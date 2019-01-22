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Суд приговорил Роналду к условному сроку из-за неуплаты налогов

В Мадриде суд приговорил футболиста сборной Португалии Криштиану Роналду к 23 месяцам условного срока и двум штрафам в размере 18,8 млн евро и 375 000 евров по делу о неуплате налогов, передает Bloomberg. В суде Роналду признал себя виновным.

Ранее ему были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов с 2011 по 2014 гг. на сумму 5,7 млн евро. В указанный период времени Роналду играл за мадридский клуб «Реал».

Согласно законодательству Испании, тюремные сроки до двух лет отбываются условно при условии, что ранее человек не привлекался к уголовной ответственности.

Как отмечает Reuters, Роналду просил суд принять меры повышенной безопасности, чтобы избежать пристального внимания к судебному заседанию. Однако в таких мерах ему было отказано и Роналду был вынужден войти в зал суда через парадную дверь.

Власти Испании обвинили в неуплате налогов Роналду в 2017 г.

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