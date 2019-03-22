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Алина Загитова выиграла чемпионат мира по фигурному катанию

Российская фигуристка Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию. Второе место заняла казахстанская спортсменка Лиза Турсынбаева, третье – тоже российская фигуристка Евгения Медведева. Трансляция соревнования велась на сайте Первого канала.

По итогам короткой и произвольной программы Загитова набрала 237,5 балла, Турсынбаева – 224,76 балла, Медведева – 223,8 балла. В турнире участвовала также россиянка Софья Самодурова, она набрала 208,58 баллов и заняла восьмое место.

Это первый чемпионат мира, который выиграла Загитова. В прошлом году на турнире в финальном прокате она упала три раза и заняла пятое место.

В феврале 2018 г. Загитова завоевала золото в одиночном катании на Олимпиаде в Пхенчхане, а Медведева – серебро. Тогда обе спортсменки тренировались у Этери Тутберидзе. Через несколько месяцев после Олимпиады Медведева ушла к другому тренеру – канадцу Брайану Орсеру. У него же тренировалась Турсынбаева, но в прошлом году она перешла к Тутберидзе.

В декабре Загитова заняла пятое место на чемпионате России по фигурному катанию. Золото завоевала Анна Щербакова, серебро – Александра Трусова, а бронзу – Алена Косторная, однако ни одна из этих фигуристок не смогла поехать на чемпионат мира из-за возраста: на момент отбора они были младше 16 лет.

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