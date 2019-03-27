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Мединский сообщил об объединении Александринского и Волковского театров

Ярославский Театр драмы имени Волкова и петербургский Александринский театр объединены в единый театральный комплекс и в одно юридическое лицо, сообщает ТАСС со ссылкой на министра культуры Владимира Мединского. Он назвал объединение театров «историческим моментом».

По словам министра, выгоду от этого решения «получат все». «К объединенному театральному комплексу еще через несколько лет будет присоединен объединенный комплекс в Москве», — добавил Мединский.

Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин отметил, что речь идет об объединении «идеологическом, творческом, организационном». «Театры существуют со своими труппами, но состав будет единый», — уточнил он. Худрук Театра Волкова Евгений Марчелли увидел в этом шаге новые перспективами для своего театра. «Для нас это возможность выйти на другую театральную площадку, на другой театральный уровень. Санкт-Петербург, Москва — это колоссальная возможность сохранять наши спектакли, наше театральное дело», — подчеркнул он.

Театр Волкова — первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 г. в Ярославле. Он назван в честь основателя — купеческого сына Федора Волкова — режиссера и актера. Российский государственный академический театр драмы им. А. С. Пушкина — Александринский театр — старейший национальный театр России. Он учрежден в 1756 г. сенатским указом, подписанным императрицей Елизаветой Петровной.