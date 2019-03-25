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Минкультуры запретит артистам театров летать бизнес-классом за госсчет

Минкультуры разработало критерии реализации федеральной программы «Большие гастроли». Согласно одному из новых правил, предусматривающих пересмотр схемы финансирования театральных гастролей, бизнес-классом смогут летать только народные артисты и художественные руководители, другие артисты будут летать только эконом-классом, передает РБК со ссылкой на подготовленный ведомством документ. Его подлинность изданию подтвердили в пресс-службе Минкультуры.

Одним из главных изменений также является введение нормативов для оплаты расходов на организацию гастролей театров. Размер вознаграждения за показ спектакля, как и сейчас, будет зависеть от валового сбора за представление, однако теперь его размер будет четко оговариваться, что позволит «исключить договорные цены на спектакли», говорится в документе.

Минкультуры предлагает для каждой категории театров ввести свои нормативы. Так, для подведомственных министерству театров, таких, например, как Большой театр, театр имени Евгения Вахтангова, Мариинский театр, Театр наций, размер выплаты за гастрольный показ составит не более 60% от валового сбора за спектакль. Исключение возможно для спектаклей, кассовые сборы которых менее 600 000 руб. за представление. При стоимости спектакля более 3 млн руб. сумма вознаграждения не может превышать 50% кассовых сборов.

Ведомство также предлагает страховать грузы театров. Речь идет о «дорогостоящих декорациях», которые театры берут на гастроли. Сейчас страховка не предусмотрена.