Боширов в Солсбери 4 марта Во второй половине дня подозреваемые покинули Солсбери и вернулись в Лондон, на вокзал «Ватерлоо». Там они были около 16.45 (18.45 мск). Около 18.30 (20.30 мск) в тот же день они отправились поездом в аэропорт «Хитроу».
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Metropolitan police
На фото - Петров и Боширов в аэропорту "Хитроу" 4 марта В "Хитроу" подозреваемые сели на рейс «Аэрофлота» и в 22.30 (00.30 5 марта) вылетели в Москву. По данным Скотланд-Ярда, с тех пор в Великобританию они не возвращались.
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Metropolitan police
На фото - имитация пробника духов, в котором нашли следы «Новичка» Скотланд-Ярд также впервые показал фотографии емкости, в которой предположительно был "Новичок". Емкость нашли в доме жителя Эймсбери Чарли Роули, госпитализированного с признаками отравления в начале июля. Стеклянная емкость имитирует пробник духов Nina Ricci Premier Jour, к ней прикреплен крупный пластиковый распылитель. Эксперты обнаружили во флаконе следы "Новичка", утверждает полиция. В мусорном ведре в доме Роули также нашли картонную коробку с названием парфюмерного бренда. Представители Nina Ricci заверили следствие, что и флакон, и картонная упаковка - подделки.
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Metropolitan police
На фото - упаковка пробника духов, в котором нашли следы «Новичка» Роули рассказывал, что за несколько дней до отравления, в конце июня, нашел флакон в картонной упаковке на улице и решил, что это духи. Он подарил их своей подруге - Дон Стерджес. Та узнала бренд и распылила жидкость себе на запястья. Вскоре Стерджесс стало плохо. Через несколько дней она скончалась.