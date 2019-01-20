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В Ташкенте обнаружили тайную комнату со старинными артефактами

При проведении раскопок в подвале одного из старинных зданий в центре Ташкента ученые обнаружили потайную комнату со старинными артефактами, потерянными 80 лет назад, сообщил узбекский портал Kun.uz. Стоимость этого клада, по предварительным подсчетам, превышает $1 млн.

Среди находок – редкие произведения искусства, старинные монеты и посуда, микроскоп из золота и книги, которые считали утраченными. В частности, были обнаружены десятки рукописей книг известных узбекских мыслителей XII–XVII вв.

Отмечается, что среди найденных вещей есть экспонаты из коллекции ташкентского дворца князя Николая Романова, а также предметы, принадлежавшие дворянам и ученым, приехавшим в начале прошлого века из Европы и Санкт-Петербурга, жертвам сталинских репрессий и генералу Джурабеку.

Находки будут перевезены в музей. Некоторые из них планируется отправить на реставрацию в спецлабораторию группе ученых из Германии и Польши.